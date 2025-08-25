হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: ফিফা বিশ্বকাপের 18তম সংস্করণের আসর বসেছিল 2006 সালে জার্মানিতে ৷ ফাইনালে ইতালির মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুঁসো মেরে ফরাসি তারকা জিনেদিন জিদানের লাল কার্ড দেখা ৷ পরবর্তীতে পেনাল্টি শুটআউটে মালদিনির দেশের চতুর্থবার বিশ্বজয় অনুরাগীদের হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে এখনও ৷
ইতালির সমর্থকদের পাশাপাশি 2006 বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে থাকবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৷ কারণ 22 বছর পর 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর আসরে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেয়েছিল 'সকারু'রা ৷ শুধুই কি অংশগ্রহণ ? দু'দশকেরও বেশি সময় বাদে বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে শেষ ষোলয় পৌঁছে গিয়েছিলেন টিম কাহিলরা ৷ সেখানে অবশ্য ইতালির কাছে 0-1 হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে ৷
তবে গ্রুপ পর্বে অজিদের শেষ ম্য়াচটির কথা না-বললেই নয় ৷ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্য়াচে 2-2 ড্র করে রাউন্ড অফ 16-এ পৌঁছে গিয়েছিল সকারু ব্রিগেড ৷ ম্য়াচে দু'বার পিছিয়ে পড়েও স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন করেছিল তাঁরা ৷ তবে অস্ট্রেলিয়ার স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনের বাইরে গিয়েও গ্রুপ পর্বে ক্রোয়েশিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্য়াচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে আরও একটি কারণে ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে তিন-তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছিলেন ক্রোট ডিফেন্ডার জোসিপ সিমুনিচ ৷
- কীভাবে তিন হলুদ কার্ড দেখেছিলেন সিমুনিচ: ফিফার নিয়মানুসারে কোনও ফুটবলার একটি ম্য়াচে জোড়া হলুদ কার্ড দেখলে তাঁকে মার্চিং অর্ডার দিয়ে থাকেন রেফারি ৷ অর্থাৎ, তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেওয়া হয় ৷ পরবর্তী ম্য়াচের জন্য সাসপেন্ড থাকেন সংশ্লিষ্ট ফুটবলার ৷ এক্ষেত্রে সিমুনিচকে একই ম্য়াচে তিনটি হলুদ কার্ড দেখিয়েছিলেন রেফারি ৷ কীভাবে ?
সেই ম্য়াচে 61 মিনিটে অজি ফরোয়ার্ড হ্য়ারি কিওয়েলকে অবৈধভাবে আটকানোয় সিমুনিচকে প্রথম হলুদ কার্ডটি দেখিয়েছিলেন রেফারি গ্রাহাম পোল ৷ 90 মিনিটে ক্রোট ডিফেন্ডার ম্য়াচের দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি দেখেছিলেন কড়া চ্যালেঞ্জের জন্য ৷ কিন্তু রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখাতে বেমালুম ভুলে যান ৷ সিমুনিচ হয়তো পার পেয়ে যেতে পারতেন ৷ কিন্তু ম্য়াচ শেষ হতেই রেফারির সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তৃতীয় হলুদ কার্ডের সঙ্গে লাল কার্ডটি দেখেন সিমুনিচ ৷ যেটা তাঁর কয়েকমিনিট আগেই দেখা উচিত ছিল ৷
- গ্রাহাম পোল কী জানিয়েছিলেন: ঘটনার পিছনে তাঁর ত্রুটির কথা পরবর্তীতে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ম্য়াচ রেফারি গ্রাহাম পোল ৷ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, সিমুনিচকে প্রথম কার্ডটি দেখানোর পর পোল এক অজি ফুটবলারের জার্সি নম্বর নোটবুকে নথিভুক্ত করেছিলেন ৷ ফলত 90 মিনিটে সিমুনিচকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানোর পর লাল কার্ড বের করেননি তিনি ৷ যা বের হয়েছিল তৃতীয় হলুদ কার্ড দেখানোর পর ৷
- প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন পোল: এই ঘটনায় গ্রাহাম পোলের রেফারিং বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হয় ৷ পরবর্তীতে চরম সমালোচনার মুখে পড়ে বিশ্বকাপের মাঝপথ থেকে গ্রাহাম পোল সরে দাঁড়িয়েছিলেন বলে জানা যায় ৷ তবে সিমুনিচের একই ম্যাচে তিনটি হলুদ কার্ড দেখা ফুটবল ইতিহাসে বিরল ঘটনা হিসেবে স্থান করে নেয় ৷