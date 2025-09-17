ETV Bharat / state

বুধে সাফল্য আসবে কীসে ? রাশিফলে জেনে নিন উপায়

দিন শুরু করার আগেই দেখে নেওয়া যাক আপনার আজকের দিনটা কেমন যাবে ৷ তাই জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী আপনার রাশিচক্রে আজ কী রয়েছে দেখে নিন ?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2025 at 12:32 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ: আপনার পরিবারের প্রতি আপনার ভক্তি আপয়্যাণ প্রিয়তমের প্রশংসা পাবে এবং আপনার সঙ্গে থাকতে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। সম্পর্ক মজবুত করার মূল চাবিকাঠি হল সহযোগিতা ও একসঙ্গে থাকা। আজকে সম্ভবত আপনার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের পিছনে পয়সা খরচ হবে। যদিও খুব মারাত্মক খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু খুচরো প্রয়োজনের পিছনে খরচ হতে পারে। আপনার উষ্ণ ও সহানুভূতিশীল মনোভাব অনদের আপনার দিকে আকৃষ্ট করবে।

বৃষ: টাকা খরচ করার আগে দুবার ভাবুন। ভাবনাচিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং খেয়াল রাখুন যে টাকা যেন ঠিক সমিয়ে ঠিক দিকে খরচ হয়। ভালো দিক হল, আজকে আপনি সারাদিন ধরে কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন। আপনার মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার কারণে আপনি অনেক কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন এবং তার ফলে সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রশংসা পাবেন। এর ফলে আপনার কিছু ভালো মুনাফা হবে।

মিথুন: আজকে মানসিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা আপনার কাছে সমান গুরুত্ব পাবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনি যে সমস্যা নিয়েই ভাববেন তাই সমাধান করতে পারবেন। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ বজায় রাখাই একমাত্র যাদুমন্ত্র। আজকে আপনি আপনার ভবিষ্যতের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন। আর্থিক বিষয়টিকে আপনি গুরুত্ব দিলেও, সেই পরিস্থিতির উন্নতি করার কোনও সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেন না।

কর্কট: আজকে আপনি এমনকী খুব কঠিন চ্যালেঞ্জও সহজেই সামলাবেন। যদিও আপনি আসলে বলির ছাগলও হতে পারেন। সতর্ক থাকুন, কেননা এতে আপনার আত্মবিশ্বাসে নাড়া পড়তে পারে ও তা কমে যেতে পারে। আপনার দুর্বলতাগুলি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনি উদ্যম ও ইতিবাচকতা ফিরে পাচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হতাশায় ভোগার কোনও কারণ নেই। আপনার প্রিয়তমের থেকে আপনি রাজকীয় সমাদর পাবেন। সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আপনার রসবোধের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিংহ: আপনাকে কাজের ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হতে বলা হচ্ছে। যত ভালো কাজ করা সম্ভব তা করার জন্য আপনি সর্বাধিক প্রয়াস করবেন। যদিও ফল হয়ত আশানুরূপ হবে না। আজ আপনাকে অত্যধিক খরচ বা আর্থিক লোকসান সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ছোটখাটো বিবাদ মতানৈক্য তৈরি করতে পারে ও প্রেম জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করতে পারে। ফলে নিজের ও প্রিয়তমের মধ্যে অকারণে দূরত্ব তৈরি না করার চেষ্টা করুন।

কন্যা: আপনি যেরকম সুবিবেচক, আশা করা যায় আজ আপনার ঘাড়ে যে অতিরিক্ত সাংসারিক দায়িত্ব এসে পড়বে, তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। এমনিও যেহেতু কর্মক্ষেত্রের কাজের অবস্থা বেশ পরিতোষজনক, বাড়িতে একটু বেশি কাজ করতে হলে কোনও সমস্যা হবে না। আপনার সহকর্মী ও এমনকী ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক আপনার আনন্দকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। আপনার চিন্তা ও কাজকে সঠিক পথে চালিত করে আজকের এই শুভ দিনটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন।

তুলা: আপনি সকল কর্তব্যের থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন পরিবারের লোকজনদের ও তাদের সঙ্গে সময় কাটাবেন। আজকে কোনও নিকট আত্মীয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা হতে পারে। দম্পতিরা প্রেম জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনাকে আনন্দময় একটি মাধ্যম খুঁজে বার করতে হবে। কোনও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে মধুর কথোপকথন সম্পর্কটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ ও অঙ্গীকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো যাবে।

বৃশ্চিক: আজকে আবেগের মেঘ আপনাকে ঘিরে থাকবে ও আপনি আত্মচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ করেই আজ সারা দিন কাটাবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নিজের অবস্থানের উন্নতি করতে চাইবেন। আপনার দূরদর্শিতা ও লোকজনের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা আপনার মধ্যের নেতৃত্বের দিকটি তুলে ধরে। আজকের দিনে, পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারার ফলে আপনি অবশ্য-প্রয়োজনীয় মানসিক শান্তি পাবেন এবং তার প্রভাব পড়বে আপনার উৎপাদনশীলতায়। আপনার চিন্তাভাবনাগুলি আজ কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের প্রশংসা পাবে।

ধনু: কীভাবে আপনি আপনার আগ্রহ ধরে রাখবেন সেই চিন্তা নিয়েই আপনি মগ্ন থাকবেন। অবসরের কার্যকলাপ আপনাকে একঘেয়ে রুটিন থেকে বার করে আনবে। যা করতে ভালোবাসেন তা করে আনন্দে থাকুন, তা বাগান করা, রান্না করা বা বই পড়া যাই হোক না কেন। সতর্কতা ও কৌশল আপনাকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঝামেলামুক্ত থাকতে সাহায্য করবে। আপনার উদারতা প্রেম জীবনকে অন্য মাত্রা দেয়। আপনার সৎ ও সত্যবাদী স্বভাবটি সকলের সামনে উঠে আসবে।

মকর: আজকের দিনটা পুরো কঠিন সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতির গোলকধাঁধার মতো, কিন্তু আপনি খুব দ্রুতই তার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি নেতার ভূমিকা পালন করতে ভালোইবাসেন, কিন্তু তার ফলে আপনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের কাজের জন্য দায়ি হন, সে, কাজ ভালো হোক কি খারাপ। অনর্থক কাজে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ফলদায়ক কার্যকলাপের দিকেই মনোনিবেশ করে থাকুন। এর ফলে আপনার মনে সন্তুষ্টির ভাব আসবে ও ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসাও পাবেন।

কুম্ভ: আজ আপনার যুক্তি ও আবেগের মধ্যের ভারসাম্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে। তার ফলে আপনি ব্যবসা ও আনন্দ কীভাবে একই সঙ্গে পাওয়া যায় তা বুঝতে পারবেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি সন্তুষ্ট, কিন্তু আজ কোনও তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিব্রত করবে। কোনও বিশেষ কাজের কারণে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি যদি কোনও সংস্থাতে পরিষেবা দেওয়া শুরু করতে চান, তাহলে আজকের দিনটি তার জন্য ভালো। আপনার পরিষেবার জন্য আপনি ভালো পারিশ্রমিক পাবেন। আজ আপনার উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যাবে, এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার দ্রুত কাজ করার ক্ষমতার।

মীন: আজকে আপনি গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল করতেই পারেন, কেননা আজকে আপনি যে কাজই করবেন সেখান থেকেই ভালো উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শেয়ার বাজারে লেনদেন করার জন্যও আজ ভালো দিন, শুধু মনে রাখবেন এই স্টক মার্কেট খুবই ভয়ের জায়গা। আপনি অন্য ব্যক্তিদের উপদেশ দেওয়ার মেজাজে থাকবেন, কিন্তু তা করে ওঠার মতো আত্মবিশ্বাস আপনার থাকবে না। আপনার প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সঙ্গে আপনার সৃজনশীল প্রবৃত্তি মিশিয়ে কাজ করলে আপনি আরো বড় কিছু অর্জন করতে পারেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE WEDNESDAY 17TH SEPTEMBERআজকের রাশিফলASTROLOGICAL PREDICTIONS17TH SEPTEMBER RASHIFALDAILY HOROSCOPE FOR 17TH SEPTEMBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.