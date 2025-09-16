রায়না, ধাওয়ানের পর বেআইনি বেটিং অ্য়াপ-মামলায় যুবরাজকে ইডি'র তলব

রায়না, ধাওয়ানের পর বেআইনি বেটিং অ্য়াপ-মামলায় যুবরাজকে ইডি'র তলব
গত মাসে প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না একই মামলায় প্রায় আট ঘণ্টা জেরার মুখে পড়েছিলেন ৷
Published : September 16, 2025 at 1:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তলব পেলেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিং ৷ বেআইনি বেটিং অ্য়াপের আর্থিক তছরূপ মামলায় সম্প্রতি তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি ৷ বেটিং অ্য়াপের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থাকার কারণে একে একে ডাকা হচ্ছে ক্রিকেটারদের ৷ গত মাসে প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এই মামলায় প্রায় আট ঘণ্টা জেরার মুখে পড়েছিলেন ৷ এরপর চলতি মাসের শুরুতেই ডাকা হয়েছিল শিখর ধাওয়ানকে ৷ তালিকায় নয়া সংযোজন যুবরাজ সিং ৷
প্রাক্তন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের পাশাপাশি ইডি ডেকে পাঠিয়েছে আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পাকেও ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী যুবরাজকে আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ, 23 সেপ্টেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয়াদিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷ উথাপ্পাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ডেকেছে তার একদিন আগে অর্থাৎ, 22 সেপ্টেম্বর ৷ দুই ক্রিকেটারের পাশাপাশি ইডি তলব করেছে অভিনেতা সোনু সুদকেও ৷
'1এক্স বেট' (1xBet) নামক বেটিং-অ্য়াপ সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন এনডোর্সমেন্টের মাধ্যমে যুক্ত থাকার কারণ চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে শিখর ধাওয়ানকে জেরা করেছিল ইডি ৷ আর্থিক তছরূপ প্রতিরোধ আইনের (PMLA) আওতায় 'মিস্টার আইসিসি'কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা ৷ তাঁর বয়ানও রেকর্ডও করা হয় ৷ একই কারণেই যুবরাজ ও উথাপ্পাকেও সমন করা হল ৷
The Enforcement Directorate has summoned former cricketer Yuvraj Singh to appear before it for questioning at its headquarters in Delhi on September 23 in connection with illegal betting app 1xBet case: Officials— ANI (@ANI) September 16, 2025
(file pic) pic.twitter.com/IHdYjmMl6G
বেআইনি অনলাইন বেটিং-অ্য়াপটির বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা, পাশাপাশি কর ফাঁকি দেওয়ার মত মারাত্মক সব অভিযোগ রয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটের হাতে ৷ তারই অংশ হিসেবে বছর তেতাল্লিশের যুবরাজকে ডেকে পাঠাল ইডি ৷ যিনি ভারতের হয়ে চারশোরও বেশি ম্য়াচ খেলার পাশাপাশি জিতেছেন জোড়া বিশ্বকাপ ট্রফিও ৷ যার মধ্যে 2011 বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট সেরাও হয়েছিলেন তিনি ৷ উথাপ্পাও ভারতের 2007 টি-20 বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ৷
গতকাল বেআইনি বেটিং অ্যাপ মামলায় নয়াদিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন টলিউড অভিনেত্রী এবং তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ৷ মিমির পাশাপাশি গতকাল হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সংশ্লিষ্ট বেটিং অ্যাপের ব্র্যান্ড অ্য়াম্বাসেডর ঊর্বশী রাউতেলারও ৷ তবে তিনি সমন এড়িয়ে গিয়েছেন বলেই খবর ৷