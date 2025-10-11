ডোপ টেস্টে ব্যর্থ গাইড, বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের পদক হারাতে পারেন সোনাজয়ী সিমরন

ডোপ টেস্টে ব্যর্থ গাইড, বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের পদক হারাতে পারেন সোনাজয়ী সিমরন
NADA জানিয়েছে পেশি এবং শক্তি বাড়াতে একপ্রকার অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহার করেছেন সিমরনের গাইড ৷ যা WADA-র কালো তালিকাভুক্ত ৷
Published : October 11, 2025 at 5:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: জোড়া পদক জিতে সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের অন্যতম সফল অ্যাথলিট তিনি ৷ যার মধ্যে রয়েছে 100 মিটারে সোনা ৷ কিন্তু দেশের মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতা জোড়া পদকই হাতছাড়া হতে পারে সিমরন শর্মার ৷ রানার-গাইড উমর সইফি ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় পদক হারানোর সম্ভাবনা গাজিয়াবাদ দৌড়বিদের ৷ যদিও এ ব্যাপারে কোনও অফিসিয়াল ঘোষণা এখনও আসেনি ৷
তবে নিষিদ্ধ ওষুধ সেবন করার দায়ে উমর সইফিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থার তরফে ৷ নয়াদিল্লিতে সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে আংশিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন সিমরন শর্মাকে গাইড করেছিলেন উমর সইফি ৷ প্রতিযোগিতায় 100 মিটারে (T12) সোনা ও 200 মিটারে (T12) রুপো জিতে তাক লাগিয়েছেন গাজিয়াবাদের বছর পঁচিশের দৌড়বিদ ৷ কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হতে না-হতেই ডোপিংয়ের জেরে নিষিদ্ধ হয়েছেন সইফি ৷
ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়ে NADA-র তরফে সাসপেন্ড হওয়া অ্যাথলিটদের যে সংশোধিত তালিকা শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে নাম রয়েছে সিমরনের গাইডের ৷ মনে করা হচ্ছে গত 7 সেপ্টেম্বর দিল্লি স্টেট মিটের সময় হওয়া ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন সইফি ৷ তবে NADA-র তরফে প্রকাশিত প্রথম তালিকায় কেন তাঁর নাম ছিল না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ৷ জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থা জানিয়েছে পেশি এবং শক্তি বাড়াতে একপ্রকার অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহার করেছেন সইফি ৷ যা বিশ্ব অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থার (WADA) কালো তালিকাভুক্ত ৷
COULD YOU EVER BELIEVE IT? AN INDIAN IS 100M WORLD CHAMPION FT. SIMRAN 🏆🏅— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2025
India's Simran Sharma with Personal Best time of 11.95s in clinched the Gold Medal in Women’s 100m at World Para Athletics C'ship 2025! 💪
PHENOMENAL RUN, VERY WELL DONE! 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/zwqC01b97s
এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে অবশ্য আবেদন জানানোর পথ খোলা রয়েছে উমর সইফির জন্য ৷ যিনি গত সাত মাস ধরে সিমরনকে গাইড করছেন ৷ তবে আবেদনে কোনও লাভ না-হলে আন্তর্জাতিক প্য়ারালিম্পিক কমিটির নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতা জোড়া পদক খোয়া যাবে সিমরনের ৷ এ ব্য়াপারে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে ইন্ডিয়ান প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চেয়ারম্যান সত্যনারায়ণ বলেন, "ভারত এবং সিমরনের বড় আশঙ্কা রয়েছে জোড়া পদক হারানোর ৷ কারণ গাইডও একজন অ্যাথলিট এবং ইভেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ কেবল অ্য়াথলিটের পদক গণ্য হলেও গাইডকেও পদক এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়ে থাকে ৷"
উল্লেখ্য, ছ'টি সোনা-সহ মোট 22টি পদক জিতে 2025 বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বকালের সেরা পারফরম্য়ান্স করেছে ভারত ৷ দশমস্থানে শেষ করেছে তাঁরা ৷ কিন্তু সিমরনের জোড়া পদক হাতছাড়া হলে তাতে ক্ষতি হবে ভারতেরও ৷ পদকসংখ্যা তো কমবেই, ব়্য়াংকিংয়েও অবনতি হবে ভারতের ৷