মহিলা ক্রিকেটকে আলাদা পরিচিতি এনে দেবেন হরমনপ্রীতরা, বিশ্বকাপের আগে উপলব্ধি সচিনের
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ নামছে ভারতীয় দল ৷
Published : September 30, 2025 at 10:30 AM IST
হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে 1983 সালে বিশ্বজয় বদলে দিয়েছিল ক্রিকেট মানচিত্রে ভারতের অবস্থান ৷ একই ঘটনা ঘটতে পারে দেশের মাটিতে মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা মহিলা বিশ্বকাপের ক্ষেত্রেও ৷ দেশের মাটিতে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপ ভারতে মহিলা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে ৷ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে আইসিসি'র প্রতিবেদনে এমনটাই লিখলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ মাস্টার-ব্লাস্টার জানালেন, সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেশের মহিলা ক্রিকেট ৷ এই বিশ্বকাপ পরবর্তী প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে ৷
জুবিন গর্গের মৃত্যুশোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি অসম ৷ শোকের চাদরে মুড়ে থাকা গুয়াহাটিতে আজ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামছে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মেগা ইভেন্ট শুরু আগে আইসিসি'র প্রতিবেদনে তাই সচিন লিখলেন নানা কথা ৷ জানালেন 1983 সালে কপিল দেবের দলের প্রুডেনশিয়াল কাপ জয় তাঁকে কীভাবে উৎসাহিত করেছিল ৷
ক্রিকেট ঈশ্বর লেখেন, "ওই একটা জয় দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল যে কখনও স্বপ্নকে আটকে রেখো না ৷" বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্রে ভারতের সেই উত্থান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সচিনের কলমে উঠে এসেছে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কপিল দেবের অপরাজিত 175 রানের অবিস্মরণীয় ইনিংসের কথাও ৷ মাস্টার-ব্লাস্টার লেখেন, "সেদিনের নায়কদের খুব কাছ থেকে দেখে মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম একদিন আমিও ভারতের জার্সি গায়ে চাপাব ৷"
It's Match 1 of #CWC25 as hosts India and Sri Lanka kick things off in Guwahati 🏏— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) September 30, 2025
Buy your tickets for the opener ➡️https://t.co/FVs6ZC1kfQ
All the broadcast details are available here 👉 https://t.co/3BqKJPeqU3 pic.twitter.com/RBeuHT8sJx
চার দশকেরও বেশি সময় পর এসে সচিনের উপলব্ধি দেশের মহিলা ক্রিকেট তেমনই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ৷ সচিন লেখেন, "আসন্ন আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ মানে শুধু ট্রফিজয় নয়, বরং কত স্বপ্নকে প্রজ্জ্বলিত করা ৷ মোগায় থাকা কোনও কিশোরী হয়তো তার আইডল হরমনপ্রীত কৌরকে স্মরণ করে ব্য়াটটা আরও শক্ত করে ধরবে ৷ সাংলিতে কোনও মেয়ে স্মৃতি মন্ধনাকে দেখে হয়তো ড্রাইভে শাণ দেবে ৷" হরমনপ্রীত, স্মৃতিদের কীর্তি দেশে মহিলা ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করেছে বলেও জানালেন আইসিসি 'হল অব ফেম' সচিন ৷
ICC Hall of Famer Sachin Tendulkar pens a heartfelt note on the eve of #CWC25 ✍️— ICC (@ICC) September 29, 2025
Catch all the @cricketworldcup action from September 30, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28P7Sahttps://t.co/wDcCPiVaet
বছরআটেক আগে এমনই এক বিশ্বকাপে হরমনপ্রীতের 171 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস স্মরণ করে মাস্টার-ব্লাস্টার আইসিসি'র প্রতিবেদনে লেখেন, "এটা কেবল একটা ইনিংস ছিল না ৷ বরং একটা বার্তা ছিল ৷ ওর সেই সাহসী ইনিংস ভারতীয় ক্রিকেটকে নয়া কক্ষে নিয়ে গিয়েছিল ৷ হরমনপ্রীতের ওই ইনিংস দেশে মহিলা ক্রিকেটকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছিল ৷"
দেশের মাটিতে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপে ভারতীয় দল যে বিরাট দায়িত্ব কাঁধে বয়ে বেড়াবে, তাও স্পষ্ট করেছেন সচিন ৷ মুম্বইকর জানিয়েছেন, কোটি-কোটি মানুষের স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামবেন দীপ্তি শর্মা-রেণুকা সিংরা ৷ 1983 বিশ্বকাপ ভারতীয় ক্রিকেটকে যে পরিচিতি এনে দিয়েছিল ৷ সচিনের বিশ্বাস, দেশের মহিলা ক্রিকেটকেও তেমনই পরিচিতি এনে দেবে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷