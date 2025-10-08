অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী তারকাকে 'নিষিদ্ধ' করল কুস্তি ফেডারেশন

অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী তারকাকে 'নিষিদ্ধ' করল কুস্তি ফেডারেশন
একবছর সাসপেনশনের কারণে আগামী বছর এশিয়াডে অংশ নিতে পারবেন না হরিয়ানার কুস্তিগীর আমন শেরাওয়াত ৷
Published : October 8, 2025 at 3:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: গত মাসে কুস্তি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন ৷ প্যারিস অলিম্পিক্সে ভিনেশ ফোগতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল আমন শেরাওয়াতের ক্ষেত্রে ৷ ইভেন্টে নামার আগে ওজন বেশি থাকার শাস্তি পেতে হয়েছিল হরিয়ানা কুস্তিগীরকে ৷ সেই ঘটনার শাস্তি হিসেবে অলিম্পিক্স পদকজয়ীকে এবার নিলম্বিত করা হল দেশের কুস্তি ফেডারেশনের তরফে ৷ আগামী এক বছরের জন্য কুস্তি সংক্রান্ত সবরকম কর্মকাণ্ড থেকে আমন শেরাওয়াতকে সাসপেন্ড করল ফেডারেশন (WFI) ৷
গত মাসে ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে বসেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ সেখানে দেশের সিনিয়র কুস্তিগীরদের মধ্যে আমনের থেকে ব্য়াপক পদক প্রত্যাশা ছিল ৷ কিন্তু হতাশ করেন 22 বছরের তারকা ৷ প্যারিস অলিম্পিক্সে যে বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সেই বিভাগেই অযোগ্য ঘোষিত হন আমনকে ৷ ইভেন্ট শুরু আগে আমনের ওজন 1700 গ্রাম বেশি থাকায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারাতে হয় তাঁকে ৷ আর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী একবছর কুস্তি সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে নিলম্বিত হলেন আমন ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুসারে কুস্তি ফেডারেশনের তরফে সাসপেনশনের চিঠিতে লেখা হয়েছে, "জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই একবছরের জন্য কুস্তি সংক্রান্ত সবরকম কার্যকলাপ থেকে আপনাকে নিলম্বিত করা হল ৷ শো-কজের নোটিশ ধার্য করার দিন থেকে যা গণ্য করা হবে ৷" চিঠিতে ফেডারেশনের সংযোজন, "এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ৷ নিলম্বিত থাকার সময়কালে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুস্তি ফেডারেশনের তরফে আয়োজিত এবং সমর্থিত যে কোনও প্রকার কর্মকাণ্ড থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে ৷"
🚨 BIG SHOCKING NEWS 🚨— The Khel India (@TheKhelIndia) October 7, 2025
Wrestling Federation of India has suspended the Paris Oly Medalist Aman Sehrawat for one year!
Aman was earlier disqualified from the World C'ships after exceeding the weight limit!
This could affect participation at Asian Games 26 pic.twitter.com/W6PNlxlPs1
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ক্রোয়েশিয়ার মাটিতে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর কুস্তি ফেডারেশনের তরফে শো-কজ করা হয়েছিল আমনকে ৷ কিন্তু কুস্তিগীরের জবাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ ওজন বেশির কারণে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ায় আমনকে ফেডারেশনের তরফে 'অনুশাসনের অভাব এবং অপেশাদার' বলা হয় ৷ একইসঙ্গে আমনের চিফ কোচ জগমন্দর সিং এবং আরও তিন কোচিং স্টাফেদেরও ঘটনার কারণ দর্শাতে বলা হয় ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এই সাসপেনশনের ফলে 2026 এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে পারবেন না আমন ৷
গতবছর প্য়ারিস অলিম্পিক্সে পুরুষদের 57 কেজি ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে দেশকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছিলেন আমন শেরাওয়াত ৷ হরিয়ানার তরুণ কুস্তিগীরের প্যাঁচে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ'-এ টানা পঞ্চমবার কুস্তিতে পদক জেতে ভারত ৷ কনিষ্ঠ অ্যাথলিট হিসেবে দেশকে অলিম্পিক্স পদক দেওয়ার পথে পুয়ের্তো রিকোর ডারিয়ান ক্রুজকে পরাজিত করেছিলেন আমন ৷ ভিনেশের ঘটনায় হতাশ আসমুদ্র-হিমাচলের দুঃখ খানিকটা ঘুচিয়েছিলেন তিনি ৷