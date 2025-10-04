Explainer: কেন রোহিতকে 2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত অধিনায়ক ভাবল না বিসিসিআই ?

Explainer: কেন রোহিতকে 2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত অধিনায়ক ভাবল না বিসিসিআই ?
চলতি মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনম্যাচের সিরিজে ওডিআই নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ হবে শুভমন গিলের ৷ তাঁর ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
হায়দরাবাদ, 4 অক্টোবর: অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজের আগে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে দেওয়াল লিখনটা পড়তে পেরেছিলেন ভালোমতোই ৷ তাই পরবর্তী প্রজন্মের হাতে গুরুদায়িত্ব সঁপে গত 7 মে টেস্ট ক্রিকেটকে রোহিত গুরুনাথ শর্মা বলেছিলেন, এবার তাহলে আসি ৷
ঠিক ছ'মাস বাদে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হল, যেখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে রোহিতের পাকাপাকি বিদায় জানানোর মঞ্চটা প্রস্তুত করে দিলেন অজিত আগরকর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ চলতি বছর মার্চে যাঁর নেতৃত্বে এক যুগ বাদে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল টিম ইন্ডিয়া, অধিনায়ক হিসেবে তাঁরই ছুটি হয়ে গেল পরবর্তী সিরিজের আগে ৷ টেস্ট ক্রিকেটের সরণি বেয়ে সাদা-বলের ক্রিকেটেও শুরু হল শুভমন গিল জমানা ৷
বিশ্বকাপের প্রায় দু'বছর আগে নেতৃত্বে বদল: এমনটা যে ঘটতে পারে সে ব্য়াপারে যদি কারও ধারণা না-থাকে তাহলে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগী কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকবে ৷ কিন্তু বিষয়টা যে এত তাড়াতাড়ি পাকবে তা হয়তো ভাবনার খানিকটা বাইরে ছিল ৷ শনিবার টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ঘরের মাঠে জয় দিয়ে আত্মপ্রকাশের পুরস্কার হিসেবে ওয়ান-ডে'তেও রোহিতের জুতোয় পা গলালেন পঞ্জাব ব্যাটার গিল ৷ বিরাট কিছু অঘটন না-ঘটলে 2027 ক্রিকেট বিশ্বকাপে গিল-ই যে অধিনায়কত্ব করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয় ৷ বরং বলা ভালো বছরদু'য়েক বাদে মেগা ইভেন্টের কথা মাথা রেখেই নেতৃত্বের হাতবদল হয়ে গেল ভারতের ওয়ান-ডে দলে ৷
এদিন আমেদাবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে অজিত আগরকর জানিয়েছেন, রোহিতকে সমস্ত বিষয়ে অবগত করেই আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে গিলকে অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ আর অধিনায়কত্ব হারানোর পরেও অস্ট্রেলিয়ায় সফরে তিনি যাচ্ছেন মানে এখনই বুটজোড়া তুলে রাখছেন না রোহিত ৷ তবে তাঁর ডানা ছেঁটে প্রচ্ছন্ন একটা বার্তা দিয়ে দেওয়া হল নির্বাচকমণ্ডলীর তরফে ৷ সেক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে 2027 বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেও রোহিতের জন্য বাস্তবে তা এখন দূরের গ্রহ মনে হচ্ছে ৷ কারণ এটা বুঝতে খুব বড় ক্রিকেটবোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যে, নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া দল থেকে ছেঁটে ফেলার প্রথম ধাপ ৷ সবচেয়ে বড় কথা 2027 বিশ্বকাপের দলে রোহিতের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্নে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলেনে 'স্পিকটি নট' অজিত আগরকর ৷ এমতাবস্থায় একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক (5) শতরানের নজির গড়া ব্যাটার অজিভূমে সফরের পর তাঁর সমৃদ্ধ কেরিয়ারকে বিদায় জানালে অবাক হওয়ার কিচ্ছু থাকবে না ৷
রোহিতের ক্যাপ্টেনসি রেকর্ড: পঞ্চাশের কাছাকাছি গড়ে 32 সেঞ্চুরি-সহ 11 হাজারেরও বেশি রান ৷ ব্যাটার রোহিত যে 'মডার্ন ডে গ্রেট', পরিসংখ্যান তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দেয় ৷ কিন্তু জয়ের শতকরা হারের নিরিখে মুম্বইকর যে ওয়ান-ডে'তে ভারতের সবচেয়ে সফল নেতা, সে বিষয়টি খুব একটা সামনে আসে না ৷ কিন্তু এটা সত্যি যে ওয়ান-ডে অধিনায়কত্বে তিনি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও পিছনে ফেলেছেন ৷ 56 ম্যাচের 42টি'তে জিতে 76 শতাংশ জয়ের রেকর্ড তাঁর নামে ৷ ধোনির সেখানে জয়ের হার 55% ৷ এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখা ভালো যে, ওয়ান-ডে ক্রিকেটে অধিনায়কদের এলিট ক্লাবে শতকরা জয়ের নিরিখে 'হিটম্যানে'র আগে কেবল দু'বারের বিশ্বজয়ী ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড (76.19%) ৷ এমতাবস্থায় রোহিতকে সরানোর যুক্তি একাধিক থাকতে পারে ৷
- অন্যতম কারণ: তবে প্রধান এবং সর্বাগ্র কারণ অবশ্যই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ৷ আটত্রিশের রোহিত 2027 বিশ্বকাপে চল্লিশের হবেন ৷ আর চল্লিশে নাকি চালশে হয় মানুষ ৷ তাই ওই বয়সে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বোচ্চ স্তরে সাধারণ ক্রিকেটার হিসেবে অংশগ্রহণটাই যখন আংশিক কঠিন বলে মনে হয়, তখন নেতৃত্বকে বোঝা মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ৷ তাই আগাম পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ছাব্বিশের গিলকে দায়িত্ব সঁপে দেওয়া আর কী ৷ 2027 বিশ্বকাপের আগে সূচি অনুযায়ী 24টি ম্য়াচে নেতা হিসেবে নিজেকে পরিণত করার সুযোগ পাবেন গিল ৷ যা যথেষ্ট ৷ তাছাড়া লাল-বলে ইতিমধ্যেই নিজেকে খানিকটা প্রমাণ করেছেন তরুণ ক্রিকেটার ৷ যা নির্বাচকদের নয়া সিদ্ধান্তগ্রহণে আরও বেশি করে চালিত করেছে ৷
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙤-𝙃𝙞𝙩 𝙀𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩 🔥— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Asia Cup 2023 🏆
ICC Champions Trophy 2025 🏆
A salute to the ODI Captaincy tenure of Rohit Sharma 🫡#TeamIndia | @ImRo45 pic.twitter.com/hdj8I3zrQT
কী বলছেন নির্বাচক প্রধান: অজিত আগরকর গিলকে অধিনায়ক বেছে নেওয়ার স্বপক্ষে এদিন সাংবাদিকদের বলেন, "তিনটি ফরম্যাটে তিনজন ভিন্ন অধিনায়ক বাস্তবে অসম্ভব ৷ বিশেষ করে পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যাঘাত ঘটায় ৷ বিশ্বকাপ দু'বছর বাদে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বেশি ম্যাচ খেলিওনি, যা চ্যালেঞ্জিং ৷ তবে শীঘ্রই আমরা বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করব ৷ পরবর্তী অধিনায়ক বিশ্বকাপের আগে অনেকটা সময় পাবে বলেই আমার বিশ্বাস ৷"
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, ওয়ান-ডে'তেও গিলকে নেতা বেছে পঞ্জাব ক্রিকেটারকে আগামিদিনে তিন ফরম্য়াটেই অধিনায়ক পদে বসানোর রাস্তাটাও তৈরি হয়ে গেল এদিন ৷ কারণ টি-20'তে বর্তমানে অভিজ্ঞ সূর্যকুমারের ডেপুটি গিল-ই ৷ তাই আগরকরের এই সিদ্ধান্ত রোহিত-অনুরাগীদের মর্মে আঘাত করলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে অমূলক, তা একেবারেই বলা যাবে না ৷
রোহিতের ভবিষ্যত কী: তাহলে কি অজি সফরই কি রোহিতের শেষ ? নাকি ফিটনেসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এবং সর্বোপরি ব্যাটকে কথা বলিয়ে 2027 বিশ্বকাপ দলে 'হিটম্যান' জায়গা করে নেবেন ? সেটা সময়ই বলতে পারে ৷ মাস চারেক আগে ওয়ান-ডে থেকে অবসর নিয়েছেন ছত্রিশের গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৷ কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, 2027 বিশ্বকাপে তিনি নিজেকে স্কোয়াডে দেখছেন না ৷ তাই অহেতুক কোনও তরুণ ক্রিকেটারের জায়গা আটকে রাখতে চান না ৷ রোহিতও কি প্রয়োজনে তেমন কিছু আত্মোপলব্ধি করবেন ? আবেগ দূরে সরিয়ে রেখে এমন ভাবনায় কোনও অন্য়ায় নেই বোধহয় ৷ কারণ নেতা হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতা রোহিতের নিজেকে নতুন করে প্রমাণের আর কী-ই বা আছে ৷