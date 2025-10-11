ETV Bharat / state

আজকের দিন আপনার জন্য নয়, শনিতে কীসের অশনি সংকেত ?

শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025

মেষ: মিষ্টি কথাগুলি আপনার সম্পর্ককে আরও মধুর করতে পারে। সুন্দর জায়গায় সময় কাটানো আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। টাকা পয়সার দিক থেকে, আপনার আর্থিক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। যদিও ক্রমবর্ধমান ব্যয় আপনাকে একই দিকে কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে। একটি আনন্দময় প্রকল্প আপনার পথে আসতে পারে। এটি গ্রহণ করুন কারণ এটি কাজ করার সময় আপনি কোনও ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারেন না। অধিকন্তু, বর্ধিত শক্তির স্তর সহ আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি সম্পন্ন করতে পারেন।

বৃষ: একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে কারণ প্রেমের জীবনে আপনার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা একে অপরের সঙ্গে ভালো সময় কাটিয়ে শান্তি এবং আরাম পেতে পারেন। নিজের ইমেজ ঠিক করা আপনার এজেন্ডা হতে পারে। তবে আপনি কিছুটা সংশয়ী হতে পারেন। শেষ অবধি, আপনি সেরা ডিলগুলি পেতে অনেক দর কষাকষি করতে পারেন এবং এইভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন। আর্থিক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ আপনি আসন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মিথুন: আজকের দিনটি আপনার জন্যে খুব একটা অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, যদিও আপনি দিনের শেষে নিজের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন, সেটি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নাও হতে পারে। বিকেলের দিকে আপনার নিজেকে অতিরিক্ত সংবেদনশীল মনে হতে পারে। আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে টাকা খরচ করতে পারেন। কাজের জায়গায় আজ আপনার দিনটি কঠিন হতে পারে। ঠান্ডা মাথায় সেই কঠিন পরিস্থিতি সামলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কর্কট: আজ আপনি আপনার উদ্ভাবর্নী শক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আজ আপনি সাফল্যের স্বাদ পাবেন এবং সেটি আপনার সহকর্মী আর পরিবারের লোকজনের কাছে আনন্দের কারণ হবে। অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক এবং আপনি যদি কোনও কাজ নতুন শুরু করেন, তাহলে সেখানে আপনাকে বাধার সামনে পড়তে হতে পারে। আজ আপনি আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষকে খুশি করার জন্যে দামি উপহার কিনতে পারেন, যার কারণে আপনার টাকাপয়সার টানাটানি হতে পারে। আপনার অনুসন্ধিৎসা আপনাকে কিছু প্রযুক্তিগত প্রশ্নের সমাধান খোঁজার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সিংহ: কোনও সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে আপনি সকলের জন্য উদাহরণ স্বরূপ। যেন কোনও অন্তরের আলো আপনাকে আনন্দময় সহাবস্থানের রাস্তা দেখাচ্ছে, কিন্তু এর অর্থ হলো কখনো কখনো কিছু বলিদান দেওয়া। আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে। আপনি ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। আপনি আরো বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন। আপনি দক্ষতার সঙ্গে নানা কাজ সম্পন্ন করবেন। কিন্তু আপনাকে সঠিক পরিকল্পনা সহ কাজ করতে হবে ও 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতি এড়িয়ে চলতে হবে।

কন্যা: আপনার ব্যবসায়িক বিচারবুদ্ধির পরীক্ষা করবে সেরকম কাজ হাতে তুলে নিন, বিশেষত যারা মূলধন ও আর্থিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি প্রচলিত কোনও উপায় খুঁজে বার করবেন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন, তা খুবই ভালো কাজ করবে। আপনি হয়তো জটিলতা, চিন্তা ও উদ্বেগের দুনিয়ায় মগ্ন থাকবেন। আপনার প্রিয়তমের প্রশংসায় আপনি আত্মহারা হয়ে যেতে চান না। বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধনাত নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো।

তুলা: কাজের ক্ষেত্রে আজ আপনি নানা মিটিং বা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকবেন, যা কিনা আপনার জন্য ভালোই হবে। এর ফলে আপনার চিন্তা কমবে ও মানসিক ভাবে নিজেকে মুক্ত মনে হবে। আজকে আপনি বেশি সক্রিয় ও প্রাণবন্তও থাকবেন ও ফলে অনেক বেশি কাজ করতে পারবেন। আজকে আপনার মেজাজ খুবই ভালো। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে না। খুব আক্রমণাত্মক হয়ে আপনার অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করবেন না।

বৃশ্চিক: আপনার ব্যবসা ও যৌথ উদ্যোগের ব্যাপারে আপনাকে হয়তো একটু বেশি অপেক্ষা করতে হবে। যদিও নিরাশ হয়ে পড়বেন না, কেননা সবুরে মেওয়া ফলে। কোনওরকম বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন, তার উপদেশ শুনুন ও যে কোনও সমস্যা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলুন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসুন। কর্মক্ষেত্রে জরুরি কোনও মিটিং ভালোই যাবে। সময়সূচির পরিকল্পনা করুন ও তা ভালোভাবে পরিমার্জনা করুন।

ধনু: আপনার সহনশীলতা বাড়ান, কেননা হয়তো কাছের মানুষদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। যদিও আশেপাশের সবাইকে খুশি করা সম্ভব না। আপনার প্রিয় মানুষদের সহজ সাহায্য করেই আপনি খুশি থাকতে পারেন। আজ আপনি অলস হয়ে বসে থাকবেন না। এছাড়াও আপনি আজকের দিনটি ও কাজগুলি পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে নেবেন। আপনি যদি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আবেগহীনভাবে আপনার জমাখরচের হিসাব করুন, এর ফলে আপনি নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন।

মকর: ভাগ্য সহায় থাকলে খুব ভীতিজনক উদ্যোগও সফল হতে পারে। আজ আপনি ভাগ্যবান। স্টক ও শেয়ারের লেনদেন করা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক, কিন্তু জীবনসঙ্গীকে কৃতিত্ব দিতে ভুলবেন না; কেননা তাদের ভাগ্যের কারণেই আপনার সময় এত ভালো যাবে। আপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনার বিশ্বাস বাড়বে। আপনার সীমাবদ্ধতা আপনি ভালোই বোঝেন, ফলে সবকিছু নিয়ে আপনি বাস্তববাদী এবং নিজের সাধ্যের বাইরে যাবেন না।

কুম্ভ: আপনাকে রুটিনে সহজ একটি পরিবর্তন আনতে বলা হচ্ছে এবং তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অতীতের কৃতিত্বের জন্য আপনি পরিচিতি ও পুরস্কার পাবেন। যদিও সেই কারণে আত্মতুষ্ট হয়ে পড়বেন না। চলতে থাকুন, কেননা পরিশ্রমই মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ! মহাজাগতিক স্রোত বলছে যে সাংসারিক জীবনে সমস্যায় জড়িয়ে থাকবেন। প্রিয়তমের সঙ্গে হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান করলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য হবে। আজকের দিনে জীবনে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে।

মীন: প্রশান্তি আপনার সহজাত এবং আপনার থেকে যেন জ্ঞানের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। আপনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে খুবই আবেগপ্রবণ এবং আপনি দায়িত্ব নিয়ে তা রক্ষা করেন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমকে যথেষ্ট সময়ে দেবেন না। অনমনীয় হবেন না, কাছের প্রিয় লোকজনরা দুঃখ পেতে পারেন। আপনার প্রিয়তমের কথা শুনুন, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে পারে। আজকে আপনি শুধু হৃদয়ের কথাই শুনবেন না, মাথা ও যুক্তিও ব্যবহার করবেন।

