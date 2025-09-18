ETV Bharat / state

লক্ষ্মীবারে করুন এই কাজ, ধনদেবীর কৃপায় অসাধারণ ফল পাবেন ; বলছে রাশিফল

বৃহস্পতি মানে লক্ষ্মীবার, তবে এই দিন সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীশ্রী বজায় থাকে কী? এদিনে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রেমময় জীবন কারা উপভোগ করবেন? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 12:02 AM IST

5 Min Read
বৃষ: প্রিয়জনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মানসিক স্বস্তি এবং রোম্যান্টিক অনুভূতি বোধ করবেন। এই স্মৃতিগুলি রেখে দেওয়ার জন্য ফটো তুলতে ভুলবেন না, কারণ এটি আপনার ভালোবাসাকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি সন্তুষ্টিময়। তবে এমন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন যা আপনার অনেক সময় এবং পরিশ্রম নিয়ে নেয়। কাজের জায়গায় একটি দুর্দান্ত দিন কারণ আপনি আপনার বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতার দিয়ে বসের মন জিতে নেবেন। আপনার উদ্ভাবনী প্রকৃতি আপনাকে নতুন প্রকল্পগুলিতে কাজ করতে সহায়তা করবে।

মিথুন: আজকে, আপনার পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের আপনার কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশা থাকবে এবং সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে আপনি খিটখিটে হয়ে উঠবেন। যাই হোক, আপনার থেকে যেসব চাহিদা, আপনি সেগুলি সামলানোর সৃজনশীল উপায় খুঁজে বার করবেন এবং শেষ অবধি সফল হবেন। আজকে আপনার মেজাজ ভালোর দিকেই থাকবে এবং আপনার সুস্থতার মাত্রাও অনেক বেশি থাকবে। ফলে, বলাই বাহুল্য, আপনি সব ক্ষেত্রের সব কাজই দ্রুত এবং মসৃণ ভাবে সম্পন্ন করবেন।

কর্কট: দিনটি অসাধারণ ভাবে শুরু হবে! প্রেম জীবনে অনন্য সংযোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জীবন সঙ্গীর সঙ্গে আপনার বন্ধন আন্তরিক হবে। পরিবারে শান্তি ও সুখ বজায় থাকবে। সমস্ত দিনটি আনন্দমুখর ও সুন্দর কাটবে। আজকে, আপনি ভালোবাসার মানুষের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। আজকে, আপনি সম্ভবত ভালো শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখবেন। যদিও, মেজাজের দিক থেকে আপনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন এবং সেই কারণে বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন।

সিংহ: আপনাকে ব্যয় কমাতে হবে। শেয়ারবাজারে আপনি যে ঝুঁকি নেন, তাও কম করতে হবে। যদিও, আর্থিক লাভের জন্য আজকের দিনটি ভালো। আপনাকে সমঝোতার মূল্য বুঝতে হবে। সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য সামলানোর ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহনশক্তি আপনাকে সাহায্য করবে। আপনাকে সঙ্গীর অনুভূতিগুলি বুঝতে হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব একটা অনুকূলে থাকবে না।

কন্যা: খুব সম্ভবত আপনি কোনও লেখালেখি বা শৈল্পিক কাজে মনোনিবেশ করবেন, যা কিনা অসাধারণ ফল এনে দেবে। আপনি যেহেতু বিষয়গুলি নিয়ে খুবই আগ্রহী, হয়তো এগুলিকে আপনি শখ করে তুলবেন, যদি না তা এমনিতেই আপনার পেশা হয়। একটি উৎসাহ এবং উদ্যমে ভরা দিন আসতে চলেছে। যদিও সাংসারিক এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই কিছু কিছু সমস্যা উদ্বেগ নিয়ে আসতে পারে। এই পরিস্থিতিগুলি সামলানোর জন্য, আপনাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

তুলা: বাড়ি সংস্কারের জন্য আজ খুবই ভালো দিন। আপনার উদ্ভাবনী দক্ষতার সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি শৈল্পিকভাবে সাজিয়ে তুলতে পারবেন। এই কর্মব্যস্ত দিনে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনি খুব সহজে এবং মসৃণভাবে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। আপনার পেশার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুব ভালো, যা কিনা আপনার পকেটে আরো টাকা আসতে সাহায্য করবে। আপনার আর্থিক শক্তি বাড়ানোর নতুন পদ্ধতিতে উপায় শেখার জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো।

বৃশ্চিক: আপনার জীবন ধীরে ধীরে রোমান্স এবং প্রেমে ভরে উঠছে, কাজেই আপনি সারা শহর রাঙিয়ে দিতে চাইবেন। আজকে হয়তো আপনার সেই ‘বিশেষ ব্যক্তির’ সঙ্গে দেখা হবে এবং আপনার জীবনে প্রেম প্রস্ফুটিত হতে দেখবেন। বিবাহের প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা আছে এবং সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থীর দেখাও পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি সৌভাগ্যশালী হবেন। আর্থিক বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত দৃঢ় হবে এবং একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি তার পরিবর্তন করতে চাইবেন না। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আজকে আপনি খুবই সোজাসাপটা ও স্পষ্ট থাকবেন।

ধনু: আজকে আপনি যে কাজেই হাত দেবেন তাতেই জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজকে আপনার অধস্তনদের আপনার সমর্থন ও প্রেরণার প্রয়োজন হবে। আপনাকে আজকে স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষত, যাদের দুরারোগ্য ব্যাধি আছে তাদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে। মাথা বা পেশী কোনওটিকেই অত্যধিক খাটাবেন না, তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আজকে আপনি আর্থিক ক্ষেত্রে কোনও ভালো খবরের অপেক্ষায় থাকবেন।

মকর: অংশীদারী ও কাজের প্রকল্পগুলি আপনাকে এতই ব্যস্ত রাখবে, আপনার অন্য কোনও কিছুর জন্যই প্রায় সময় থাকবে না। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে আপনি যে শুধু মিটিংগুলিতে প্রশংসা কুড়োবেন তাই নয়, তার পাশাপাশি লোকজন ও পরিস্থিতির সঠিক বিচার করতে পারবেন ও সঠিক মতামতে গঠন করতে পারবেন। সাধারণত আর্থিক বিষয়ে আপনি খুবই হিসেবি এবং অনেক ভেবেচিন্তেই খরচ করেন। কিন্তু আজকে আপনি অন্য লোকজনের মতামত ও চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বেন।

কুম্ভ: সকল কাজ বা প্রকল্পের খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে আপনি ভালোই জানেন এবং তার ফলে আপনার প্রচুর মূল্যবান সংস্থান খরচ হয়। যদিও কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়, সেরকমই আপনার নিপূণ পরিকল্পনা, হার বা ব্যর্থতার সম্ভাবনা খুবই কম করে দেয়। সবাই এতে ভালো হয় না, আর হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার সময়ে আপনার এই কার্যকর পরিকল্পনাই আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে। আজকে সম্ভবত, অফিসে আপনি প্রচুর কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

মীন: আজ আপনি বিদেশে থাকা বহু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবেন, সম্ভবত ব্যবসায়িক কারণে। আপনি সম্ভবত কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানেও যাবেন। এরকম সম্ভাবনা আছে যে, অবিবাহিত ব্যক্তিরা এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজের সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন। যারা স্টক মার্কেটে লেনদেন করেন তাদের লাভ হবে। আপনি অতীতের বিনিয়োগ থেকেও সাময়িক লাভ করবেন। আপনার প্রতিভা/সৃজনশীলতা ও করিতকর্মা স্বভাবের আপনি ভালো ফল পাবেন।

