মেষ: আপনি অবিবাহিত হলে আজ কয়েকজনের হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারেন, তাই আজ আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। যদি আপনি বিবাহিত হন তাহলে আপনার সম্পর্ক আরও গভীর এবং দৃঢ় হবে। আজ আপনার দিনটি প্রচুর উদ্যম এবং উত্সাহ দিয়ে শুরু হবে। তবে, দ্বিতীয়ার্ধে, আপনার চিন্তাভাবনা আরও ব্যবহারিক দিকে মোড় নেবে। আপনি তখন নিজের শক্তির অপচয় করবেন না। আপনার স্বাস্থ্য আপনার পক্ষে থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করতে সহায়তা করবে।
বৃষ: আজকের দিনটি কেনাকাটার জন্য আদর্শ। আজ আপনার বাড়ির জন্য বহু মূল্যবান কিছু কেনার সম্ভাবনা প্রচুর। দিনের প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে যাওয়ার সময়, আপনি একটি বদল বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয়ার্ধে, আপনি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করবেন। অন্যকে বোঝানোর আপনার ক্ষমতা, দ্বিতীয়ার্ধে আরও শক্তিশালী হবে। অর্থের বিষয়ে আপনি আরও সৃজনশীল চিন্তা করতে সক্ষম হবেন।
মিথুন: প্রেমের জীবন মসৃণ চলবে কারণ আপনার সঙ্গে একসঙ্গে পাওয়া মজা এবং আনন্দের মুহূর্তগুলি আপনার প্রিয়জনকে খুশী রাখবে। দিনের শুরুতে অনুকূল সময় থাকতে পারে কারণ আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন। অফিসে, সহকর্মীরা আপনাকে দলগতভাবে কাজের মাধ্যমে লাভ অর্জনে সহায়তা করতে পারে। যাইহোক, সমস্তকিছু সুচারুভাবে কাজ করানোর জন্য আপনাকে আপনার কথায় সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজের মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
কর্কট: আজ, আপনাকে শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হতে পারে। বিকেলে অভিনব ব্যবসায়ের এবং কাজের প্রস্তাব আসতে পারে। আপনার অনেক ভক্ত থাকতে পারে। তবে, আপনি যাকে পছন্দ করেন তার প্রতি আপনি অনুগত থাকবেন। আপনার মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, যাতে আপনার প্রেমের সম্পর্কের ঐকতান বাধাগ্রস্ত না হয়। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আর্থিক অবস্থার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বেশি।
সিংহ: এটি সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা, এবং হারার সুযোগ আপনার নেই। এই কর্মব্যস্ত দিনে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। বিকেলে ইচ্ছাবিরোধী কিছু কাজ আপনাকে করতে হতে পারে। এই একঘেয়ে দিনে যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা আপনি খোঁজেন, তা অর্জন করতে আপনার কাজ আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার কাজ থেকে যেহেতু ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে আজ আপনার মেজাজ ভালো থাকবে।
কন্যা: আপনার সঞ্চয় থেকে ব্যয় বেশি হবে। আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে। আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করুন। আপনি আপনার প্রেমময়, যত্নশীল এবং সহানুভূতিশীল মনোভাবের জন্য প্রশংসা পাবেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনার কর্মক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। আপনি তখন শক্ত কাজেও হাত দিতে পারবেন। কিছু কিছু সময়ে আপনার পরিকল্পনা মত সব কাজ নাও হতে পারে। তার জন্যে আজ নিজেকে তৈরি করতে হবে।
তুলা: একটি বাহ্যিক আভা জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা আনতে পারে। এটি আপনার জীবনযাত্রাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করতে পারে। দিনের প্রথম দিকটি আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে। তবে, নিশ্চিত হয়ে নিন যে সেগুলি সম্পর্কে আপনি খুব বেশি আবেগপ্রবণ না হন, যদিও তারা আপনার অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে। জুনিয়ররা কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অফিসে শৃঙ্খলা থাকতে পারে। যাইহোক, যদি কোনও গণ্ডগোল হলে আপনার তদারকির প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সহকর্মীদের যখন আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তখন তাদের সহায়তার হাত রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
বৃশ্চিক: প্রেমের জীবন কম গুরুত্ব পাবে। ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনকিছুতে তাড়াহুড়ো না করা প্রয়োজন। আর্থিকভাবে এমন সময়ও আসতে পারে যখন আপনি ঋণ পরিশোধ এবং রুটিন ব্যয় সম্পর্কে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। অফিসে কর্মরতরা দ্রুত মুলতুবি থাকা কার্যভার শেষ করতে সংকল্পবদ্ধ হবেন। আপনি আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করবেন এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সিনিয়র এবং সহকর্মীদের কাছে তুলে ধরতে কোনও বিলম্ব করবেন না। আপনি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সম্পূর্ণ করবেন।
ধনু: ভালোবাসায় এমনই মগ্ন থাকবেন যে সারাদিন কাজের জায়গায় কাটানোর পরে নিজের প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরতে উন্মুখ হয়ে থাকবেন। আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে দ্বিধা করবেন না। কিছু জাতক দিনের প্রথমার্ধে অনুমানমূলক ক্রিয়াকলাপগুলিতে চেষ্টা করতে পারেন। অতিরিক্ত নগদ টাকাপয়সা আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাতে পারে তবে আপনি অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে পারেন। কাজের জায়গায়, আপনি সম্ভবত ডেটা এন্ট্রি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মোকাবেলা করবেন। প্রতিষ্ঠানের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় হতে পারে।
মকর: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার আনন্দময় সময় কাটতে পারে। আপনার সঙ্গীকে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করান এবং তাদেরকে দলে যোগদানের জন্য বিশেষ বোধ করান। দিনের প্রথম দিকে, আপনি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে হিসেবি হয়ে উঠতে পারেন। তবে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী সুখ আনতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে খুবই সন্তুষ্ট হতে পারেন কারণ আপনি সুখে আছেন। অফিসে একটি দুর্দান্তভাবে পরিচালিত সভা আপনাকে নতুন আত্মবিশ্বাসের ভরপুর করে তুলতে পারে। আপনি আপনার সতীর্থদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারেন।
কুম্ভ: সারাদিন কাজের পরে আপনি হয়তো প্রেমের মেজাজে নাও থাকতে পারেন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন। আর্থিকভাবে, আপনি হয়তো বিভিন্ন দিক, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতা সম্পর্কে ভাবেন না, তবে এই চিন্তাভাবনাগুলি কেবল অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করছে এবং নতুন সফটওয়্যার শেখার জন্য এটি আপনার জন্য সঠিক সময়। আপনি দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে বা দূরের কাউকে ফোন করে মজায় সময় কাটাতে পারেন।
মীন: সর্বাধিক চেষ্টা করুন এবং বাকিটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিন! আপনার প্রেমের জীবনকে চাঙ্গা করে তুলতে একটু নিজের আবেগগুলিকে ব্যক্ত করুন। প্রত্যাশার পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আয় হওয়ায় আজ আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাগ্যবান। আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে আপনি গুরুত্ব সহকারে ভাবতে পারেন বলে ভাগ্য আপনার স্বপক্ষে যেতে পারে। যদিও পেশাগত বিষয়গুলিতে এটি একই রকম নাও হতে পারে কারণ আপনি হয়তো ধীরে কাজ করবেন। মিটিংয়ের সময়সীমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আপনার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে শিখুন।