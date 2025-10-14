পদবি থেকে এলাকার নাম এক, 100 বছরের ঐতিহ্যশালী কালীপুজোর নানা ইতিহাস
শতবর্ষের আগে স্বপ্নাদেশ থেকে পাওয়া জাগ্রত কালী মায়ের পুজো করে আসছে সেতুয়া পরিবার ৷ পদবি থেকে এলাকার নাম সেতুয়া লেন ৷
Published : October 14, 2025 at 4:44 PM IST
মেদিনীপুর, 14 অক্টোবর: একসময় মেদিনীপুরে কালীপুজোর এত প্রচলন ছিল না। তবে সেই সময় থেকে সেতুয়াদের পুজোয় ভিড় ছিল দূর-দূরান্তের মানুষের। জাগ্রত কালী মায়ের পুজোতে বলি হয় না। তবে এখনও পরম্পরা মেনে নিরঞ্জন পর্ব হয় পরিবারের সদস্য দ্বারা। প্রায় 100 বছরের অধিক এই পুুজোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে ৷
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশকিছু ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং জাগ্রত কালী মায়ের পুজো ৷ যার মধ্যে এক ও অন্যতম হল এই মেদিনীপুর শহরের সেতুয়া পরিবারের কালীপুজো। শতাধিক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পুজো হয়ে আসছে পরিবারে ৷ পরিবার সূত্রে জানা যায়, একসময় প্রপিতামহ সুরেন্দ্রনাথ সেতুয়ার হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই পুজো ৷ মূলত স্বপ্নাদেশেই এই পুজোর সূত্রপাত ৷ বেশ জাঁকজমকভাবে ঢাক, ঢোল বাদ্দি সহকারে ভোররাত পর্যন্ত পুজো হত ৷
তবে এই কালীমায়ের পুজোতে কোনও বলি প্রথা ছিল না। মূলত গোস্বামী মতে এই পুজো করতেন পরিবারের সদস্যরা ৷ এই পুজো দেখতে শুধু পাড়ার নয় আশেপাশের জেলার মানুষ হাজির হতেন এত জাগ্রত এই প্রতিমা। সন্ধে থেকে পুজোর আয়োজন করা হয় নৈবেদ্য সহকারে। এরপর আতশবাজি প্রদর্শনী, পটকা ফাটানোর মধ্য দিয়ে মায়ের পুজো হয় ভোর পর্যন্ত ৷ যদিও তারপরে অন্নকূট প্রসাদ গ্রহণ করেন বহু মানুষ। যদিও বর্তমানে বেশকিছু নিয়ম রীতি পরিবর্তন করেছে পরিবার।
কারণ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন ব্যান্ড পার্টি বা ডিজে বাজিয়ে বিসর্জন যায় না প্রতিমার। নিয়ম সংস্কৃতি মেনে প্রতিমা নিরঞ্জন করে পরিবার আগের মতো অত জাঁকজমক না-হলেও এই সকল রীতিনীতি মেনে চলছে, এই পরিবারের সদস্যরা ৷ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে পুজোর প্রস্তুতি ৷ একদিকে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ অন্যদিকে প্রতিমা গড়ার কাজ ৷
উল্লেখ্য, এই সুরেন্দ্রনাথ সেতুয়ার নাম ধরে এলাকায় নাম হয়েছে সেতুয়া লেন ৷ যদিও তাদের বংশধররা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তবে পুজোর দিনে সকলে হাজির হন একসঙ্গে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে ৷ অনেকে বলে থাকেন মেদিনীপুরের প্রথিত যশা প্রতিমার সঙ্গে এই প্রতিমার অনেক মিল রয়েছে। কেউ একে দুই বোনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন বলে জানা যায়।
এই বিষয়ে পরিবারের সদস্য স্বপন কুমার সেতুয়া বলেন, "আমরা পুরনো সেই রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি। বেশকিছু জাঁকজমক কমেছে অর্থনৈতিক এবং বিভিন্ন কারণে। তবে সেই ভোর পর্যন্ত পুজো হওয়া, তা আমরা এখনও পালন করে চলছি। তবে নতুন আধুনিকতার সঙ্গে বিসর্জনের ওই তাসা, ব্যান্ড পার্টি আমাদের হয় না। নির্দিষ্ট অনুশাসন ও সংস্কৃতি মেনেই নিরঞ্জন পর্ব হয় আমাদের প্রতিমার।"