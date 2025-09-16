ETV Bharat / sports

রায়না, ধাওয়ানের পর বেআইনি বেটিং অ্য়াপ-মামলায় যুবরাজকে ইডি'র তলব

গত মাসে প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না একই মামলায় প্রায় আট ঘণ্টা জেরার মুখে পড়েছিলেন ৷

YUVRAJ SINGH
যুবরাজ সিং (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তলব পেলেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিং ৷ বেআইনি বেটিং অ্য়াপের আর্থিক তছরূপ মামলায় সম্প্রতি তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি ৷ বেটিং অ্য়াপের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থাকার কারণে একে একে ডাকা হচ্ছে ক্রিকেটারদের ৷ গত মাসে প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এই মামলায় প্রায় আট ঘণ্টা জেরার মুখে পড়েছিলেন ৷ এরপর চলতি মাসের শুরুতেই ডাকা হয়েছিল শিখর ধাওয়ানকে ৷ তালিকায় নয়া সংযোজন যুবরাজ সিং ৷

প্রাক্তন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের পাশাপাশি ইডি ডেকে পাঠিয়েছে আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পাকেও ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী যুবরাজকে আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ, 23 সেপ্টেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয়াদিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷ উথাপ্পাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ডেকেছে তার একদিন আগে অর্থাৎ, 22 সেপ্টেম্বর ৷ দুই ক্রিকেটারের পাশাপাশি ইডি তলব করেছে অভিনেতা সোনু সুদকেও ৷

'1এক্স বেট' (1xBet) নামক বেটিং-অ্য়াপ সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন এনডোর্সমেন্টের মাধ্যমে যুক্ত থাকার কারণ চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে শিখর ধাওয়ানকে জেরা করেছিল ইডি ৷ আর্থিক তছরূপ প্রতিরোধ আইনের (PMLA) আওতায় 'মিস্টার আইসিসি'কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা ৷ তাঁর বয়ানও রেকর্ডও করা হয় ৷ একই কারণেই যুবরাজ ও উথাপ্পাকেও সমন করা হল ৷

বেআইনি অনলাইন বেটিং-অ্য়াপটির বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা, পাশাপাশি কর ফাঁকি দেওয়ার মত মারাত্মক সব অভিযোগ রয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটের হাতে ৷ তারই অংশ হিসেবে বছর তেতাল্লিশের যুবরাজকে ডেকে পাঠাল ইডি ৷ যিনি ভারতের হয়ে চারশোরও বেশি ম্য়াচ খেলার পাশাপাশি জিতেছেন জোড়া বিশ্বকাপ ট্রফিও ৷ যার মধ্যে 2011 বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট সেরাও হয়েছিলেন তিনি ৷ উথাপ্পাও ভারতের 2007 টি-20 বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ৷

গতকাল বেআইনি বেটিং অ্যাপ মামলায় নয়াদিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন টলিউড অভিনেত্রী এবং তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ৷ মিমির পাশাপাশি গতকাল হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সংশ্লিষ্ট বেটিং অ্যাপের ব্র্যান্ড অ্য়াম্বাসেডর ঊর্বশী রাউতেলারও ৷ তবে তিনি সমন এড়িয়ে গিয়েছেন বলেই খবর ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

YUVRAJ SINGHROBIN UTHAPPAENFORCEMENT DIRECTORATEযুবরাজকে সমন ইডিরYUVRAJ SINGH SUMMONED BY ED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.