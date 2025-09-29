এসিসি প্রেসিডেন্টের থেকে পুরস্কার গ্রহণে 'না', কে ভারতীয় দলের চক্ষুশূল এই মহসিন নকভি ?

এসিসি প্রেসিডেন্টের থেকে পুরস্কার গ্রহণে 'না', কে ভারতীয় দলের চক্ষুশূল এই মহসিন নকভি ?
গতবছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাক ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষস্থানে বসেছেন নকভি ৷
Published : September 29, 2025 at 1:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় থেকে বিরত থেকেছিল ভারতীয় দল ৷ যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় ভারতীয় সশস্ত্র সেনাদের উৎসর্গ করায় পরবর্তীতে জরিমানা হয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ৷ সূর্যর মন্তব্যকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে আইসিসি'র দ্বারস্থ হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ যার মাথায় রয়েছেন মহসিন নকভি ৷ পাকিস্তানের এই শীর্ষনেতা এবং মন্ত্রী আবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টও বটে ৷ তাই চ্য়াম্পিয়ন হলে নকভির থেকে যে ট্রফি ভারতীয় দল গ্রহণ করবে না, তা নিয়ে একটা জোরালো জল্পনা ছিল ৷ জল্পনা সত্যি করে নকভির হাত থেকে এশিয়া কাপ ট্রফি নেওয়া থেকে বিরত রইল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷
তাঁদের এই সিদ্ধান্তে বিতর্ক অন্য মাত্রা পেয়েছে বৈকি ৷ তবে ম্য়াচ শেষে ভারত অধিনায়ক জানালেন, তাঁদের ট্রফি নেওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ৷ যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ ভারত নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করায় তাঁর নির্দেশেই আয়োজকরা স্টেডিয়াম থেকে ট্রফি সরিয়ে নেয় বলে অভিযোগ ৷ এব্য়াপারে অবশ্য আরও বড় দাবি করেছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
তিনি জানিয়েছেন, চ্য়াম্পিয়ন দলের ক্রিকেটারদের স্মারক এবং চ্য়াম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে হোটেল ছেড়ে পালিয়েছেন মহসিন নকভি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আগামী মাসে আইসিসি বৈঠকে নালিশ জানানোর কথাও জানিয়েছেন সইকিয়া ৷ কিন্তু কে এই মহসিন নকভি ? যাঁকে এশিয়া কাপ ফাইনালে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল ভারতীয় দল ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক ৷
- মহসিন নকভির পরিচয়: গতবছর অর্থাৎ, 2024 সালে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্য়ান পদে আসীন হয়েছিলেন মহসিন নকভি ৷ দু'বছরের জন্য চলতি বছর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট পদেও বসেছেন তিনি ৷ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান শাম্মি সিলভার জুতোয় পা গলিয়েছেন তিনি ৷
ক্রিকেট প্রশাসনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার পাশাপাশি গতবছর মার্চ থেকে সেদেশের (পাকিস্তান) গৃহমন্ত্রীর পদ সামলাচ্ছেন তিনি ৷ নারকোটিক্স কন্ট্রোল মন্ত্রকও তাঁর হাতেই রয়েছে ৷ পিসিবি চেয়ারম্য়ান পদে বসে চলতি বছরের শুরুতে সেদেশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে একাধিক স্টেডিয়াম সংস্কার হয়েছিল তাঁর উদ্যোগেই ৷ গতবছরের শুরুতে দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী আনোয়র উল হক কাকর তাঁকে পিসিবি'র অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে দেন ৷ পরের মাসেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মসনদে বসেন তিনি ৷
পিসিবি'র মসনদে বসার আগে জানুয়ারি 2023 থেকে ফেব্রুয়ারি 2024 পর্যন্ত পঞ্জাব প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন নকভি ৷ পাশাপাশি এসিসি প্রেসিডেন্ট একটি সংবাদমাধ্যমের মালিকও বটে ৷ পাকিস্তানের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম 'ডন'-এর রিপোর্ট আনুযায়ী পিপিপি নেতা আসিফ আলি জারদারির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহসিন নকভি ৷