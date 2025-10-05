অংশ নেয় দু'টি ক্লাব, আইলস অফ সিলিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের ক্ষুদ্রতম লিগ

অংশ নেয় দু'টি ক্লাব, আইলস অফ সিলিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের ক্ষুদ্রতম লিগ
দুই দলের মধ্যে সতেরো ম্যাচে নির্ধারিত হয় আইলস অব সিলি লিগের বিজেতা ৷ জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : October 5, 2025 at 6:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 অক্টোবর: ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ, বুন্দেসলিগা, লা লিগা, সিরি এ ও লিগ ওয়ান ৷ জনপ্রিয়তার নিরিখে যদি ক্রমান্বয়ে সাজানো যায়, তবে বিশ্বের প্রথম পাঁচ ফুটবল লিগের তালিকাটা দাঁড়াবে খানিকটা এরকম ৷ প্রথমসারির এই পাঁচ লিগ নিয়ে অনুরাগীদের উন্মাদনায় খানিকটা আড়ালে চলে যায় অন্য়ান্য দেশের লিগগুলো ৷ এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট লিগ সম্পর্কে জানেন খুব কম ফুটবল অনুরাগীই ৷ ইংল্য়ান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জ আইলস অব সিলি'তে আয়োজিত হয় বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ফুটবল লিগ ৷
ইংল্য়ান্ড ফুটবলের গভর্নিং বডি 'এফএ' সমর্থিত এই লিগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্য়া মাত্র দুই ৷ হ্যাঁ, অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে, দু'টি ক্লাব সেরা হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রত্যেক মরশুমে 17টি করে ম্য়াচ খেলে ৷ লিগের পাশাপাশি মরশুমে আরও দু'টি টুর্নামেন্টের জন্য লড়াই হয় উলপ্য়াক ওয়ান্ডারার্স এবং গ্যারিসন গানার্সের মধ্যে ৷
- লিগের প্রতিষ্ঠা হয় কবে: নেই কোনও রেলিগেশন কিংবা প্রোমোশন ৷ 'দ্য সান'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী 1920 থেকে শুরু হয়ে এভাবেই চলে আসছে আইলস অব সিলি ফুটবল লিগ ৷ যে দ্বীপপুঞ্জে আড়াই হাজারেরও কম মানুষের বাস ৷ প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণকারী দুই দলের একটি পরিচিত ছিল 'রেঞ্জার্স' নামে এবং অপরটি 'গানার্স' ৷ কিন্তু 1984 সালে রিব্র্যান্ড করা হয় দু'টি ক্লাবের নাম ৷ একদলের নাম হয় উলপ্যাক ওয়ান্ডারার্স ৷ অপর দলের নাম হয় গ্য়ারিসন গানার্স ৷ উলপ্যাক ওয়ান্ডারার্স ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হলেও লিগে সাফল্য বেশি গ্য়ারিসন গানার্সের ৷ ইন্টারনেট ঘেঁটে অন্তত তেমনই তথ্য মিলেছে ৷
- কীভাবে দল নির্বাচিত হয়: কীভাবে প্রত্যেক মরশুমে দল নির্বাচিত হয় ? এব্যাপারে সোশাল মিডিয়া পোস্টে মজার ব্যাখ্য়া দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট লিগের চেয়ারম্য়ান অ্যান্থনি গিবনস ৷ তিনি জানিয়েছেন স্কুলে যে কায়দায় দল বেছে নেওয়া হয় ঠিক সেই কায়দায় এখানেও দল নির্বাচন করা হয় ৷ কেমন সেই কায়দা ? গিবনস জানিয়েছেন, দু'দলের অধিনায়ক এবং সহঅধিনায়ক প্রথমে বেছে নেওয়া হয় ৷ এরপর একটি কাগজে বিভিন্ন পজিশনে ভালো ভালো ফুটবলারদের নাম লেখা হয় ৷ এরপর টসে জিতে ভালো ফুটবলারদের দলে নেওয়ার সুযোগ থাকে দু'টি দলের সাহায্য ৷ অর্থাৎ, কোনও একজন ফুটবলারের কাছে প্রত্যেক মরশুমে দল বদলানোর সুযোগ থাকে ৷
- এফএআর সিস্টেম: 2019 সালে টেলিকম নেটওয়ার্ক সংস্থা ভোডাফোন (বর্তমানে ভি-আই) একটি কমার্সিয়ালের প্রচার হিসেবে বেছে নিয়েছিল এই আইলস অব সিলি'কে ৷ তাঁদের উদ্যোগেই নির্ভুল সিদ্ধান্তের জন্য লিগে চালু হয়েছিল 5জি ভিডিয়ো রিভিউ সিস্টেম ৷ VAR-এর ধাঁচে যার নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (FAR) ৷
- আড়ালে থেকেও জনপ্রিয়তা: তবে আইলস অব সিলি লিগের জনপ্রিয়তার শুরু 2008 সালে ৷ ফুটবল কিট এবং সরঞ্জাম প্রস্ততকারক সংস্থা অ্যাডিডাসের 'ড্রিম বিগ' কমার্সিয়ালের জন্য সেন্ট মেরি'তে (আইলস অব সিলি'র একটি দ্বীপ) পা রেখেছিলেন ডেভিড বেকহ্যাম, স্টিভেন জেরার্ড, প্যাট্রিক ভিয়েরা, মাইকেল বালাক, হোসে মোরিনহোর মতো তারকারা ৷ সেন্ট মেরিতে এই সকল তারকাদের উপস্থিতির পরই লিগের জনপ্রিয়তা বাড়ে ৷ পর্যটকেরা পা রাখেন আইলস অব সিলি'তে ৷