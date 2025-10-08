ETV Bharat / sports

অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী তারকাকে 'নিষিদ্ধ' করল কুস্তি ফেডারেশন

একবছর সাসপেনশনের কারণে আগামী বছর এশিয়াডে অংশ নিতে পারবেন না হরিয়ানার কুস্তিগীর আমন শেরাওয়াত ৷

AMAN SEHRAWAT
আমন শেরাওয়াত (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: গত মাসে কুস্তি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন ৷ প্যারিস অলিম্পিক্সে ভিনেশ ফোগতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল আমন শেরাওয়াতের ক্ষেত্রে ৷ ইভেন্টে নামার আগে ওজন বেশি থাকার শাস্তি পেতে হয়েছিল হরিয়ানা কুস্তিগীরকে ৷ সেই ঘটনার শাস্তি হিসেবে অলিম্পিক্স পদকজয়ীকে এবার নিলম্বিত করা হল দেশের কুস্তি ফেডারেশনের তরফে ৷ আগামী এক বছরের জন্য কুস্তি সংক্রান্ত সবরকম কর্মকাণ্ড থেকে আমন শেরাওয়াতকে সাসপেন্ড করল ফেডারেশন (WFI) ৷

গত মাসে ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে বসেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ সেখানে দেশের সিনিয়র কুস্তিগীরদের মধ্যে আমনের থেকে ব্য়াপক পদক প্রত্যাশা ছিল ৷ কিন্তু হতাশ করেন 22 বছরের তারকা ৷ প্যারিস অলিম্পিক্সে যে বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সেই বিভাগেই অযোগ্য ঘোষিত হন আমনকে ৷ ইভেন্ট শুরু আগে আমনের ওজন 1700 গ্রাম বেশি থাকায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারাতে হয় তাঁকে ৷ আর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী একবছর কুস্তি সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে নিলম্বিত হলেন আমন ৷

সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুসারে কুস্তি ফেডারেশনের তরফে সাসপেনশনের চিঠিতে লেখা হয়েছে, "জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই একবছরের জন্য কুস্তি সংক্রান্ত সবরকম কার্যকলাপ থেকে আপনাকে নিলম্বিত করা হল ৷ শো-কজের নোটিশ ধার্য করার দিন থেকে যা গণ্য করা হবে ৷" চিঠিতে ফেডারেশনের সংযোজন, "এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ৷ নিলম্বিত থাকার সময়কালে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুস্তি ফেডারেশনের তরফে আয়োজিত এবং সমর্থিত যে কোনও প্রকার কর্মকাণ্ড থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে ৷"

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ক্রোয়েশিয়ার মাটিতে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর কুস্তি ফেডারেশনের তরফে শো-কজ করা হয়েছিল আমনকে ৷ কিন্তু কুস্তিগীরের জবাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ ওজন বেশির কারণে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ায় আমনকে ফেডারেশনের তরফে 'অনুশাসনের অভাব এবং অপেশাদার' বলা হয় ৷ একইসঙ্গে আমনের চিফ কোচ জগমন্দর সিং এবং আরও তিন কোচিং স্টাফেদেরও ঘটনার কারণ দর্শাতে বলা হয় ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এই সাসপেনশনের ফলে 2026 এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে পারবেন না আমন ৷

গতবছর প্য়ারিস অলিম্পিক্সে পুরুষদের 57 কেজি ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে দেশকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছিলেন আমন শেরাওয়াত ৷ হরিয়ানার তরুণ কুস্তিগীরের প্যাঁচে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ'-এ টানা পঞ্চমবার কুস্তিতে পদক জেতে ভারত ৷ কনিষ্ঠ অ্যাথলিট হিসেবে দেশকে অলিম্পিক্স পদক দেওয়ার পথে পুয়ের্তো রিকোর ডারিয়ান ক্রুজকে পরাজিত করেছিলেন আমন ৷ ভিনেশের ঘটনায় হতাশ আসমুদ্র-হিমাচলের দুঃখ খানিকটা ঘুচিয়েছিলেন তিনি ৷

