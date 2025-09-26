দুর্গোৎসবে কলকাতার নিরাপত্তার দায়িত্বে 10 হাজার পুলিশকর্মী, ফ্রন্টলাইনে থাকবে না সিভিক

দুর্গোৎসবে কলকাতার নিরাপত্তার দায়িত্বে 10 হাজার পুলিশকর্মী, ফ্রন্টলাইনে থাকবে না সিভিক
মহানগরের সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ লালবাজারের৷ সামনের সারিতে রাখা হচ্ছে না সিভিক ভলান্টিয়ারদের৷
Published : September 26, 2025 at 5:41 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব, দুর্গাপুজো এখন চারদিনের গন্ডিতে বাঁধা পড়ে নেই৷ পুজোর উদ্বোধনও যেমন শুরু হয় মহালয়ার আগে থেকে, তেমনই দর্শনার্থীদের ভিড়ও মহালয়া থেকেই বেড়ে যায়৷ এই সময় যান নিয়ন্ত্রণ থেকে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয় পুলিশের কাছে৷ প্রতিবারের মতো এবারও আরও বেশি সংখ্যায় পুলিশকর্মীদের পথে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷
শারদোৎসবের এই দিনগুলিতে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় কলকাতায়৷ তিলোত্তমার বাসিন্দারা তো মণ্ডপে-মণ্ডপে ভিড় করেনই৷ পাশাপাশি শহরতলি ও আশপাশের মফস্বল-গ্রামগুলি থেকেও বহু মানুষ আসেন কলকাতা শহরে৷ এই দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে 10 হাজার পুলিশকর্মীকে মহানগরের বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার৷
কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এই তালিকায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি৷ তবে এমন নয় যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ সিভিক ভলান্টিয়ারদেরও পুজোর দিনগুলিতে অন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে৷ শুধু তাঁদের সামনের সারিতে রাখা হবে না৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সিভিক ভলেন্টিয়াররা পুজোর সময় পুলিশকে কিছু ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন৷ তবে সরাসরি তাঁরা রাস্তায় নেমে কাজ করবেন না। তাঁরা ট্রাফিক সিগনাল খোলা কিংবা বন্ধের কাজ করতে পারেন।"
শুধু নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা পুলিশকর্মীরাই রাস্তায় থাকবেন, এমনটা নয়৷ কলকাতা পুলিশের দাবি, উৎসবের পাঁচদিন রাস্তায় টহলদারি চালাবেন প্রতিটি ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকেরা। তাঁদের নেতৃত্বে শহরের সর্বত্র নজরদারি জোরদার থাকবে।
ইতিমধ্যেই পুজোর পাঁচদিন শহরে যাতে কোনোরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে লালবাজার। কলকাতার নগরপালের তরফে প্রত্যেক থানার ওসি ও ডিসিদের একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল - প্রত্যেক থানায় রাখতে হবে পর্যাপ্ত পুলিশ৷ মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যাও যথেষ্ট থাকতে হবে। হেভি রেডিও ফ্ল্যাইং স্কোয়াডকে রাখা হবে প্রত্যেক থানায়। এছাড়াও প্রত্যেক ডিসি অফিসে পুজোর সময় প্রায় 24 ঘণ্টা থাকবে র্যাফের অতিরিক্ত বাহিনী।
লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজো উপলক্ষে এই বছরও খোলা হচ্ছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। উৎসবের দিনগুলিতে ওই কন্ট্রোল রুম থেকে কলকাতার পরিস্থিতির উপর লাগাতার নজরদারি চলবে। এই জন্য পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বড় বড় প্যান্ডেলে নিরাপত্তার মাত্রা বাড়ানো হয়েছে৷ পাশাপাশি শহরজুড়ে তৈরি করা হয়েছে প্রায় 60টিরও বেশি ওয়াচ টাওয়ার৷ সেখান থেকে সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে৷
প্রসঙ্গত, অন্যান্য বছরে এনসিসি ক্যাডেটদের মোতায়েন করা হয়৷ এবার তাঁদের ব্যবহার করা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি লালবাজার। তবে সব মিলিয়ে, শহর কলকাতার দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রস্তুত কলকাতা পুলিশ।