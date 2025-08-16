মেষ : আজকে হয়ত আপনি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পড়বেন । মনে হবে আপনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন ও স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে চাইবেন, যা কিনা আপনার প্রতিকূলে যাবে । আজকে মনে হবে কোনও কিছুই ঠিক করে হচ্ছে না । এরকম সময়ে একটু বিরতি নিলে চাপ কমতে পারে । আপনি বাস্তব ও অননুভবনীয় উপায়ে পুরস্কার পাবেন, ফলে দিনের পরের দিকে আপনার জীবনে আনন্দ আসবে । অস্থিরতা অনেকটাই কমে যাবে ও আপনি আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন ।
বৃষ : আজ আপনি বেশি বাস্তববাদী হবেন । সঙ্গতি ধরে রাখার জন্য আপনাকে অনেক বেশি কূটনৈতিক হতে হবে । যেসব বাধার কারণে আপনি আটকে ছিলেন, আজ সেগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়ার আদর্শ দিন । কোনও কিছুতেই সমঝোতা করবেন না । আপনার বাহ্য রূপের জন্য আপনি আজ মোটা টাকা খরচ করার মেজাজে থাকবেন । কিন্তু অত্যধিক খরচ করে ফেলবেন না । আপনি 'সেরা ডিল'টি খুঁজে বার করবেন বা কোনও কিছু কেনার আগে প্রচুর দরাদরি করবেন ।
মিথুন : স্ত্রী/স্বামী এবং পিতামাতার সঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় সময় কাটাতে পারেন । কিছু অপ্রচলিত উপহার দিয়ে সবাইকে খুশি করার জন্য এটি সেরা দিন । আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় করে অমিতব্যয়ী হয়ে উঠবেন । ভ্রমণ, ক্ষণিকের আনন্দ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কিত ব্যয় হতে পারে । কাজের জায়গায় সহজ দিন কাটবে না, কারণ প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটা ভাইরাসের সমস্যা আপনাকে নাজেহাল করে দেবে । সময়সীমা পূরণে ব্যর্থতা আপনাকে হতাশ করতে পারে ।
কর্কট : আপনি নতুন উদ্যোগে সফল হবেন এবং প্রাণশক্তি ও উদ্যমে ভরপুর থাকবেন । জমায়েত করার এবং বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য এটি ভালো সময় । আপনার মানসিক সন্তুষ্টি, আপনাকে সব রকম চিন্তা থেকে দূরে রাখবে । আপনি সাংসারিক সমস্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন ঠিকই, কিন্তু আপনি রোমান্সকেই প্রাধান্য দেবেন । সঙ্গীর সান্নিধ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার রসবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
সিংহ : আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে সীমাহীন আনন্দ এনে দিতে পারে । টেক্সট বা কলগুলি আপনাকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । আপনার উপার্জন বাড়ানোর জন্য আপনার শক্তিগুলিকে সঠিক দিকে চালিত করুন । দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য ইন্টারনেট ব্রাউজ করা এড়িয়ে চলুন । কর্মমুখী দিনটি আপনার মনকে পেশাদার মেজাজে পূর্ণ রাখবে । কর্মজীবনে বৃদ্ধি আপনাকে কর্পোরেট সিঁড়িতে আরোহণ করতে সহায়তা করতে পারে । আপনি নতুন কৌশল, প্রকল্প বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নতুন ধারণা সম্পর্কে শিখতে পারেন ।
কন্যা : আপনার সন্তানেরা আজকে নানা প্রশংসার কারণ হবে, ক্লাসরুমে এবং তার বাইরে । আপনার যৌক্তিক দক্ষতা আরও শক্তিশালী হবে । আপনাকে শান্তিপূর্ণ থাকতে, স্রোতের সঙ্গে চলতে এবং নিজের জীবন উপভোগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তা সে সারাদিনে যাই ঘটুক না কেন । আপনার মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করুন । এর ফলে আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং কঠিন সময় অবলীলায় পার করতে সাহায্য হবে । আপনার উদ্যমকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিরতি নিন ।
তুলা : সঙ্গীর সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রেম জীবন প্রস্ফুটিত হতে পারে । কল এবং টেক্সটের মাধ্যমে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারায় দূরত্ব কোনও বাধা হতে পারে না । দীর্ঘমেয়াদী লাভ দৃশ্যমান না হওয়ায় আর্থিক বিষয়গুলির জন্য দিনটি তেমন ভালো না । তবে আগ্রাসী বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে । কাজের জায়গায়, আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন । এটি আপনাকে দ্রুত এবং আরও বুদ্ধিমানভাবে কাজ করতে সাহায্য করতে পারে ।
বৃশ্চিক : প্রিয়জনের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন এবং ইতিবাচক মনোভাব পেয়ে আপনার মনে হবে বিশ্বটি থাকার জন্য আরও ভালো জায়গা । স্বামী/স্ত্রী আপনার কথায় মনোযোগ দিতে পারেন যেহেতু আপনি তাদেরকে আরও জোর দিয়ে বলছেন । কর্মব্যস্ত দিন দেখা যায় । আপনি পুরো দিন কাজ করার মেজাজে নাও থাকতে পারেন । তবে, ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা আপনাকে এই চাপ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে ।
ধনু : আপনার চরিত্রের পড়ুয়া দিকটি আজকে সামনে বেরিয়ে আসবে । ধর্মীয় সাহিত্যে আপনার আগ্রহ দেখা দেবে । গোয়েন্দা গল্প, খুন-খারাপি এবং কল্পবিজ্ঞানের পাতায় আপনি ডুবে যাবেন । আজকে আপনি বেকার বসে থাকবেন না । আপনি এমনভাবে কাজের পরিকল্পনা করবেন, যাতে আপনার উদ্যম সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে একটি গড়পড়তা দিন, কাজেই নিজেকে খুব বেশি খাটাবেন না । নিজেকেও কিছুটা সময় দিন এবং সবার থেকে আলাদা হয়ে কিছুটা সময় কাটান ।
মকর : আপনি যদি আরও পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে নথিপত্র বানানো এবং অন্যান্য প্রস্তুতি আজকেই শুরু করুন । শিক্ষার্থী হোন বা না হোন, এই ভালো দিনটিতে আপনাকে যা করতে হবে তা হল, প্রাধান্য অনুযায়ী কাজগুলোকে সাজানো, তা অনুসরণ করা এবং এক এক করে কাজগুলিকে সম্পন্ন করা । প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার সৃজনশীলতা আপনাকে খুশি করবে । আজকে আপনি মানসিকভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন জিনিস শেখার জন্য খুবই উৎসুক থাকবেন ।
কুম্ভ : সাফল্যের কোনও শর্টকাট নেই । তা আপনি খুব ভালোই জানেন এবং যা চান তা পাওয়ার জন্য উদয়স্ত পরিশ্রম করেন । সহকর্মী, বন্ধু এবং পরিবার, সবাই আপনার এই প্রয়াস এবং কৃতিত্ব স্বীকার করেন ও তার প্রশংসা করেন । আপনি যদিও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন, কিন্তু জীবনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলি আনতে গেলে, কিছু ঝুঁকি তো নিতেই হবে । আপনার সহ্যশক্তি বাড়াতে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি যোগাতে, ধ্যান এবং যোগাসন আপনাকে সাহায্য করবে আজ ।
মীন : তর্ক করে কোনও লাভ হয় না, আর কেনই বা তর্ক করবেন । যখন দিনের শেষে, আপনি দূরে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণে তাদের অপ্রস্তুত হতে, অপদস্থ হতে, চুরমার হয়ে যেতে ও আপনি যা চান সেরকম নানাভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখতে পারেন । সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিশেষত আর্থিক বিষয়ে, আজকে আপনার অন্যতম লক্ষ্য হবে । আপনাকে হয়ত কিছু মাথা খারাপ করে দেওয়া সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, তাও আপনি সাফল্য পাবেন ।