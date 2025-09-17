কলকাতায় বসেই চলছিল আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র, পর্দাফাঁস লালবাজারের

কলকাতায় বসেই চলছিল আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র, পর্দাফাঁস লালবাজারের
গ্রেফতার মূলপান্ডা জাভেদ খান-সহ দশজন৷ উদ্ধার নগদ টাকা-সহ বহুমূল্য সামগ্রী৷
Published : September 17, 2025 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: ভুয়ো কল সেন্টার খুলে চলছিল আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র৷ কলকাতায় বসেই প্রতারণার জালে ফাঁসানো হচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের৷ হাতানো হচ্ছিল কোটি কোটি টাকা৷ এমনই অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ৷ আর সেই তদন্তেই মিলল সাফল্য৷ গ্রেফতার হল এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত দশজন প্রতারক৷
মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতার দু’টি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে ওই দশজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷ এই চক্রের মূল পান্ডা জাভেদ খান৷ ধৃতদের মধ্যে তিনিও রয়েছেন৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, ‘‘গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ৷’’
কীভাবে চলত প্রতারণা?
কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মহানগরের বিভিন্ন আবাসনে অফিস খোলা হয়েছিল৷ বাইরে থেকে তা ছিল কল সেন্টার৷ কিন্তু ভিতরে চলত প্রতারণা চক্র৷ টার্গেট করা হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের৷ তাঁদের ফোন করা হতো৷ পরিচয় হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার নাম বলা হতো৷ কখনও প্রযুক্তিগত সাহায্যের কথা বলে, আবার কখনও টাকা ফেরতের আশ্বাস দিয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করা হতো৷ সংশ্লিষ্ট মার্কিন নাগরিকদের থেকে নেওয়া হতো টাকাও৷
এভাবে অনেককে প্রতারণার জালে ফাঁসানো হয়৷ হাতিয়ে নেওয়া হয় কয়েক কোটি টাকা৷ শেষপর্যন্ত প্রতারিতদের কয়েকজন যোগাযোগ করেন কলকাতা পুলিশের সঙ্গে৷ দায়ের হয় অভিযোগ৷ তার পরই তদন্তে নামে পুলিশ৷ মঙ্গলবার রাতে সেই তদন্তে সাফল্য মিলল৷
গভীর রাতে পুলিশি অভিযান
কয়েক সপ্তাহ ধরে তদন্ত চালানোর পর কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি কল সেন্টারের হদিশ পান তদন্তকারীরা৷ সেখান থেকেই এই প্রতারণা চক্র চলছে বলে অনুমান করে পুলিশ৷ সেই অনুমানের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলে তল্লাশি৷ সেই তল্লাশিতেই গ্রেফতার হয় মূলপান্ডা জাভেদ খান-সহ দশজন অভিযুক্ত৷ ফলে এটা স্পষ্ট যে তদন্তকারীদের অনুমান ভুল ছিল না৷
বুধবার ধৃতদের আদালতে পেশ করেছে কলকাতা পুলিশ৷ তাদের হেফাজতে নিতে চান তদন্তকারীরা৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এই অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে হবে৷ এই চক্রের নেপথ্যে আর কারা জড়িত রয়েছে, সেটাই জানার চেষ্টা করছে পুলিশ৷ তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই চক্রে আরও অনেকে আছে৷ তারা কারা, তারা কি কলকাতাতেই আছে নাকি অন্য কোনও শহর থেকে প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে, সেটাও জানতে চায় লালবাজার৷
বিশেষ করে মঙ্গলবার রাতের অভিযানে যে যে সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে, সেটাই বেশি ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের৷ কারণ, এর আগে অনেক প্রতারণা চক্রের হদিশ মিলেছে কলকাতায়৷ উদ্ধারও হয়েছে অনেক কিছু৷ কিন্তু একসঙ্গে এত পরিমাণে এবং বহুমূল্য সামগ্রী উদ্ধারের নজির খুব একটা নেই৷ তাই এই চক্রকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করতে বদ্ধপরিকর লালবাজার৷
কী কী উদ্ধার হয়েছে?
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে 10 লক্ষাধিক নগদ টাকা, 10টি মোবাইল ফোন, আটটি ল্যাপটপ, একটি রাউটার, প্রচুর সোনার গয়না এবং তিনটি এক্সারসাইজ বুক। ওই খাতাগুলিতে টাকার লেনদেন ও ভুয়ো কল সেন্টার পরিচালনার বিস্তারিত নথি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি স্কোডা স্লাভিয়া গাড়ি, একটি মাহিন্দ্রা এক্সইউভি এবং 10টি বহুজাতিক সংস্থার দামি ঘড়ি। পুলিশের ধারণা, এই সম্পদ সবই প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃহীত।