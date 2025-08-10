হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সম্প্রতি ঘরের মাঠে ক্লিন স্যুইপ হতে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৷ এরপর শুক্রবার থেকে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে অভিযান শুরু করেছে ক্যারিবিয়ানরা ৷ তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনম্য়াচের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্য়াচেও হারতে হয়েছে শাই হোপ অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ রবিবার সিরিজে সমতা ফেরানোর সুযোগ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৷
- অভিষেককারী নওয়াজের ব্য়াটে পাকিস্তানের জয়: ব্রায়ান লারা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি স্টেডিয়ামে শুক্রবার পাকিস্তানের ম্যাচ জয়ের নায়ক ছিলেন হাসান নওয়াজ ৷ সংশ্লিষ্ট ফরম্য়াটে আত্মপ্রকাশে ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ 54 বলে তাঁর অপরাজিত 63 রানের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি চার এবং তিনটি ছক্কায় ৷ প্রথমে ব্য়াট করে অধিনায়ক শাই হোপ (55), এভিন লুইস (60), রস্টন চেজের (53) ব্য়াটে 49 ওভারে 280 রানে অলআউট হয়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা ৷
জবাবে নওয়াজ ছাড়াও পাকিস্তানের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান ৷ 69 বলে 53 রান করেন তিনি ৷ বাবর আজমের ব্য়াট থেকে আসে মূল্যবান 47 রান ৷ শেষপর্যন্ত 11 বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে প্রথম ওয়ান-ডে জিতে নেয় পাকিস্তান ৷
Pakistan take the 1st CG United ODI.🏏— Windies Cricket (@windiescricket) August 9, 2025
We look to the 2nd ODI on Sunday to level the series.💪🏽#WIvPAK #FullAhEnergy pic.twitter.com/ZzXe468nQ9
- দ্বিতীয় ম্য়াচ কবে এবং কোথায়: সিরিজে সমতা ফেরাতে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ রবিবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ব্রায়ান লারা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি স্টেডিয়ামেই ৷ উল্লেখ্য সিরিজের তিনটি ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে একই স্টেডিয়ামে ৷
- ম্য়াচ শুরু কখন: রবিবার সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধে 7টায় ৷ টস অনুষ্ঠিত হবে সন্ধে সাড়ে 6টায় ৷
- টেলিভিশনে কোথায় দেখবেন ম্য়াচ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওডিআই সিরিজ ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব নেই কোনও নেটওয়ার্কের কাছে ৷ তবে নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ এদেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা ফ্যান কোড অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং উপভোগ করতে পারবেন ৷
একনজরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াড: ব্র্যান্ডন কিং, এভিন লুইস, কিয়াসি কার্টি, শেরফান রাদারফোর্ড, জোহান লেইন, জাস্টিন গ্রিয়াভেস, রোমারিও শেফার্ড, রস্টন চেজ, আমির জাঙ্গু, জুয়েল অ্যান্ড্রু, শাই হোপ (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), গুণ্ডাকেশ মোতি, জেইডেন সিয়ালেস, জেডিয়া ব্লেডস, সামার জোশেফ ৷
একনজরে পাকিস্তান স্কোয়াড: আবদুল্লাহ শফিক, বাবর আজম, হাসান নওয়াজ, ফহিম আশরফ, হুসেইন তালাত. মহম্মদ নওয়াজ, সইম আয়ুব, সলমন আঘা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), আব্রার আহমেদ, হাসান আলি, নাসিম শাহ, শাহিন আফ্রিদি, সুফিয়া মুকিম ৷