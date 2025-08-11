Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

শেষ সোমবারে এই কাজেই মিলবে ভোলেনাথের আশীর্বাদ, কী করবেন ? - DAILY HOROSCOPE FOR 11TH AUGUST

প্রচলিত রয়েছে, শ্রাবণ মাস দেবাদিদেব মহাদেব প্রিয় মাস। আর আজ শ্রাবণের শেষ সোমবার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? কারা পাচ্ছেন সুখবর?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2025 at 5:30 AM IST

6 Min Read

মেষ: প্রেমের সম্পর্ক প্রস্ফুটিত হতে পারে। আপনার সুন্দর, আকর্ষণীয়, কমনীয় ব্যবহার আপনার প্রেমিক/প্রেমিকাকে আকর্ষণ করবে এবং আপনি আজ রাতে সবথেকে বেশি আকাঙ্খিত হয়ে উঠবেন। অন্যদিকে, আজ, আপনি মাথা খাটিয়ে অর্থ ব্যবহার করবেন। লগ্নি করার বিষয়ে বা আর্থিক পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনার বন্ধুর গাইডলাইন অত্যন্ত কার্যকরী হবে।সামগ্রিকভাবে, দিনটি লাভজনক এবং উন্নতিমূলক হবে।আপনার স্বাস্থ্য আজ ভালো থাকবে এবং আপনি আজকের দিনটা উপভোগ করবেন মূলতঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকার কারণে।

বৃষ: যদিও আপনি আপনার প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন না, তবুও আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন যে আপনি তাকে কোনওরকম কষ্ট দিতে চান না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে কিন্তু আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। এর ফলে নেতিবাচক চিন্তাধারাগুলো ইতিবাচকে পরিণত হবে। আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব থাকায় যথেষ্ট চাপ থাকবে। তাসত্ত্বেও, এটা ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে এবং আপনার অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

মিথুন: আজ আপনি আপনার প্রিয়তমের মানসিক সমর্থন পাবেন।। আপনার প্রিয় মানুষের সাহায্যে প্রেম জীবন ঘটনাবহুল হয়ে উঠতে পারে। সৃজনশীল ও রোমান্টিক কার্যকলাপ আপনার মেজাজ প্রফুল্ল করে তুলতে পারে। সুখকে বরণ করে নিন, তাহলেই আপনার কাছে আরো বেশি অর্থ আসবে। আপনার আর্থিক সাফল্য উদযাপন করুন, যাতে দেবী লক্ষ্মী আপনাকে আরো দৌলত দিতে পারেন। অফিসে আপনি আপনার সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে কঠিন কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। কাজ সংক্রান্ত সফরের ইঙ্গিত আছে। অফিসে কর্মব্যস্ত দিন কাটানোর কারণে আপনি সন্ধ্যাবেলার দিকে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বেন।

কর্কট: আপনি প্রিয়তমের প্রতি আপনার আবেগের কথা উজাড় করে দেবেন, ফলে প্রেমের জীবনে কোনও ঝামেলাই থাকবে না। বাড়িতে ও আপনার মনের মানুষের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর কারণে প্রবল আনন্দ পাবেন। আর্থিক পরিকল্পনার অসামঞ্জস্য কোনও দৈব সাহায্যে ঠিক হয়ে যাবে। সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করে না কাটিয়ে সেগুলির বাস্তব ও কার্যকর সমাধান খোঁজা শুরু করুন। কর্মক্ষেত্রে বৈদেশিক যোগাযোগ লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। দিনের প্রথম ভাগে চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগবেন কিন্তু শীঘ্রই এই ভাবনা চলে যাবে।

সিংহ: আজকের দিনে আপনার প্রিয়তমের থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব পাবেন। আনন্দদায়ক মুহূর্ত আপনাদের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে। আর্থিক ক্ষেত্রে, কারও সঙ্গে নতুন কোনও উদ্যোগ শুরু করার কিছু ভালো প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন পেশাগত ও ব্যবসায়িক সংযোগ আপনার আর্থিক শক্তি বাড়াবে। আপনার মনে হবে আপনি প্রবল প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই তুলনায় খুবই কম বেতন পাচ্ছেন, ফলে আজকের দিনে সেই নিয়েই চিন্তা করে কাটাবেন। যাই হোক, ধৈর্য্য ধরে থাকলে আপনি চ্যালেঞ্জগুলি জয় করতে পারবেন।

কন্যা: আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আজ আপনার খুব একটা আগ্রহ থাকবে না এবং আপনার মনে হবে যে সম্পর্কটা ধীরে ধীরে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর মূহূর্ত কাটাতে ইচ্ছুক হবেন। আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে এই মূহূর্তটা ঠিক বিচ্ছেদের নয়। কিছু উন্নতমানের প্রজেক্টের চিন্তাভাবনা করা হবে। আপনি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে জটিল পরিস্থিতির সমাধান করতে হয় এবং আপনি শিখতে পারবেন যে কীভাবে বুদ্ধিবলে সেগুলো সমাধান করতে হয়। আপনার যুক্তিবাদী অন্তর্দৃষ্টি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। আপনি মিটিংয়ে খোলামেলা এবং পরিবর্তনশীল থাকবেন।

তুলা: আজ আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে আপনি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইবেন। আপনার আজকে খুব রোম্যান্টিক মনে হবে নিজেকে এবং চাইবেন দুজনে একটি মনোরম মধুময় সময় কাটাতে। কাজ সহজ করার জন্য আপনি নতুন নতুন ধারণা বাস্তবায়িত করার কথা ভাববেন।এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে আপনার আগামীদিনের কেরিয়ারে উন্নতিতে সাহায্য করবে।যাইহোক, যখন নতুন করে কোনও কাজ হাতে নিলেও আপনার প্রত্যেক দিনের দায়িত্ব অবহেলা করা উচিত নয়।সব মিলিয়ে দিনটি মোটের উপর ভালো।

বৃশ্চিক: গৃহকর্মের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনাকেও আরও মনোযোগী হতে হবে। খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার জোর ঝগড়া বেধে যাবে। বেশি খারাপ দিকে গড়ানোর আগে সমস্যা সমাধানের রাস্তা নিরূপণ করুন। গৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সমতাবিধানের পরীক্ষা। একটা চ্যালেঞ্জিং সময়ের মুখোমুখি হবেন আপনি। পেশাগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হবে এবং আপনার নিজেকে বিশৃঙ্খল মনে হবে। আপনাকে একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজের কার্যক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

ধনু: আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে একটি রোমান্টিক কথোপকথন বা কিছু মিষ্টি মেসেজের আদান-প্রদান আপনাকে আনন্দের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বাস্তববাদী চিন্তার সঙ্গে আবেগযুক্ত হয়ে আপনাকে একজন দায়িত্বশীল স্বামী করে তুলবে। অন্যদের মতামত খোলাখুলি গ্রহণ করলে আপনাকে তা অন্যভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার অধঃস্তন কর্মচারীদের সাহায্য করার মুডে থাকবেন। দায়িত্ব বণ্টন এবং ভাগাভাগি আপনার মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে এবং আরো ভালোভাবে কাজটাকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

মকর: আপনার পেশাগত জীবনে, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব। প্রেমজ ক্ষেত্রে একটা সুসময় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পান না এবং দীর্ঘমেয়াদি কাজগুলিকে সুনিশ্চিত করবেন। একাধিক কর্মকুশলতার সামর্থ্য আপনার পেশাগত জীবনে সবথেকে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে। আপনার হিতবাদী মনোভাব আপনাকে দক্ষভাবে সবকিছু সঠিক সময়ের নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করবে। আপনি অন্যদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন। এই দিনটিতে যুগ্মভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হবে।

কুম্ভ: আপনি আপনার স্ত্রীকে কোনও উপহার দিয় চমকে দিতে পারেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার আজকের সন্ধ্যেটা হাসি-ঠাট্টায় ভরে উঠবে। আপনার সুন্দর ব্যবহার আপনার প্রিয়তমকে আকৃষ্ট করবে কিন্তু আপনাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করতে হবে। আপনি বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন একটি সুন্দর প্রেমময় সম্পর্কের দিকে। আপনার সময় পালাটাচ্ছে। আপনার কেরিয়ারে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আপনাকে সেগুলো কমতে শুরু করবে। আপনি এখন নিজের কেরিয়ারে সঠিক কি চান তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

মীন: আপনি যদি সিঙ্গল হোন, তাহলে বিশেষ কারোর সঙ্গে আজ আপনার দেখা হতে পারে। সম্পর্কে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করতে পারে তবে সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। আপনার কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু পিছিয়ে থাকবেন। আপনার মনে একসঙ্গে অনেক চিন্তার উদয় হবে। সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি অন্যদেরকে বোঝাতে চাইবেন যে কি করে একতা রক্ষা করতে হয়। আপনার নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুপ্রেরণা অন্যান্য মানুষজনকে অনুপ্রাণিত করবে।

মেষ: প্রেমের সম্পর্ক প্রস্ফুটিত হতে পারে। আপনার সুন্দর, আকর্ষণীয়, কমনীয় ব্যবহার আপনার প্রেমিক/প্রেমিকাকে আকর্ষণ করবে এবং আপনি আজ রাতে সবথেকে বেশি আকাঙ্খিত হয়ে উঠবেন। অন্যদিকে, আজ, আপনি মাথা খাটিয়ে অর্থ ব্যবহার করবেন। লগ্নি করার বিষয়ে বা আর্থিক পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনার বন্ধুর গাইডলাইন অত্যন্ত কার্যকরী হবে।সামগ্রিকভাবে, দিনটি লাভজনক এবং উন্নতিমূলক হবে।আপনার স্বাস্থ্য আজ ভালো থাকবে এবং আপনি আজকের দিনটা উপভোগ করবেন মূলতঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকার কারণে।

বৃষ: যদিও আপনি আপনার প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন না, তবুও আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন যে আপনি তাকে কোনওরকম কষ্ট দিতে চান না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে কিন্তু আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। এর ফলে নেতিবাচক চিন্তাধারাগুলো ইতিবাচকে পরিণত হবে। আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব থাকায় যথেষ্ট চাপ থাকবে। তাসত্ত্বেও, এটা ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে এবং আপনার অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

মিথুন: আজ আপনি আপনার প্রিয়তমের মানসিক সমর্থন পাবেন।। আপনার প্রিয় মানুষের সাহায্যে প্রেম জীবন ঘটনাবহুল হয়ে উঠতে পারে। সৃজনশীল ও রোমান্টিক কার্যকলাপ আপনার মেজাজ প্রফুল্ল করে তুলতে পারে। সুখকে বরণ করে নিন, তাহলেই আপনার কাছে আরো বেশি অর্থ আসবে। আপনার আর্থিক সাফল্য উদযাপন করুন, যাতে দেবী লক্ষ্মী আপনাকে আরো দৌলত দিতে পারেন। অফিসে আপনি আপনার সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে কঠিন কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। কাজ সংক্রান্ত সফরের ইঙ্গিত আছে। অফিসে কর্মব্যস্ত দিন কাটানোর কারণে আপনি সন্ধ্যাবেলার দিকে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বেন।

কর্কট: আপনি প্রিয়তমের প্রতি আপনার আবেগের কথা উজাড় করে দেবেন, ফলে প্রেমের জীবনে কোনও ঝামেলাই থাকবে না। বাড়িতে ও আপনার মনের মানুষের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর কারণে প্রবল আনন্দ পাবেন। আর্থিক পরিকল্পনার অসামঞ্জস্য কোনও দৈব সাহায্যে ঠিক হয়ে যাবে। সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করে না কাটিয়ে সেগুলির বাস্তব ও কার্যকর সমাধান খোঁজা শুরু করুন। কর্মক্ষেত্রে বৈদেশিক যোগাযোগ লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। দিনের প্রথম ভাগে চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগবেন কিন্তু শীঘ্রই এই ভাবনা চলে যাবে।

সিংহ: আজকের দিনে আপনার প্রিয়তমের থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব পাবেন। আনন্দদায়ক মুহূর্ত আপনাদের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে। আর্থিক ক্ষেত্রে, কারও সঙ্গে নতুন কোনও উদ্যোগ শুরু করার কিছু ভালো প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন পেশাগত ও ব্যবসায়িক সংযোগ আপনার আর্থিক শক্তি বাড়াবে। আপনার মনে হবে আপনি প্রবল প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই তুলনায় খুবই কম বেতন পাচ্ছেন, ফলে আজকের দিনে সেই নিয়েই চিন্তা করে কাটাবেন। যাই হোক, ধৈর্য্য ধরে থাকলে আপনি চ্যালেঞ্জগুলি জয় করতে পারবেন।

কন্যা: আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আজ আপনার খুব একটা আগ্রহ থাকবে না এবং আপনার মনে হবে যে সম্পর্কটা ধীরে ধীরে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর মূহূর্ত কাটাতে ইচ্ছুক হবেন। আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে এই মূহূর্তটা ঠিক বিচ্ছেদের নয়। কিছু উন্নতমানের প্রজেক্টের চিন্তাভাবনা করা হবে। আপনি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে জটিল পরিস্থিতির সমাধান করতে হয় এবং আপনি শিখতে পারবেন যে কীভাবে বুদ্ধিবলে সেগুলো সমাধান করতে হয়। আপনার যুক্তিবাদী অন্তর্দৃষ্টি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। আপনি মিটিংয়ে খোলামেলা এবং পরিবর্তনশীল থাকবেন।

তুলা: আজ আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে আপনি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইবেন। আপনার আজকে খুব রোম্যান্টিক মনে হবে নিজেকে এবং চাইবেন দুজনে একটি মনোরম মধুময় সময় কাটাতে। কাজ সহজ করার জন্য আপনি নতুন নতুন ধারণা বাস্তবায়িত করার কথা ভাববেন।এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে আপনার আগামীদিনের কেরিয়ারে উন্নতিতে সাহায্য করবে।যাইহোক, যখন নতুন করে কোনও কাজ হাতে নিলেও আপনার প্রত্যেক দিনের দায়িত্ব অবহেলা করা উচিত নয়।সব মিলিয়ে দিনটি মোটের উপর ভালো।

বৃশ্চিক: গৃহকর্মের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনাকেও আরও মনোযোগী হতে হবে। খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার জোর ঝগড়া বেধে যাবে। বেশি খারাপ দিকে গড়ানোর আগে সমস্যা সমাধানের রাস্তা নিরূপণ করুন। গৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সমতাবিধানের পরীক্ষা। একটা চ্যালেঞ্জিং সময়ের মুখোমুখি হবেন আপনি। পেশাগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হবে এবং আপনার নিজেকে বিশৃঙ্খল মনে হবে। আপনাকে একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজের কার্যক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

ধনু: আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে একটি রোমান্টিক কথোপকথন বা কিছু মিষ্টি মেসেজের আদান-প্রদান আপনাকে আনন্দের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বাস্তববাদী চিন্তার সঙ্গে আবেগযুক্ত হয়ে আপনাকে একজন দায়িত্বশীল স্বামী করে তুলবে। অন্যদের মতামত খোলাখুলি গ্রহণ করলে আপনাকে তা অন্যভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার অধঃস্তন কর্মচারীদের সাহায্য করার মুডে থাকবেন। দায়িত্ব বণ্টন এবং ভাগাভাগি আপনার মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে এবং আরো ভালোভাবে কাজটাকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

মকর: আপনার পেশাগত জীবনে, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব। প্রেমজ ক্ষেত্রে একটা সুসময় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পান না এবং দীর্ঘমেয়াদি কাজগুলিকে সুনিশ্চিত করবেন। একাধিক কর্মকুশলতার সামর্থ্য আপনার পেশাগত জীবনে সবথেকে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে। আপনার হিতবাদী মনোভাব আপনাকে দক্ষভাবে সবকিছু সঠিক সময়ের নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করবে। আপনি অন্যদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন। এই দিনটিতে যুগ্মভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হবে।

কুম্ভ: আপনি আপনার স্ত্রীকে কোনও উপহার দিয় চমকে দিতে পারেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার আজকের সন্ধ্যেটা হাসি-ঠাট্টায় ভরে উঠবে। আপনার সুন্দর ব্যবহার আপনার প্রিয়তমকে আকৃষ্ট করবে কিন্তু আপনাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করতে হবে। আপনি বন্ধুত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন একটি সুন্দর প্রেমময় সম্পর্কের দিকে। আপনার সময় পালাটাচ্ছে। আপনার কেরিয়ারে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আপনাকে সেগুলো কমতে শুরু করবে। আপনি এখন নিজের কেরিয়ারে সঠিক কি চান তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

মীন: আপনি যদি সিঙ্গল হোন, তাহলে বিশেষ কারোর সঙ্গে আজ আপনার দেখা হতে পারে। সম্পর্কে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করতে পারে তবে সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। আপনার কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু পিছিয়ে থাকবেন। আপনার মনে একসঙ্গে অনেক চিন্তার উদয় হবে। সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি অন্যদেরকে বোঝাতে চাইবেন যে কি করে একতা রক্ষা করতে হয়। আপনার নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুপ্রেরণা অন্যান্য মানুষজনকে অনুপ্রাণিত করবে।

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE MONDAY 11TH AUGUSTআজকের রাশিফলASTROLOGICAL PREDICTIONS11TH AUGUST RASHIFALDAILY HOROSCOPE FOR 11TH AUGUST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.