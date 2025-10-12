ETV Bharat / state

রবিতে অর্থপ্রাপ্তি তুঙ্গে, কী করলে মিলবে টাকা ? রাশিফলে জানুন সবটা

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে রবিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
মেষ: আপনার প্রেম জীবন সমস্যা মুক্ত থাকবে, কোনও কালো মেঘ আকাশে দেখা যাবে না। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন হয়তো আপনার একঘেয়ে লাগবে। আজকে হয়তো কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থাগম ঘটোবে না কিন্তু আপনার মাথায় আরও বেশি অর্থ উপার্জনের চিন্তা ঘুরবে, কাজেই আপনি বিশাল কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন। বিভ্রান্তি এড়াতে চাইলে চিন্তাগুলিকে সুসংগঠিত করুন। সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজকে নক্ষত্রের শক্তি আপনাকে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বৃষ: আপনি উপকারী স্বভাবের হলেও আপনার আত্মকেন্দ্রিক পন্থা হয়তো আপনার ভালোবাসার ব্যক্তিটির পছন্দ হবে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে উদারমনা হতে হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনগুলি আপনাকে বুঝতে হবে। আপনার স্বচ্ছন্দ স্বভাব সম্পর্ককে মসৃণ রাখবে। আপনি নিরাপত্তা পাওয়ার চেষ্টা করবেন। এর ফলে আর্থিক অনেক সুযোগ আপনি হারাবেন। সময় ঠিক করে সামলানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। নমনীয় থাকার চেষ্টা করুন।

মিথুন: আপনার খুশির মেজাজ নিয়ে আপনি যেখানেই যাবেন আনন্দ ও ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেবেন। আপনার উদ্যম এখান ক্রমশ বাড়ছে, কাজেই চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি কয়ারার এখনই সঠিক সময়। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবেন ও কনিষ্ঠদের অনুপ্রাণিত করবেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি নিজেকে নিয়ে সেরকম নিশ্চিত থাকবেন না। আপনি উপার্জন বাড়াতে চাইবেন কিন্তু কীভাবে তা করবেন তা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই আপনার থাকবে না।

কর্কট: আজকে আপনি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত থাকবেন না, বরং আপনি টাকা দিয়ে কেনা যায় এরকম ক্ষণস্থায়ী আনন্দ পাওয়ায় মজে থাকবেন। আর্থিক বিষয়টিকে আপনি উদাসীন ভঙ্গিতে দেখবেন। গুরুত্বহীন কাজের পেছনে সময় নষ্ট করার আপনার পেশার জন্য ক্ষতিকারক প্রমানীত হতে পারে ও আপনার উন্নতির রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর ফলে নিরাশা বা মেজাজ ওঠানামার সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরিকল্পনা করা ও কাজ গুছিয়ে নেওয়াকে প্রাধান্য দিন। বাড়তে থাকা কাজের চাপ আপনি হয়তো সহ্য করতে পারবেন না এবং সন্ধ্যার মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

সিংহ: আপনি চাইলেও আপনার ভিতরে যে আবেগ জমা হচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারবেন না। মনের মণিকোঠায় তাদের জমিয়ে রাখুন। কাজকে আপনি আজ খুবই গুরুত্ব দেবেন। অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যার কারণে আপনার সময়সূচির ক্ষেত্রে আজ কিছু বিলম্ব হতে পারে। আপনার অতীতের প্রচেষ্টা এখন আপনার ঊর্ধ্বতনরা করবেন ও তার পুরষ্কার দেবেন। এর ফলে আপনি আরও উঁচু কোনও লক্ষ্য অর্জনের অনুপ্রেরণা পাবেন। আজকে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে কোনওরকম ত্রুটি খুঁজে বার করতে পারেবেন না।

কন্যা: বাধাবিপত্তির কারণে মনমরা হয়ে পড়বেন না, কেননা এর এক একটির কারণে আপনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। কাজ সুষ্ঠভাবে শেষ করার ক্ষেত্রে আপনার যৌক্তিক ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার প্রাত্যহিক রুটিন ভালো করে গুছিয়ে নিন ও জটিল সমস্যার সমাধানের আরো ভালো কৌশল খুঁজে বার করুন। বুদ্ধি, প্রতিভা ও আপনার কাছে আসা সুযোগ ব্যবহার কারলে আপনিও আজকে অবশ্যই অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

তুলা: আজকে আপনার মনে শুধু রোমান্টিক চিন্তাই ঘুরবে। সুন্দর পরিবেশ, মৃদু সঙ্গীত, সুস্বাদু খাবার ও প্রিয়তমের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার মন ভালো করে তুলবে। আজকে হয়তো আপনার জন্য অন্যতম সেরা দিন, কেননা সঠিক বেতন কত হবে তা বলা পুরোপুরি আপনার হাতেই। বেতন না বাড়লেও নিরাপদ চাকরি থেকে পাওয়া সন্তুষ্টির কারণে আপনি হাসিখুশি থাকবেন। ফলে আপনি আপনার কর্মব্যস্ত জীবন থেকে বিরতি নেবেন ও পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন।

বৃশ্চিক: আজকে কাজের চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। যদিও তা আপনি খুব ভালোভাবেই সামলাবেন এবং তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার ধৈর্য্যের। যাই হোক, নজর তীক্ষ্ণ রাখুন ও আগেভাগেই চাপের লক্ষণ চিনতে শিখুন ও যত দ্রুত সম্ভব তা সামলান। আজকে একটি অসাধারণ সন্ধ্যা কাটবে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হয়ে আপনি প্রচণ্ড মুগ্ধ হয়ে যাবেন। স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। যারা দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছেন তাদের আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ধনু: সামাজিক বা পেশাগত যোগাযোগ তৈরি করা ও ভবিষ্যতে সেই যোগাযোগগুলির মাধ্যমে রোজগার করার সুযোগ তৈরি করার এটিই আদর্শ সময়। আজকের দিনটি খুবই চ্যালেঞ্জিং। আপনি তন্দ্রাচ্ছন্ন ও ক্লান্ত বোধ করলেও কর্মিব্যস্ত দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার আত্মবিশ্বাস কম থাকবে ও ভালো ফল নাও পেতে পারেন। অফিসে আজকে নতুন কিছু শুরু করবেন না। নতুন কাজ অন্য দিনের জন্য রেখে দিন।

মকর: সতর্ক থাকলে আপনার প্রেম জীবনেও সাহায্য হবে। সংঘাতের অনৈক্যকে আপনার সম্পর্কের সংহতি নষ্ট করতে দেবেন না। ব্যাঙ্ক ঋণ বা ব্যক্তিগত ঋণের জন্য আবেদন করার জন্য আজ ভালো দিন, কিন্তু আবেদন করার আগে নিজের সঠিক প্রয়োজন সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন। আপনার প্রাত্যহিক প্রয়োজনগুলি নিয়ে আপনাকে আবার কাজ করতে হবে। অফিসে আজকে কর্মকর্তাদের সুনজরে পড়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে গলাকাটা প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

কুম্ভ: আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনি নতুন কিছু করে দেখবেন। আর্থিক দিক থেকে, আপনার মন যদি বলে যে এটিই সঠিক বিনিয়োগ, তাহলে আর ভাববেন না। আপনার মালিকানায় থাকা কোনও সম্পত্তি বা পুরনো গাড়ি বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রি করার জন্যও আজকের দিনটি ভালো। আজকে যেহেতু আপনার মেজাজ সমানে ওঠানামা করবে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার আপনার প্রয়াস কারোর চোখেই পড়বে না। তার বদলে আপনার ওপরওয়ালারা চাইবেন যে আপনি একের বেশি কাজ সামলান।

মীন: আজ আপনি প্রবল উৎসাহী ও উদ্যমী। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্খা আপনার এতই প্রবল যে আপনি হয়তো গতিবেগের সীমাও লঙ্ঘন করে ফেলবেন। কেনার জন্য বাড়ি বা গাড়ি নিয়ে গবেষণা করার আজ ভালো দিন কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরে নিলেও হবে। আজ খোঁজখবর নেওয়া ও দেখার জন্য ভালো দিন, কিন্তু কেনার জন্য নয়। আজকের স্বর্গীয় শক্তি আপনাকে কোনও সমস্যা ছাড়াই কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট উদ্যমী করে তুলবে।

