ওপার বাংলার কাঠামো-মাটি দিয়ে 115 বছর ধরে উমার আরাধনা আলিপুরদুয়ারে

ওপার বাংলার কাঠামো-মাটি দিয়ে 115 বছর ধরে উমার আরাধনা আলিপুরদুয়ারে
ওপার বাংলার ঐতিহ্য এপার বাংলাতেও বজায় রয়েছে আলিপুরদুয়ারের চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজোয় । অজানা ইতিহাস তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ বর্মন ৷
Published : September 25, 2025 at 8:06 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 25 সেপ্টেম্বর: দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আনা কাঠামো এবং মাটি দিয়ে আলিপুরদুয়ারের চৌধুরী পরিবারে আজও দুর্গাপুজো হয়ে আসছে । প্রায় 115 বছরের পুরনো এই পুজো ৷ প্রথা মেনে এখনও পুজোয় ব্যবহৃত হওয়া 80 শতাংশ বাসনই বাংলাদেশ থেকে আনা হয়েছে ৷
চৌধুরী বাড়ির পুজোর ইতিহাস
চৌধুরী পরিবারের পুজোর সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে । স্বর্গীয় মনমোহন চৌধুরী এই পুজোর শুরু করেছিলেন । দেশভাগের পর 1950 সালে স্বর্গীয় মনমোহন চৌধুরী তাঁর পরিবার নিয়ে চলে আসেন আলিপুরদুয়ার জংশনের লিচুতলায় । সেই সময়েই তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন প্রতিমার পুরনো কাঠামো এবং পবিত্র মাটি । সেই কাঠামো আর এখনও বাংলাদেশ থেকে আসা মাটি ব্যবহার করেই আজও এখানে দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরি হয় ।
পরিবারের প্রবীণ সদস্য নবীন চৌধুরী বলেন, "আমাদের পুজো এ বছর 115তম বর্ষে পদার্পণ করছে । আমাদের পুজো বাংলাদেশ থেকে হয়ে আসছে ৷ আমরা এখানে 1950 সালে যখন এসেছি তখন থেকেই এখানে পুজো আরম্ভ হয়েছে । এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই পুজো মৎস্য পুরাণ মতে হয় । আমাদের কাঠামো বাংলাদেশ থেকে চলে আসছে ৷ সেই কাঠামোতেই এই পুজো হয় । এখনও প্রতিমা তৈরির মাটি আসে বাংলাদেশ থেকে ৷ এই পুজো আগে আমার বাবা করতেন, সঙ্গে জ্যাঠারা ছিলেন । বর্তমানে এখানে আমরা সবাই মিলে করছি ।"
বলি প্রথা
মূলত বাংলাদেশে মহিষ বলির মাধ্যমে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল ৷ কিন্তু এপার বাংলায় আসার পর পরিবারের মহিলাদের আপত্তিতে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে যায় । আগে পাঁঠা ও মহিষ বলি হত ৷ এখন তা না-হলেও সেই ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয় । পরিবারের সদস্য তরুণ চৌধুরী বলেন, "আমাদের এই পুজোতে আগে বলি প্রথা ছিল ৷ তখন পাঁঠা ও মহিষ বলি হত ৷ পরে পশু বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে যায় । যখন আমার মা স্বপ্ন দেখেন বলি প্রথা ঠিক নয়, বিপদজনক ৷ তখন থেকেই কুলগুরুর পরামর্শে আমরা বলি প্রথা বন্ধ করে দিই ৷ তবে তার বদলে চালকুমড়ো বলি হয় ।"
পুজোর ভোগে বিশেষত্ব
চৌধুরী পরিবারের পুজোর ভোগে রয়েছে বিশেষত্ব ৷ ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায় এই পুজোয় যোগ দিয়েছিলেন । তাঁরা অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিয়ে ভোগও খেয়েছিলেন, যা এই পুজোর গুরুত্ব ও ঐতিহ্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
পরিবারের সদস্য তরুণ চৌধুরী বলেন, "আমাদের পুজোতে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই তিনদিন ঠাকুরকে বাল্য ভোগ দেওয়া হয় । সকালবেলার যে খাবারটা দেওয়া হয় সেটাকে বাল্য ভোগ বলে । সেই বাল্যভোগে সিদ্ধ ভাত, বিভিন্ন রকমের সবজি সিদ্ধ, তিল বাটা, পোস্ত বাটা-সহ স্বাস্থ্যকর যেসব খাবার সেইসব ভোগ হিসাবে ঠাকুরকে নিবেদন করা হয় । 1975 অথবা 76 সালে তখনকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সস্ত্রীক আমাদের এখানে এসে এই পুজো উপভোগ করেছিলেন ।"
পুজোর নিয়ম
সপ্তমীর দিন দুর্গার পাশাপাশি রাতে কালী পুজো হয় ৷ অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজো হয় ও পুকুর পাড়ে সেদিন ব্রক্ষ্মা পুজো হয় ৷ অষ্টমী পর্যন্ত নিরামিষ ভোগ হয় ৷ নবমীর দিন পুকুর পাড়ে শীতলা পুজো হয় ৷ পুকুরের মাছ দিয়ে মাকে ভোগ অন্ন দেওয়া হয় ৷ তারপরে বাড়ির সদস্যরা সেই ভোগ গ্রহণ করেন ৷ অন্যান্য বারোয়ারি পুজোর মতোই দশমীর দিনে বাড়ির পুকুরেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় ।
পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম দেবশ্রীতা চৌধুরী বলেন, "আমাদের পঞ্চমী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত নিরামিষ ভোগ দিয়ে মাকে পুজো দেওয়া হয় ৷ আর নবমীর দিন বাড়ির পুকুর থেকে মাছ ধরেই মাকে মাছ ভোগ দেওয়া হয় । আনন্দ চূড়ান্ত পর্যায়ে হয় । ভাই বোনেরাও সকলে একত্রিত হই এই পুজোর কয়েকটা দিন ।"
এই পুজায় কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন, প্রাচীন রীতি এবং সাবেকিয়ানার মেলবন্ধন দেখা যায়, যা একে আলিপুরদুয়ারের অন্যতম বনেদি পুজো হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে । পুজোর দু'মাস আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় এবং মহালয়া থেকে পুজোর দিন পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন বাড়ির পুকুরে স্নান করেন ।
পারিবারিক মিলন উৎসব
এই পুজোর একটি অন্যতম আকর্ষণ হল, পারিবারিক পুনর্মিলন । চাকরি বা ব্যবসার সূত্রে দেশবিদেশে ছড়িয়ে থাকা চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা এই সময়টায় বাড়িতে ফিরে আসেন । তাঁদের জন্য এটি শুধু একটি পুজো নয়, বরং এক পারিবারিক মিলন উৎসব । এই উৎসবে এলাকার মানুষেরাও যোগ দেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন, যা চৌধুরী বাড়ির এই পারিবারিক পুজোকে সত্যিকারের সর্বজনীন উৎসবে পরিণত করে ।
পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম আরুশা চৌধুরীর কথায়, "দুর্গা পুজোতে আমরা বাইরে পুজো দেখব, মণ্ডপ দেখব, সেটা আমাদের কোনও বছরই হয় না । অবশ্য সেই আক্ষেপটা আমাদের কারোরই নেই । কারণ আমাদের বাড়ির পুজোয় যে আনন্দ হয় সেটা বলে বোঝাতে পারব না । সারা বছর আমরা পুজোর এই চারটে দিনের অপেক্ষা করে থাকি । আমাদের পরিবারের যারা বাইরে থাকেন তারা এই পুজোতে বাড়িতে চলে আসেন । পুজোর যেসব বাসনপত্র রয়েছে আমরা সেইগুলো বের করে পরিষ্কার করে রাখছি । এই বাসনগুলোরও একটি ঐতিহ্য আছে । প্রতিমার কাঠামো যেমন বাংলাদেশ থেকে এসেছে তেমনই এই বাসনপত্রগুলো বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ।"