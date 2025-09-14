রবিতে কীসের ইঙ্গিত ? এই কাজ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ রাশিফলে

রবিতে কীসের ইঙ্গিত ? এই কাজ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ রাশিফলে
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী রবিবার সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : September 14, 2025 at 12:31 AM IST
মেষ: প্রিয়জনের সঙ্গে মিষ্টি কথোপকথনের সম্ভাবনা আছে। আর এটি আপনার মানসিক চাহিদার জন্য ভালো। আজকে আপনি আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক স্থিরতার জন্য আপনার আকাঙ্খা আরও বাড়বে এবং আপনি ব্যয়ের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেবেন। পুরো মন লাগিয়ে প্রচেষ্টা করার জন্য আজ আদর্শ দিন। আজ আপনি আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমী বোধ করবেন। সব কাজ আপনি সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলবেন।
বৃষ: আপনার সঙ্গীর মন জয় করার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বার করবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন বিকশিত হবে। আপনি রোমান্টিক গান বাজাবেন বা প্রিয় রোমান্টিক সিনেমা দেখবেন। মজাদার সময় কাটার সম্ভাবনা আছে। আজ আপনি হয়তো নতুন গয়না বা অলঙ্কার কিনতে চাইবেন। সামাজিক পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করতে চাইবেন, ফলে আপনি হয়তো অভিজাত দেখতে নামী ব্র্যান্ডের পোশাক কিনবেন।
মিথুন: আপনার আকর্ষণশক্তি আজ আপনি পুরোপুরি কাজে লাগাবেন। আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে অসাধারণ এক সন্ধ্যা কাটাবেন। আপনার সুস্থতা নিয়ে সতর্ক থাকুন, কেননা আজ স্বাস্থ্যগত কারণে খরচ হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এড়িয়ে চলুন। এছাড়াও, অর্থহীন কাজে আজ আপনার অনেক সময় ব্যয় হবে। আপনার পরিশ্রম যে বৃথা যাচ্ছে না তা নিশ্চিত করুন। কাজে মণোযোগ দিলে দিনটি অবশ্যই ফলদায়ক হবে।
কর্কট: আপনার মানসিক সন্তুষ্টি আপনাকে সকল চিন্তা থেকে দূরে রাখবে। সাংসারিক সব কাজের দায়িত্ব আপনার ওপরে থাকলেও আপনি প্রেমকেই প্রাধান্য দেবেন। আপনার রসবোধ আপনাকে সঙ্গীর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর্থিক দিক থেকে একটি নিয়মমাফিক দিন যাবে, কোনও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই, যদি না আপনি প্রচুর পরিশ্রম করেন। অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে আপনার ভাগ্য ভালো যাবে না।
সিংহ: আপনার সঙ্গীকে প্ররোচিত করার প্রবল প্রচেষ্টা হয়তো নিস্ফল হবে। তার হয়তো মনে হবে যে আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে পালন করেন না। বিশেষ কোনও নতুন উপায়ে আপনি হয়তো প্রিয়জনের মন গলাতে পারবেন। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য আপনাকে আজ হয়তো বেশি কাজ হাতে নিতে হবে। স্বল্পমেয়াদী লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকুন। শেয়ার বাজারে যারা লেনদেন করছেন, তারা হয়তো পরিস্থিতি নিয়ে খুব খুশি হবেন না।
কন্যা: আপনি আপনার প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। আপনার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিকে দুর্মূল্য কিছু উপহার দিতে ইচ্ছা হবে। সঙ্গীকে বিশ্বাস করুন। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে। আজকে ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশ নিয়ে বসার ও উপার্জনের উৎস ও ব্য্যগুলি খতিয়ে দেখার জন্য ভালো দিন, যাতে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন ও ভবিষ্যত কেমন হতে চলেছে তা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।
তুলা: আজকে আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজে থাকবেন। সুন্দর পোশাক, সুগন্ধী ও সাজসরঞ্জামের প্রতি আপনার মোহ আপনার সঙ্গীকে পাগল করে দেবে। আপনার কামুকতা আপনার সঙ্গীকে এমন মুগ্ধ করবে যে তিনি একসাতেহ কাটানোর প্রেমপূর্ণ সময়ের আয়োজন করবেন। আজকে আপনি সম্ভবত আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির পিছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাবেন না এবং কী ভাবে এগোবেন তাই ভাববেন। এখন আরাম করার ও আপনার কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকার সময়।
বৃশ্চিক: আপনার ভালোবাসার মানুষটির প্রতি আপনার প্রেম অবিচল ও অনুগত। আপনি মন থেকে আপনার প্রিয়তমের কথা শুনবেন। ঘরোয়া ব্যবসায়িক জমায়েত বা সম্মেলনে অর্থ বিনিয়োগ করারও আজ ভালো দিন। অফিসে মিটিং ভালো হবে। যদিও আপনাকে হয়তো আপনার সহকর্মীদের মতামত মেনে নিতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে আপনি একাত্মতা বোধ করবেন। আপনাকে নিজের সম্মান বজায় রাখতে হবে।
ধনু: আপনি যদি আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে ব্যক্তিগত মতামত থেকে মুক্ত হয়ে আপনার হিসাবনিকাশ দেখতে হবে; আপনি দেখতে পাবেন যে কোথায় ভুল হয়েছে ও তা সংশোধন করতে পারবেন। আজকের গ্রহের অবস্থান যা, তাতে দিনটি খুব ভালো যাবে না। আপনি হয়তো আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে বা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বেশি সক্রিয় ও উদ্যমী থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য নিয়মিত যোগাসন ও ধ্যান করুন। আপনার ক্লান্ত মন দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকেও অবকাশ চাইবে।
মকর: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিবাচক বোঝাপড়া বিকাশ করা আপনাকে আবার তাদের প্রেমে পড়তে সাহায্য করতে পারে। মহাজাগতিক অন্তর্নিহিত স্রোতগুলি পূর্বাভাস দেয় আপনি আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে দেখনদারি হয়ে উঠতে পারেন। তবুও, আপনি একটি বস্তুবাদী মেজাজে থাকতে পারেন তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করবেন। আপনার কষ্ট করে উপার্জিত অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিৎ এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি অনুমানমূলক ব্যবসায়ে তার বিনিয়োগ করবেন না। আপনার পেশাদার জীবন আপনাকে অনেক সুযোগ দিতে পারে। উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে পারেন এই সময়ে কারণ অতিরিক্ত প্রচেষ্টা অতিরিক্ত লাভ নিয়ে আসবে।
কুম্ভ: পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আজ আপনি ভাল মেজাজে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিনের পরে, আপনি তাদের সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে বাড়িতে ছুটে যেতে পারেন। দিনটি সম্পত্তি, যানবাহন বা বিলাসবহুল বাড়িতে ক্রয় করার দিকে ঝুঁকতে পারে। আপনার কৌতুকপূর্ণ দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা আপনার দক্ষতা উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। তদুপরি, আপনি নিজেকে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। মনে রাখবেন আপনার আরও নিখুঁত হওয়ার কাজ করা সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
মীন: আপনি মেজাজের দোলাচলে ভুগতে পারেন বলে এটি একটি অনাকাঙ্খিত দিন হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সৎ থাকুন নাহলে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আপনি দীর্ঘদিনের জন্য অপেক্ষা করে এমন একটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন বলে আপনি দিনের জন্য ঝুঁকি নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল স্থানকে জোর দেওয়া যেতে পারে তাই আপনার কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। আপনার উদ্ভাবনী প্রকৃতির পুনর্বিবেচনার জন্য আরও নমনীয় এবং দুঃসাহসিক কাজ পান।