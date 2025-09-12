ETV Bharat / state

আজ চটজলদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নয়, সতর্কবার্তা রাশিফলে

কেমন কাটবে আজকের দিন? ঘুম চোখ খুলেই সবচেয়ে আগে মানুষ সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তরটাই পেতে চান। জেনে নিন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2025 at 12:02 AM IST

6 Min Read
মেষ: আপনি আপনার মতামত এবং পরিকল্পনা দ্বারা আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে পারেন যা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পথ সুগম করতে পারে। আর্থিক বিষয়গুলি যত্ন সহকারে মূল্যায়নের প্রয়োজন হতে পারে। তবে, ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে কারণ দিনের শেষভাগে ভাগ্য আপনার পক্ষে যেতে পারে। অফিসে একটি মনোরম মেজাজ পেশাদারদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে যারা তাদের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তাদের ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারে। আপনার বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো দিন।

বৃষ: আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে ভালো ব্যবহার এবং সহায়তা আপনার প্রেমের জীবনকে আরও সুখী করে তুলতে পারে। টাকা পয়সার ক্ষেত্রে, আপনি অতীতের ক্ষতির বিষয়ে চিন্তা করে দিন শুরু করতে পারেন যা থেকে আপনার মনোযোগ অন্যদিকে সরানো খুব কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে, আপনার বাস্তববাদী মনোভাব আপনাকে ভালো কর্মসম্পাদনে সহায়তা করতে পারে। আপনি সফলভাবে আপনার দলের ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার উদ্দেশ্য হতে পারে।

মিথুন: পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক কর্মসূচীগুলি সংগঠিত করার দিকে আপনার একটি ঝোঁক আছে। আজ আপনি এরকমই কোন কর্মসূচি সংগঠিত করবেন। আপনি বিকেলে আপনার বাড়ি সংস্কার করার পরিকল্পনা করতে পারেন। যদিও দিনের দ্বিতীয় অংশটি কঠিন হতে পারে, নির্জনে কাটানোর জন্য এটি একটি ভালো দিন। দিনের প্রথমার্ধটি ইতিবাচক হলেও আপনি দ্বিতীয়ার্ধে আবেগজনিত ওঠা-নামার মুখোমুখি হতে পারেন। আজকের দিনটি কোন কিছু কেনার জন্য ভালো নয়।

কর্কট: আপনি মানসিক চাপের সময়গুলি কাটিয়ে উঠতে পারেন আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন আপনার মনে প্রশান্তির স্পর্শ এনে দিতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার তহবিলগুলিকে সঠিক দিক থেকে বিনিয়োগ করুন এবং চালিত করুন। এটি দিনের জন্য কাঙ্খিত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। আপনার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত সময়টি আসতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমাধানগুলি পাওয়া সহজ হতে পারে। তবে, আপনি যদি স্বাস্থ্যের সমস্যার মুখোমুখি হন তবে বাড়িতে গিয়ে আরাম করে সময় কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিংহ: আপনি পরম আকর্ষক হয়ে আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনার খোলামেলা, দিলদরিয়া এবং দানশীল মনোভাব আপনার সঙ্গীকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন, যা কিছু লাভজনক বলে মনে হবে তা আপনার জন্য যথেষ্ট রোজগারের কারণ হয়ে উঠবে। অফিসের দিকে, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনার সিনিয়র, সহকর্মী এবং ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় লোকদেখানো আচরণ করবেন না।

কন্যা: ভুলের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনের কাছে ক্ষমা চাইতে শিখুন। আপনার স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যরা সহায়তা করতে পারেন। দিনের প্রথমার্ধে অর্থায়ন ভালো নাও হতে পারে যা আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারে। সুতরাং আপনার বাজেট পর্যালোচনা করুন এবং জিনিসগুলিকে আরও অনুকূলভাবে পুনরায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। সময়ই টাকা! এমন অনেকগুলি উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে আপনি প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন যা আপনার হাতে থাকা বাকি কাজগুলি শেষ করার ক্ষেত্রে অযাচিত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

তুলা: সময় টাকার মতোই মূল্যবান। আপনি আজ আপনার কাজের মধ্যে এই বিবৃতিটির উপযোগিতা অনুভব করতে পারবেন। আপনার জন্য প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান, তার জন্য আপনি পুরনো পরিকল্পনা পদ্ধতিতে ফিরে যেতে পারেন। আপনার অনুভূতিগুলি আপনার প্রিয়জনের মনে নাও পৌঁছতে পারে, তবে আপনার যে বন্ধুরা সবসময় আপনাকে সমর্থন করেন, তাদের সঙ্গে আপনার অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিতে পারেন। আপনি অন্যদের নজরে আসবেন এবং প্রশংসিত হবেন, তার ফলে আপনার জীবন আনান্দে ভরে উঠবে।

বৃশ্চিক: ইতিহাস আপনাকে আকর্ষণ করে এবং আপনার মধ্যে অচেনা অভিযাত্রীকে আপনি খুঁজে পাবেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনার অসাধারণ কাজের ফলে আপনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ব্যবসা আপনার জন্য আনন্দ এবং উত্তেজনা পূর্ণ হবে। আপনি আপনার কাছের এবং প্রিয়জনদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের খুশি করার চেষ্টা করতে পারেন। আজকের দিনটি অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার জন্য সঠিক দিন। আপনি আপনার কাজের প্রতি নিবেদিত থাকবেন এবং পুরো উদ্যমে কাজ করবেন।

ধনু: আপনার প্রিয়জনের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনাকে সবদিক সামলাতে হতে পারে। বিকেলে কোনও ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভবনা থাকতে পারে। সন্ধ্যার দিকে, আপনি আনন্দ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন, এমনকি তার জন্য যদি টাকা ধার নিতে হয়, তাও। আপনি যদি ভালো-মন্দ বিচার না করে কোনও কাজ করেন, তবে আপনি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনাকে আগে থেকেই প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা করে রাখতে হবে। শুরু করা কোনও কাজে দেরি করবেন না। সবসময় চেষ্টা করুন যাতে কাজগুলি সাবলীলভাবে এবং সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়।

মকর কঠোর পরিশ্রম করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা এবং তারপর নিজের জন্য সময় বের করাই আজকের দিনে আপনার মুল লক্ষ্য। আজ আপনার কর্মকর্তা আপনার উপর প্রসন্ন থাকবেন, কিন্তু আপনাকে বাইরের ছলনায় ভুললে চলবে না। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা, আপনার ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি আজ নিজের কাজকে ভালোবাসার থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। অন্যের উপর রাগ করবেন না, কারণ তাহলে আপনার কর্মশক্তি হ্রাস হতে পারে।

কুম্ভ: আইনি সমস্যাগুলির সমাধান আজ আপনার পক্ষে যেতে পারে এবং এটি একটি স্বস্তির নিশ্বাস এনে দেবে। সমস্ত উদ্বেগের পরে, আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছুক হতে পারেন। আপনার মন ভুলিয়ে রাখার জন্য আপনি উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার বাকপটুত্ব আপনার প্রিয়জনকে মোহিত করতে সাহায্য করতে পারে। আপনি সব সমস্যা আপনার উদ্ভাবনী শক্তি এবং মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে সমাধান করবেন।

মীন: আজ আপনি দ্বিধায় ভুগতে পারেন। যার ফলস্বরূপ, আপনি নিজে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হতে পারেন। আপনি নিজে সঠিক মানসিক অবস্থায় না ফেরা পর্যন্ত, কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। আপনার সম্পর্কের প্রতি যদি আপনার বিশ্বাসের অভাব হয়, তবে ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়তে পারেন। আপনার সম্পর্কের প্রতি আপনাকে বিশ্বাস বাড়াতে হবে, নাহলে আপনি হতাশায় ভুগতে পারেন। আপনার বন্ধুদের পরামর্শ নিন এবং সম্পর্কে সৃজনশীলতা ও বিশ্বাস আনার চেষ্টা করুন।

