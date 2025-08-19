ETV Bharat / sports

ভারতের এশিয়া কাপের দলঘোষণা আজ, সরাসরি কীভাবে দেখবেন ? - ASIA CUP SQUAD ANNOUNCEMENT

এশিয়া কাপের দলঘোষণার আগে চর্চা শুভমন গিলকে নিয়ে ৷ মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে কি জায়গা মিলবে টেস্ট অধিনায়কের ?

ASIA CUP SQUAD ANNOUNCEMENT
সূর্যকুমার যাদব (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 11:46 AM IST

হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: আগামী 9 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের 17তম সংস্করণ ৷ 10 সেপ্টেম্বর মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচ খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷ সামনে আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ৷ আগামী বছর টি-20 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে টুর্নামেন্ট ৷ তার আগে মঙ্গলবার স্কোয়াড ঘোষণা করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন এশিয়া কাপের ভারতীয় দলের জায়গা পেতে চলেছেন কারা ? জল্পনার নিরসণ হবে আজই ৷

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে মুম্বইয়ে বিসিসিআই সদর দফতরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এশিয়া কাপের দলঘোষণা করবেন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর ৷ হাজির থাকবেন দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও ৷ পরবর্তীতে আজই ঘোষিত হবে মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ৷ সেই সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের সঙ্গে হাজির থাকবেন নির্বাচক কমিটির চেয়ারপার্সন নীতু ডেভিড ৷

এশিয়া কাপের দলঘোষণার আগে সবচেয়ে বেশি চর্চা যাঁকে ঘিরে, তিনি শুভমন গিল ৷ নয়া টেস্ট অধিনায়ক গিলের নেতৃত্বে সম্প্রতি বিলেত থেকে টেস্ট সিরিজ ড্র করে ফিরেছে ভারতীয় দল ৷ আর ব্য়াট হাতে 754 রান করে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷ সিরিজের সেরাও তিনি য তবে সাম্প্রতিক সময়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ওপেনে ভরসা দিয়েছেন অভিষেক শর্মা এবং সঞ্জু স্যামসন ৷ ফলত দলে গিলের অন্তর্ভুক্তি হলে ব্যাক-আপ ওপেনার হিসেবে হবেই বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞমহলের ৷

এশিয়া কাপের দলে আদৌ টেস্ট অধিনায়কের জায়গা হয় কি না, এখন সেটাই দেখার ৷ পাশাপাশি ব্যাটিং-অর্ডারে তিন নম্বরে স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ সেখানে তাঁর লড়াই তিলক বর্মার সঙ্গে ৷ শেষ পর্যন্ত স্কোয়াডে কাদের জায়গা হয় ? জানা যাবে কয়েকঘণ্টা বাদেই ৷

  • কোথায় হবে এশিয়া কাপের দলঘোষণা: নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব 19 অগস্ট সাংবাদিক সম্মেলন করবেন মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে ৷
  • কখন শুরু হবে সাংবাদিক সম্মেলন: বিসিসিআই'য়ের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী দুপুর দেড়টায় শুরু হবে সাংবাদিক সম্মেলন ৷
  • টেলিভিশনে কোথায় দেখা যাবে সরাসরি: এশিয়া কাপের জন্য টিম ইন্ডিয়ার দলঘোষণা সরাসরি সম্প্রচারিত হবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷
  • কোথায় দেখা যাবে লাইভ স্ট্রিমিং: টেলিভিশনে সম্প্রচারের পাশাপাশি দলঘোষণার লাইভ স্ট্রিমিংও উপভোগে করতে পারবেন দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে জিও হটস্টার অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ৷

