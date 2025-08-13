ETV Bharat / state

বৃহস্পতিতে লক্ষ্মীর কৃপায় পাবেন থোক টাকা, কাদের এমন সৌভাগ্য ? - DAILY HOROSCOPE FOR 14TH AUGUST

বৃহস্পতি মানে লক্ষ্মীবার, তবে এই দিন সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীশ্রী বজায় থাকে কী? এদিনে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রেমময় জীবন কারা উপভোগ করবেন? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2025 at 10:01 PM IST

5 Min Read

মেষ: আপনার কঠোর পরিশ্রমের জন্য আজ আপনি সমাদৃত হবেন। যাইহোক, কিছু মন্তব্য শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত এবং দৃঢ় রাখুন।ফালতু কাজে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করবেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে কাজ করবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। আপনাকে হয় কাজে মনোনিবেশ করতে হবে অথবা আপনি কোনও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ ভুলে যাবেন। দুপুরের লাঞ্চের পর আপনার মনে হবে কিছু কাজ সহজ হয়েছে এবং আপনি কিছুটা স্বস্তি পাবেন। স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলা যায়, দিনটি শুভ।

বৃষ: যদি গার্হস্থ্য বিষয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে সেগুলোকে আজ বাছাই করা হবে। যে কোনও কাজ আজ প্রথম শুরু করলে তার সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অংশীদারী কারবার লাভজনক হবে। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত এবং সুকৌশলী জোট আপনাদের কর্পোরেট জগতের খ্যাতি বৃদ্ধি করবে এবং একটি পেশাদারী সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে তুলবে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠবেন আজ। একই সময়ে অনেকগুলো কাজে জড়াতে বারণ করা হচ্ছে।

মিথুন: অর্থাগম নিয়ে আপনি খুবই খুশি থাকবেন, কাজেই সন্ধ্যাবেলা হয়তো আপনি উদয়গ নিয়ে আপনার বন্ধুবান্ধবদের ফোন করবেন। যে কোনও পেশাগত পরিবর্তন মেনে নিতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনগুলি থেকে আপনি অনেক উপকার পাবেন। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা হয়তো এই পরিবর্তনের গুরত্ব বুঝতে বা ধরতে পারবেন না, কিন্তু পরিবর্তনগুলি আঁকড়ে ধরার জন্য এটিই সঠিক সময়, যা কিনা আপনার লক্ষ্য অর্জনে আপনাকে সাহায্য করবে।

কর্কট: এই শুভ দিনে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। এই পর্যায়ে আপনি হয়তো চাকরি থেকে ব্যবসার দিকে ঘুরে যাবেন, কেননা নক্ষত্রের অবস্থান এই পর্যায়ে এই পরিবর্তন সমর্থন করে। নিস্ফল আলোচনায় আপনার বেশিরভাগ সময় ব্যয় হবে। যাই হোক, মধ্যাহ্নভোজনের পরে কাজগুলি আপনার অনুকূলে হওয়া শুরু করবে। স্বাভাবিকভাবেই আপনি ধৈর্য ধরে থাকবেন। কাজেই, আপনার তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। ভালো মন্দ দুই দিকই আপনার খতিয়ে দেখা উচিত। আপনার শক্তিশালী সহজাত বোধের জন্য আপনি সয়ামদৃত হবেন।

সিংহ: আপনার আর্থিক অবস্থান নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন। যদিও, দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানসিকতার পরিবর্তন দেখা যাবে। আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি আগের থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করা শুরু করবেন। আপনার পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার ফল উপভোগ করবেন। সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য পাবেন। আপনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইবেন। ছোট পেশাগত সফর বিশেষ উপকার করবে।

কন্যা: প্রেমজ জীবনে আপনার আজকের দিনটি সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আপনার উপরে থাকা অতিরিক্ত দায়িত্বগুলি হ্রাস পাবে এবং আপনার নিজের জীবনসঙ্গীর ভালো থাকা নিয়ে সচেতন হওয়া উচিত। পেসাগত জীবনের ক্ষেত্রে, সাম্প্রতিকালে আপনি একটি হতাশাব্যঞ্জক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। যে-কোনও ক্ষেত্রেই সাফল্য আপনার জীবনে আসবেই। আপনার বাস্তববাদী মানসিকতা আপনাকে সহজেই অফিসের সমস্যা মেটাতে সাহায্য করবে। সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হবে একটি বুদ্ধিমান বিষয়। অকটি অপরিকল্পিত অফিসের ট্রিপ আপনার সময়পঞ্জিকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।

তুলা: আপনার পরিবারের সমস্যাগুলির বিষয়ে অধিক সচেতন হওয়ার জন্য আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আপনি একটি একাত্মবোধের অনুভূতি অনুভব করবেন। আপনি নিজের ভালোবাসার মানুষটির জন্য দায়িত্ববান হতে পেরে খুসি হবেন। বহুদিন যাবৎ একটি অর্থনৈতিক সমস্যা আপনাকে ভোগাচ্ছে যে বিষয়টির উপর আজ আপনি বিশেষয় মনোনিবশ করবেন। আজ হয়ত আপনাকে অনেকগুলি মিটিংয়ের আয়োজন করতে হতে পারে। আপনার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে এবং শীঘ্রই আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। একটি ভালো মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকা আপনাকে সাহায্য করতে পারে কারম আজ আপনাকে অনেকগুলি দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হবে।

বৃশ্চিক: আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আজ থেকের উন্নতি ঘটবে আশা করা যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টের সাফল্যপূর্ণ রূপায়ণের জন্য আপনি অধিবৃত্তি লাভ করবেন। আপনি উত্তরাধিকার সূত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও সম্পদ লাভ করবেন। যদি কোনও ক্ষেত্রে, এরকম মনে হয়, টাকা নিয়ে আপনি কি করবেন তা বুঝতে পারছেন না, তখন আপনার অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লগ্নির পরিকল্পনা সবসময়ই লাভজনক।স্বাস্থ্যের দিকটি গড়পড়তা যাবে। অতিরিক্ত কর্মচাপে আপনার কাছে কষ্টকর হয়ে উঠবে।

ধনু: আপনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আজ সাফল্য লাভ করলেও শারীরিক সমস্যা আপনাকে আপনার পূর্বস্থিরীকৃত কাজের তালিকা বদলে ফেলতে বাধ্য করবে। অসুস্থতার ফলে আপনার দক্ষতা কমে যাবে। সুস্থ জীবনযাপন বজায় রাখার চেষ্টা করুন। এর ফলে অনেক বেশি কাজ করতেও পারবেন। কর্মক্ষেত্রে, দিনটি মাঝারি। আপনার মতামত পাঁচ জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার একটা সুযোগ পেতে পারেন।নিজের প্রস্তাব পেশের সময় কৌশলী হলে লাভবান হবেন যেহেতু আপনি কাউকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে চান না।

মকর: আজ পরিবারে কোনও ধর্মীয় মঙ্গলানুষ্ঠান হবে এরকম ভবিষ্যতবাণী করা হচ্ছে। আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয় আলোচনা করা যাবে না। দীর্ঘদিনের সময়োত্তীর্ণ প্রোজেক্টের কাজ আজ শেষ হবে। আপনি সেরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি কার্যকরী আচরণের দ্বারা ব্যবসায়িক লেনদেন করতে প্রস্তুত। ব্যবসায় অংশীদারী কারবার আপনাকে লাভের মুখ দেখাবে। আপনাকে এই সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।আজ আপনি কুশলী উপায়ে সঠিকভাবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারবেন।

কুম্ভ: আপনার পরিবার এবং প্রেমের সম্পর্ক আপনার তাদেরকে ভালো রাখার প্রচেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হবে। আপনার আবেগের স্থিরতা আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বর্ধিত করবে। আপনার অসাধারণ মানসিক স্থিতি আপনার আজ কর্মকৃতিত্বকে সমৃদ্ধ করবে।দুপুরের আগে কিছু অর্থনৈতিক লাভ ঘটবে যে কারণে হয়তো দ্বিপ্রাহরিক আহার আপনার বাদ যেতে পারে। আপনি প্রবল উদ্দীপনায় আজকের দিনটি শুরু করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকবে।

মীন: রেকারিং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কথা ভাবা খুব ভালো, কিছুটা টাকা এফডি-তে সরিয়ে রাখুন, যার সুদ আপনি প্রতি বছর উপভোগ করতে পারবেন। আপনার টাকা যথাযথ উপায়ে বাধা রাখুন। কাজের জায়গায় হয়ত মতবিরোধের সম্মুখীন হবেন। আপনি যে কাজ সাধারণত করেন না, সেরকম কাজ করতে যারা আপনাকে প্ররোচিত করে, সেইরকম লোকেদের থেকে দূরে থাকলে আপনি স্বস্তিতে থাকবেন। যদিও আপনি যদি সৃজনশীল কোনও ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে আজ আপনি অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করবেন।

