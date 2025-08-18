ETV Bharat / state

আজ নক্ষত্রের অবস্থান ভাগ্যকে পরীক্ষায় ফেলবে, রাশিফল বলছে পাবেন মহেশ্বরের কৃপাও - DAILY HOROSCOPE FOR 18TH AUGUST

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 12:01 AM IST

5 Min Read

মেষ: হৃদয়ঘটিত বিষয়ে কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান। প্রিয়তমের কাছে অনুভূতির কথা প্রকাশ করার জন্য শব্দচর্চায় শান দিন। রোমান্টিক কিছু প্রকাশ করার সময়ে সৃজনশীল হন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনি খুশি থাকবেন। আপনি হয়তো দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সম্ভাবনার কথাও ভাববেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি সঠিক সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারবেন। আজকের নাক্ষত্রিক শক্তি আপনাকে মনোযোগী থাকতে ও কাজে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে।

বৃষ: আজকে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে তিক্ত কথা বিনিময় হতে পারে। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবেন না। কিন্তু উপেক্ষা করলে পরে সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার দিকে আপনি মন দেবেন এবং হয়তো আপনি এমন জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে চাইবেন যাতে আপনাকে ভালো দেখায়। আপনি হয়তো সৃজনশীল জিনিস, সৌন্দর্যায়ন ও সাজগোজের পিছনে খরচ করবেন। সব মিলিয়ে আপনার মেজাজ আজকে একই রকম যাবে না।

মিথুন: আপনার বাহ্যিক চেহারা নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকেন এবং আজকে আপনি ম্যাসাজ করিয়ে বা স্টাইলের পরিবর্তন করে নিজেকে প্রশ্রয় দেবেন। সমাজে আপনার মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। আপনার মাথায় অসাধারণ সব ধারণা আসে, যা কিনা আপনাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসবে। যদিও আজকে আপনি অসাধারণ, তাও কিছু কিছু মুহূর্তে আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে পারে।

কর্কট: যদিও আজকের দিনে নানা চ্যালেঞ্জ আসবে, আপনি প্রত্যেকবারই সেগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আপনার বুদ্ধি থাকবে প্রখর ও ম্যারাথনে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীর গতিতে মাথা দৌড়বে। আপনার শুধু চাই অল্প আত্মবিশ্বাস। মোদ্দা কথা হল, একবার যদি আপনি মনকে মুক্ত করে দেন, তাহলে আপনাকে কেউ থামাতে পারবে না। আপনার বাড়ির অন্দরসজ্জা নিয়ে আপনি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন। আজকের নক্ষত্রের অবস্থান আপনাকে ভাগ্যপরীক্ষা করতে উৎসাহিত করবে।

সিংহ: প্রচুর ভুল করা একমাত্র ফিরে তাকালেই মজাদার মনে হতে পারে। যাই হোক, প্রবল বাস্তববাদিতাই দুনিয়াকে নষ্ট করছে। কাজেই আজকে বরং একটি সহজ ও আরামদায়ক দিন কাটান। আজকে যা খুশি হতে পারে, আর চুলের পরিচর্যা করা খুবই ভালো চিন্তা, অনেকদিনের মধ্যে এর ভালো চিন্তা আপনার মাথায় আসেনি। আজকের এই অসাধারণ দিনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সবথেকে ভালো উপায় হলো মাথা ও শরীরকে ঠিক দিকে চালিত করা।

কন্যা: আজকে আপনি সবাইকে সুরক্ষা দিতে চাইবেন ও সবার থেকে সরে সরে থাকবেন, মায়ের মতো। গভীর হৃদয়ঘটিত বিষয় খুব দ্রুত বাস্তবে পরিণত হবে। আজকে খুবই ঘটনাবহুল দিন, শেষাবধি আলসেমি পরাজিত হবে। প্রিয়তমকে পাত্তা না দিলে আপনার ভালো হবে না। আজকে মধ্যাহ্নের পরে আপনার মনোনিবেশ করার ক্ষমতা কমতে পারে। কাজেই ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

তুলা: আপনি যে যৌথ অ্যাকাউন্টটি খোলার কথা ভাবছিলেন, আজকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেরা দিন। এই শুভ দিনের সদ্ব্যবহার করুন ও আপনার পেশার ভবিষ্যত সম্বন্ধে জেনেবুঝে পরিকল্পনা করুন। আদর্শ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সমণ্বয়পূর্ণ সন্ধ্যা কাটার সম্ভাবনা আছে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না। যদি আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য কোনও নতুন কাজ/ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন, তাহলে গ্রহের ভালো অবসথানের জন্য অপেক্ষা করুন।

বৃশ্চিক: পেশাগত চাপ মাথাকে বিব্রত করে রাখবে বলে হয়তো আপনি ভালোবসার মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট সময় কাটাতে পারবেন না। যদি চান যে প্রেম জীবন মসৃণ কাটুক, তাহলে আপনাকে সমঝোতা করতে হবে ও মানিয়ে নিতে হবে। আজকে আপনি খুব হিসাবী হবেন না কিন্তু কাজগুলিও হয়তো পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে না। আপনি যে কাজ করছেন তাতে সমস্ত শক্তি ঢেলে দিতে হবে। কিছু কিছু প্রধান সিদ্ধান্ত ভুল হলেও কোনওভাবেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলবেন না।

ধনু: পেশাগত জীবনের জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো। সম্পর্কটিকে সত্যি সত্যি বোঝার ফলে আপনি সঙ্গীর প্রতি আকর্ষিত হবেন। একবারে জাদু হয়তো তৈরি করতে পারবেন না, কিন্তু নতুন সম্পর্কের পিছনে খাটতে সক্ষম হবেন। আপনার ব্যবহারিক জ্ঞানের তলায় অতিরিক্ত ব্যয় করার স্বভাব চাপা পড়ে যাবে, যা আপনার জন্য ভালো। আর্থিক বিষয়ে আপনি বাস্তববাদী হবেন ও না ভেবে টাকা খরচ করবেন না।

মকর: আপনার প্রিয়তমের কাছ থেকে আপনি কিছু মিষ্টি তারিফ পাবেন। যে অসাধারণ উপায়ে আপনি আপনার প্রেম প্রকাশ করবেন তা অবশ্যই তাকে মুগ্ধ করবে। দিনের দ্বিতীয় ভাগে যদি কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে কারোর পরামর্শ নেওয়া বা এই বিষয়ে কারোর মতামত গ্রহণ করা ভালো। আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সম্বন্ধে নতুন জিনিস শেখার জন্য আজ সঠিক দিন।

কুম্ভ: নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিন; লোককে মুগ্ধ করা সময়! শুধু তাই নয়, আপনাকে বুদ্ধিতেও শান দিয়ে রাখতে হবে কেননা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই, কেননা এই সিদ্ধান্তগুলির প্রভাব অনেকদিন থাকবে। মধ্যাহ্ন অবধি আপনি উদ্যম প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। যদিও দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে হবে অন্য ও সৃজনশীল কিছু করলে ভালো হতো। সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে যান বা বাড়িতে হালকা কিছু ব্যয়াম করে নিজেকে চনমনে করে তুলুন।

মীন: আজ আপনি শুধুই পেশার ক্ষেত্রে লক্ষ্যগুলি অর্জন করার দিকে মন দেবেন। অনেকদিন ধরে যে যৌথ উদ্যোগের আকাঙ্খা আপনি করছেন তা আজকে বাস্তব হবে। ব্যবসায়িক কারণে সফরের সম্ভাবনা আছে। সাংসারিক ক্ষেত্রে সব ভালো কাটবে। যদিও আপনার স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে, ফলহীন কাজের পিছনে শক্তি খরচ করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কিছু গোঁয়ার লোকজন আপনার সঙ্গে সহমত হবেন না। বিব্রত হবেন না, তাদের উপেক্ষা করুন।

