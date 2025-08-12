মেষ: আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকে সমন্বয় সাধনের দরকার। ক্ষমা করার মনোভাব সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।আপনি সম্পর্কের মধ্যে অহেতুক জটিলতা তৈরি করতে চাইবেন না।আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং আপনার প্রেমাস্পদকে সাহায্য করতে হবে খোলা মনে নমনীয়ভাবে চিন্তা করতে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনাকে কর্মক্ষেত্রে দিশেহারা করে দেবে। কমবেশি, অন্যের জন্য আজ আপনি নিজের স্বার্থত্যাগ করবেন। আজ আপনার মন সবথেকে বেশি সৃজনশীল থাকবে।
বৃষ: একটা আত্মত্যাগমূলক আচরণ আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবে প্রেমের ক্ষেত্রে। এই দিনটি ভালোমন্দ মিশিয়ে কাটবে। আপনি নিজের প্রেমের সম্পর্কে আধিপত্যপ্রবণ হবেন। কর্মক্ষেত্রে, দিনের প্রথমভাগে আপনি বেশিরভাগ কাজের ফলাফল পেতে চাইবেন কোন প্রচেষ্টা না করেই। াজ আপনি ভাগ্যনির্ভর হবেন। আজ আপনার বেশি পরিশ্রমের কাজ করতে ইচ্ছে করবে না এবং আপনি সেটা খোলাখুলিই বলবেন।
মিথুন: এমন কিছু আবেগপ্রবণ সময় আসতে পারে যখন কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আপনার প্রিয় মানুষটির সাহচর্যে থাকার ইচ্ছা হতে পারে। আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটিনোর পরিকল্পনা করায় কিছু আনন্দময় ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে পারেন। আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কোনও রকম দ্বিধার সম্মুখীন হলে একজন শুভানুধ্যায়ীর উপদেশ নিন। কঠিন পরিস্থিতিতেও কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের সুকৌশলী চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন। গুরুত্ব ও সময়সূচি অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজকর্ম সাজিয়ে নিলে আপনি স্বস্তি পেতে পারেন।
কর্কট: সঙ্গীর সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটালে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হতে পারে। আপনি রান্নাবান্না ও নানা রকম মজাদার রোম্যান্টিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারেন, যা আপনার প্রিয়তমের প্রতি আপনার প্রেম ফিরিয়ে আনতে পারে। টাকাপয়সার দিক থেকে এই দিনটি বেশ সহায়ক হতে পারে। আপনি যে কাজেই ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবেন, সেখানেই কিছু লাভ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি নিজের সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন এবং একজন ভালো শ্রোতা হয়ে যেতে পারেন, যা আপনাকে একটি সুষ্ঠু কাজের গতি বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।
সিংহ: আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে উদ্বেগহীন সময় কাটিতে পারেন যার ফলে আপনার যে শুধু ভালো লাগবে তাই নয়, একইসঙ্গে আপনার জ্ঞান বাড়াতে কিছু চমৎকার আলোচনাতেও নিযুক্ত রাখবে। শেয়ার বাজারই হোক বা পারিবারিক সম্পত্তি কিংবা পুরনো গাড়ি বিক্রি, উপার্জন করার জন্য এটি একটি দারুণ দিন। পেশাগত ক্ষেত্রে, অবসাদে ভোগার সম্ভাবনা থাকতে পারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য ঊর্ধ্বতনদের ক্রমাগত চাপ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছনো কঠিন করতে পারে।
কন্যা: যখন আপনি বাড়ি ফিরবেন, আজ হয়তো আপনি তখন পরিবারের সঙ্গে একটি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ সময় কাটাতে পারবেন। আপনার মা-বাবা এবং প্রেমাস্পদর সঙ্গে আজ আপনি সুস্বাদু, লোভনীয় ডিনারে যেতে পারেন। একটা স্মরণীয় মূহূর্ত তৈরি হবে। গৃহসংক্রান্ত দায়িত্ব আপনাকে চিন্তিত করবে। যাইহোক, অফিসে আপনার অনেক দায়িত্ব পড়বে এবং তার ফলে আপনি ঘরের চিন্তাগুলো সাময়িকভাবে ভুলে যাবেন। মিটিংয়ে অন্যান্যদের মতের সঙ্গে আপনাকে একমত হতে হবে। সরাসরি বিরোধিতা এড়িয়ে চলুন।
তুলা: আজ সন্ধ্যেটা আপনি আপনার স্ত্রী এবং পরিবারের সঙ্গে একটা সুন্দর সন্ধ্যে অতিবাহিত করবেন।পরিবারের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানো আপনার উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।যারা প্রযুক্তিগত কাজের সঙ্গে যুক্ততাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজকের দিনটি গড়পড়তা যাবে।আপনার পরমানন্দ বোধ হবে কারণ সবকিছু আপনার মনোমতো হবে।আপনাকে আজকেযতটা সম্ভব কাজ গুছিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।স্বাস্থ্যের দিক বিচার করে, দিনটি মোটামুটি যাবে।
বৃশ্চিক: প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার একটু অধিকারবোধ আসতে পারে। আপনার সঙ্গীকে এই সম্পর্কে খুশি রাখতে নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং ধৈর্য ধরতে শিখুন। আর্থিক ক্ষেত্রে, যাঁরা হয়ত শেয়ার বাজার সংক্রান্ত ব্যবসায় অংশ নেননি, তাঁরা দারুণ লাভ করতে পারেন। কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, নতুন প্রোজেক্টগুলি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসতে পারে। বাইরে এবং ভিতরে, দুই জায়গা থেকেই আপনি সাহায্য পেতে পারেন। আজ গ্রহরা আপনার অনুকূলে থাকায় সাফল্য অর্জন করতে নিজের কাজে মন দিন এবং গুণমান ও উৎকর্ষ বজায় রাখুন।
ধনু: আপনার প্রেমাস্পদর সঙ্গে সুন্দর মূহূর্ত কাটানো আজ আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য হবে। সম্পর্কে র ক্ষেত্র মজবুত হবে যদি আপনি সঙ্গীকে বিশ্বাস করেন।আপনি আদ্যন্ত একজন পেশাদার মানুষ যিনি কখনোই নিজের এবং নিজের কাজের মাঝখানে কোন কিছু আসতে দেন না। আজ, সাংসারিক দায়িত্ব পালনে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে।আপনাকে বাস্তব জীবনে যুক্তিবাদী হতে হবে।বাড়ির কোন ফোনে আপনি বিচলিত হতে পারেন, কিন্তু আপনাকে ঠান্ডা মাথায় থাকতে হবে।উদ্বিগ্ন হয়ে কোন কাজ হবে না।
মকর: আজ বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে একটি চমৎকার রোম্যান্টিক আবহাওয়া উপভোগ করার সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার কোনও সুযোগ নাও আসতে পারে। কেরিয়ারের ক্ষেত্রে এটি একটি পরীক্ষার সময় হতে পারে, পাশাপাশি দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তা আপনাকে ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে। তবে, দিনের পরবর্তী ভাগে আপনি এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেন।
কুম্ভ: আপনার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে মানসিক স্থিতিশীলতা ও বোঝাপড়া হতে পারে। আপনার ভালোবাসার সম্পর্ক আপনাকে সুখী করতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে একটু সংগ্রামের কথা অনুমান করা যেতে পারে। উপার্জন করা সত্ত্বেও আপনি আপনার পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। খারাপ সময়ের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় করছেন কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন। পেশাগত ক্ষেত্রে, কাজ সহজ হোক বা কঠিন, আপনি যে কাজই নেবেন নিজের সেরাটি দিতে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলা ভীষণ জরুরি হতে পারে।
মীন: সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আজ আপনার প্রেমিক অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং দয়ালু থাকবেন।আপনি সহায়ক হবেন এবং চাইবেন নিজের প্রেমিককে সুখী করতে। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজ আলোচনা করতে চাইবেন যাতে আপনাদের বর্তমান সম্পর্ককে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনার মনোভাব আজ একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। যে সংস্থায় আপনি কাজ করছেন সেখানে আজ আপনি নিজেকে বিশেষভাবে একত্র মনে করবেন। একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করবে।