ETV Bharat / sports

ডোপ টেস্টে ব্যর্থ গাইড, বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের পদক হারাতে পারেন সোনাজয়ী সিমরন

NADA জানিয়েছে পেশি এবং শক্তি বাড়াতে একপ্রকার অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহার করেছেন সিমরনের গাইড ৷ যা WADA-র কালো তালিকাভুক্ত ৷

WORLD PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
সিমরনের পদকজয়ের মুহূর্ত (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: জোড়া পদক জিতে সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের অন্যতম সফল অ্যাথলিট তিনি ৷ যার মধ্যে রয়েছে 100 মিটারে সোনা ৷ কিন্তু দেশের মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতা জোড়া পদকই হাতছাড়া হতে পারে সিমরন শর্মার ৷ রানার-গাইড উমর সইফি ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় পদক হারানোর সম্ভাবনা গাজিয়াবাদ দৌড়বিদের ৷ যদিও এ ব্যাপারে কোনও অফিসিয়াল ঘোষণা এখনও আসেনি ৷

তবে নিষিদ্ধ ওষুধ সেবন করার দায়ে উমর সইফিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থার তরফে ৷ নয়াদিল্লিতে সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে আংশিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন সিমরন শর্মাকে গাইড করেছিলেন উমর সইফি ৷ প্রতিযোগিতায় 100 মিটারে (T12) সোনা ও 200 মিটারে (T12) রুপো জিতে তাক লাগিয়েছেন গাজিয়াবাদের বছর পঁচিশের দৌড়বিদ ৷ কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হতে না-হতেই ডোপিংয়ের জেরে নিষিদ্ধ হয়েছেন সইফি ৷

WORLD PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
গাইড সইফির সঙ্গে সিমরন (IANS)

ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়ে NADA-র তরফে সাসপেন্ড হওয়া অ্যাথলিটদের যে সংশোধিত তালিকা শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে নাম রয়েছে সিমরনের গাইডের ৷ মনে করা হচ্ছে গত 7 সেপ্টেম্বর দিল্লি স্টেট মিটের সময় হওয়া ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন সইফি ৷ তবে NADA-র তরফে প্রকাশিত প্রথম তালিকায় কেন তাঁর নাম ছিল না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ৷ জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থা জানিয়েছে পেশি এবং শক্তি বাড়াতে একপ্রকার অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ব্যবহার করেছেন সইফি ৷ যা বিশ্ব অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থার (WADA) কালো তালিকাভুক্ত ৷

এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে অবশ্য আবেদন জানানোর পথ খোলা রয়েছে উমর সইফির জন্য ৷ যিনি গত সাত মাস ধরে সিমরনকে গাইড করছেন ৷ তবে আবেদনে কোনও লাভ না-হলে আন্তর্জাতিক প্য়ারালিম্পিক কমিটির নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতা জোড়া পদক খোয়া যাবে সিমরনের ৷ এ ব্য়াপারে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে ইন্ডিয়ান প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চেয়ারম্যান সত্যনারায়ণ বলেন, "ভারত এবং সিমরনের বড় আশঙ্কা রয়েছে জোড়া পদক হারানোর ৷ কারণ গাইডও একজন অ্যাথলিট এবং ইভেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ কেবল অ্য়াথলিটের পদক গণ্য হলেও গাইডকেও পদক এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়ে থাকে ৷"

উল্লেখ্য, ছ'টি সোনা-সহ মোট 22টি পদক জিতে 2025 বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বকালের সেরা পারফরম্য়ান্স করেছে ভারত ৷ দশমস্থানে শেষ করেছে তাঁরা ৷ কিন্তু সিমরনের জোড়া পদক হাতছাড়া হলে তাতে ক্ষতি হবে ভারতেরও ৷ পদকসংখ্যা তো কমবেই, ব়্য়াংকিংয়েও অবনতি হবে ভারতের ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

SIMRAN SHARMA CAN LOSE HER MEDALSWORLD PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPSপদক হারাতে পারেন সিমরন শর্মাNADASIMRAN SHARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.