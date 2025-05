ETV Bharat / sports

বাইশ বছর পর বিলেতে টেস্ট খেলতে নামছে জিম্বাবোয়ে, বিনামূল্যে দেখুন ঐতিহাসিক ম্য়াচ - ENG VS ZIM ONE OFF TEST

ইংল্যান্ড নামছে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 21, 2025 at 11:14 PM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 21 মে: কিংবদন্তি জেমস অ্যান্ডারসনের টেস্ট ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে 2003 সালে ৷ সেই শেষ ৷ তারপর থেকে এতদিন আর ইংল্য়ান্ডের মাটিতে টেস্ট ম্য়াচ খেলেনি হিথ স্ট্রিক, হেনরি ওলোঙ্গাদের ৷ দীর্ঘ 22 বছর বৃহস্পতিবার ফের বিলেতে টেস্ট খেলতে নামছে জিম্বাবোয়ের ৷ ক্রেইগ এরভাইনের জিম্বাবোয়ে বনাম বেন স্টোকসের ইংল্য়ান্ডের এই টেস্ট ম্য়াচকে তাই ঐতিহাসিক বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷ নটিংহ্য়ামশায়ারে এই টেস্ট ম্য়াচ অবশ্য চারদিনের ৷ যা আগামী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নয় ৷ তবুও ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজের আগে এই সিরিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ইংল্য়ান্ডের জন্য ৷ তার উপর আবার চোট সারিয়ে ছ'মাস পর বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকসেরও ৷ সবমিলিয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এই টেস্টের গুরুত্ব 'থ্রি-লায়ন্স' শিবিরের কাছে অপরিসীম ৷ অন্যদিকে গত চার বছরে মাত্র চারটি টেস্ট খেলা জিম্বাবোয়ের চলতি বছর খেলবে 11টি টেস্ট ম্য়াচ ৷ শক্তিশালী ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে তার সূচনা হতে চলা জিম্বাবোয়ের কাছে দুর্দান্ত সুযোগ নিজেদের ঝালিয়ে নিয়ে পরবর্তীর জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া ৷ যদিও কাজটা সহজ হবে না ৷ সম্প্রতি কাউন্টি একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্য়াচে হারতে হয়েছে তাঁদের ৷ তবে ব্য়াট হাতে লড়াই চালিয়েছেন ব্রায়ান বেনেট, নিক ওয়েলচরা ৷ বিশ্বের দু'নম্বরদের বিরুদ্ধেও একইভাবে ব্য়াট হাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইবে তাঁরা ৷

নজর থাকবে অবশ্যই কিংবদন্তি জো রুটের দিকে ৷ যিনি টেস্ট ক্রিকেটে সংগৃহিত রানসংখ্য়ায় সচিন তেন্ডুলকরকে ছোঁয়ার দিকে এগোচ্ছেন ভালোমতই ৷ তাছাড়া জেমস অ্যান্ডারসন এবং স্টুয়ার্ট ব্রডকে ছাড়া ঘরের মাঠে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড চেষ্টায় থাকবে বোলিং কম্বিনেশন তৈরি করে নেওয়ার ৷ যা ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে গুরুত্বপূর্ণ ভীষণভাবে ৷ একনজরে ইংল্য়ান্ড স্কোয়াড: জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ, ওলি পোপ, জেমস রিউ, শোয়েব বশির, গুস অ্য়াটকিনসন, ম্য়াথু পটস, স্য়ামুয়েল জেমস কুক, জোশ টাং ৷ একনজরে জিম্বাবোয়ে স্কোয়াড: ক্রেগ এরভাইন (অধিনায়ক), বেন কারেন, নিক ওয়েলচ, ব্রায়ান বেনেট, ওয়েসলি মাধেবেরে, সিকন্দর রাজা, স্যেন উইলিয়ামস, ক্লাইভ মাডান্ডে, তাফাদজিয়া সিগা, রিচার্ড এনগারাভা, ট্রেভর গোয়ান্ডু, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, ব্লেসিং মুজারবানি, নিউম্য়ান নিয়ামহুরি, ভিক্টর নিয়াউচি ৷ টেলিভিশনে কোথায় দেখবেন ম্য়াচ: এদেশের অনুরাগীরা ইংল্য়ান্ড বনাম জিম্বাবোয়ে ম্য়াচ উপভোগ করতে পারবেন সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ম্য়াচ শুরু বিকেল সাড়ে তিনটেয় ৷ লাইভ স্ট্রিমিং দেখাবে কোথায়: ইংল্য়ান্ড বনাম জিম্বাবোয়ে ঐতিহাসিক টেস্টের লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে জিও টিভি এবং ফ্যান কোড অ্যাপে ৷ আরও পড়ুন: রোহিত-বিরাটকে ছাড়াও টিম ইন্ডিয়া সমান ভয়ঙ্কর, বলছেন স্টোকস