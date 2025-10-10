ETV Bharat / state

শুক্রবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভরে উঠবে, কাদের এমন ভাগ্য দেখুন রাশিফলে

গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী শুক্রবার চাকরি থেকে পরিবার, স্বাস্থ্য থেকে কর্মজীবন কেমন যাবে ? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
Published : October 10, 2025 at 12:26 AM IST

মেষ: আজকে আপনি খুবই বাস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে আর্থিক বিষয়গুলি দেখবেন, যার ফলে আপনি আগের থেকে কম সময়ের মধ্যেই আপনার কাঙ্খিত আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। আজকের দিনে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু জিনিস যুক্ত হবে। যদিও এই 'যুক্ত' হওয়া জিনিসগুলি এই মুহূর্তে আর্থিক নাও হতে পারে, কিন্তু আপনার মূল্যায়নের সময় সেগুলি উপকারে আসবে। আপনার কর্ম সম্পাদনক্ষমতার কারণে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবেন। শরীরচর্চার রুটিন পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়ন করারও এটি আদর্শ সময়।

বৃষ: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনাকে কৌশলী হতে হবে। তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। কোনও ফিক্সড ডিপোজিট বা অন্য কোনও জায়গা যেখানে থেকে নিয়মিত ভাবে কিছু অর্থ ফেরত পাওয়া যায়, সেরকম জায়গায় কিছুটা অর্থ সরিয়ে রাখার কথা ভাবুন। আর্থিক দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনি এড়িয়ে চলবেন। আজকের দিনটি পরাক্রমশালী কেননা আপনার সহজাত গুণগুলি সমক্ষে আসবে। আপনি মসৃণভাবে আপনার কাজ সামলাতে পারবেন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায় সময়ের মধ্যে কাজও শেষ করতে পারবেন।

মিথুন: আপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্যে সময় কাটানোর ফলে আপনার মন তরতাজা হবে ও পুনর্জীবন পাবে। তাদের জন্য যে রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন তা পড়ে শোনান। আজকে আপনি অনাবশ্যক জিনিসের পিছনে আপনার অর্থ খরচ করবেন। আরো ভালো করার আপনার প্রচেষ্টা হয়ত ভুল দিকে চালিত হবে। কাজেই নিশ্চিত করুন যে আপনার পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে না। আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকুন।

কর্কট: আজকে আপনি হয়ত অর্থ খরচ করার মাধ্যমে আপনার প্রেয়সীকে মুগ্ধ করতে সফল হবেন। উপহার আদানপ্রদানের জন্য আজ খুব শুভ দিন। নক্ষত্রের আনুকূল্যে আপনি খরচ করার মাধ্যমে কারোর মন জয় করে নিতে পারবেন! সৃজনশীলতা উন্নত করার মেজাজে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনি যে প্রশংসা পাবেন তা আপনাকে আরও খুশি করে তুলবে। প্রচলিত রীতির বাইরে ভাবনাচিন্তা করা ব্যাপারে আপনি অন্যদের অনুপ্রেরিত করবেন।

সিংহ: সবাই জানে, বাড়ি মানেই ভালোবাসার স্থান। কিন্তু আজ আপনার বাড়িতে সমস্যা হতে পারে। আপনি যত তার থেকে দূরে পালাতে চাইবেন, তত তাড়াতাড়ি সেগুলি আপনাকে ধরে ফেলবে। তাই সমস্যা থেকে দূরে না পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার আশেপাশের কিছু লোকজন আপনার সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাদের সঙ্গে আপনাকে হাসিমুখে মোকাবিলা করতে হবে। আপনি ভালোবাসার মানুষটির মানসিক সমর্থন পাবেন।

কন্যা: আপনার মনের দরজা খোলা রাখুন, যাতে কল্পনাগুলি প্রবাহিত হতে পারে। আজ আপনি আপনার সৃজনশীলতার শীর্ষে থাকবেন এবং উদ্ধাবনী আর সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা করবেন। আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং যে যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আপনি নিজেকে নিয়োগ করেছেন সেখানেও আপনি সফল হবেন। আপনার কর্মক্ষমতা শীর্ষে থাকবে এবং সকল কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। আপনার ভালবাসা আজ হঠাৎ সীমাহীন অভিলাষে পরিবর্তিত হতে পারে। আজকের দিনটি ভালোবাসার কাজগুলি উপভোগ করে কাটান।

তুলা: আজ আপনার সামাজিক পদমর্যাদা এবং ভাবমূর্তির উন্নতি হওয়ার প্রচুর সম্ভবনা আছে। যদিও সেটি আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তাই আপনাকে সেটিকে সবরকম ভাবে সুরক্ষিত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। যারা আপনার মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করবে তাদের হতাশ হতে হবে। ব্যস্ত দিনের শেষে, সন্ধ্যাটি আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সঙ্গোপণে কাটাতে বেশি পছন্দ করবেন। বিরতি নিন, আরাম করুন ও আপনার যা আছে তাই উপভোগ করুন।

বৃশ্চিক: আজ এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যেখানে আপনার ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হতে পারে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে, শান্ত হয়ে আপনার সহকর্মী, পরিবারের লোকজন বা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া। প্রেমে বিশ্বস্ত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে তা আপনার সঙ্গীকে কাছে নিয়ে আসবে। সমালোচনা আপনাকে বিষণ্ণ করতে পারে। কিন্তু অন্যদের সমালোচনা করলে, তও আপনার উদ্যমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

ধনু: আপনার পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য এমনভাবে রক্ষ করুন যাতে কোনওটিই উপেক্ষিত না হয়। আপনি হয়ত আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে পারবেন না। আপনি বিচ্ছিন্ন বোঢ করতে পারেন, কাজেই আপনাকে সাহস ধরে রাখতে হবে। আপনার ভালোবাসার মানুষটির অনুগ্রহ লাভ করার চেষ্টা করতে ও তাকে পরিতুষ্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কীভাবে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়, আজ আপনি তা শিখবেন। কোনও জিনিস কেনার আগে আপনি দু'বার ভাববেন এবং আবশ্যক না হলে তা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ ধার করার এটি ভালো সময়।

মকর: আজকে আপনি মানসিক ভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন ও নতুন জিনিস শিখতে খুবই আগ্রহী থাকবেন। বিনিয়োগ ও ফাটকা নিয়ে আপনার আরো শেখা দরকার। নতুবা, আপনি কোনও সৃজনশীল বৃত্তির পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। আজ আপনার পেশাগত জীবনে সুযোগের বন্যা বইবে। আপনার পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের থেকে লাভজনক ফল পাওয়া যাবে। আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে প্রচুর মুনাফা করার সুযোগ, ইনসেন্টিভ ও সুবিধা পাবেন। ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ান ও আপনার সুস্থতার খেয়াল রাখুন।

কুম্ভ: আপনার পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর জন্য আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবেন। একসঙ্গে সুস্বাদু খাবার রান্না করা বা জীবনচর্যার বিষয় আলোচনা করা নিয়েই আপনার মাথা ভরে থাকবে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা বাজারে নতুন আসা জিনিস কেনার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এইধরনের বিনিয়োগ আপনাকে শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দই দেবে, ফলে লোভ সামলে রাখুন। আজকে কাজ-সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। যাই হোক, পেশাগত ঘাটতিগুলি সনাক্ত করার সময় এসে গিয়েছে।

মীন: আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে এরকম আচরণ করবেন, যেন আপনি সপ্তম স্বর্গে আছেন। আপনার আচরণ ও কাজে আপনার সঙ্গী মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আপনার প্রেয়সীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। আজকে আপনি হাওয়া খাওয়ার জন্য অনেকটা সময় ধরে গাড়িতে ঘুরতে পারেন। মাথায় রাখবেন যে সব বিনিয়োগ থেকেই কিছু না কিছু ফেরত আসে, আপনি তা বুঝতে পারুন বা না পারুন। কাজ করার ধরনের পরিবর্তন আপনার জন্য উপকারী হবে।

