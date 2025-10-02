দেশের মাটিতে অভিষেক টেস্টে টস হার অধিনায়ক গিলের, ব্য়াটিং করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দেশের মাটিতে অভিষেক টেস্টে টস হার অধিনায়ক গিলের, ব্য়াটিং করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
গত ডব্লিউটিসি'তে নিউজিল্যান্ডের কাছে 0-3 ব্যবধানে হারের পর ঘরের মাঠে প্রথম টেস্ট সিরিজ খেলছে টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : October 2, 2025 at 9:39 AM IST
আমেদাবাদ, 2 অক্টোবর: টি-20 ছেড়ে আবারও টেস্ট ক্রিকেটের মোড়কে প্রবেশ টিম ইন্ডিয়ার ৷ 2025-27 বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপ বৃত্তের দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি তাঁরা ৷ বৃহস্পতিবার দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্য়াচটি শুরু হল আমেদাবাদে ৷ ইংল্যান্ড সফরে অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজে সফল আত্মপ্রকাশের পর এই সিরিজে দেশের মাটিতে অভিষেক হচ্ছে অধিনায়ক শুভমন গিলের ৷ গত ডব্লিউটিসি'তে নিউজিল্যান্ডের কাছে 0-3 ব্যবধানে হারের পর ঘরের মাঠে এটাই প্রথম টেস্ট সিরিজ ভারতের ৷
সাম্প্রতিক পরিসংখ্য়ানের নিরিখে নিঃসন্দেহে যোজন এগিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নামছে টিম ইন্ডিয়া ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 1994 সালে মোহালিতে ভারতের মাটিতে শেষবার টেস্ট জিতেছিল ক্যারিবিয়ানরা ৷ অর্থাৎ, তিনদশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের মুখ দেখেনি ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারার দেশ ৷ 1994 সালের মোহালি টেস্টের পর ভারতের মাটিতে 10টি টেস্ট খেলেছে ক্যারিবিয়ানরা ৷ তার মধ্যে দু'টি টেস্ট ড্র ছাড়া বাকি আটটি টেস্ট হেরেছে তাঁরা ৷
2018 দেশের মাটিতে শেষবার টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 2-0 ব্য়বধানে হারিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ঘরের মাঠে আত্মপ্রকাশ টেস্টে অবশ্য টসভাগ্য এদিন সঙ্গ দিল না ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলকে ৷ টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ক্য়ারিবিয়ান অধিনায়ক রস্টন চেজ ৷ তবে টস হেরে বিশেষ হতাশ নন ভারত অধিনায়ক গিল ৷ পেসারদের জন্য় কার্যকরী হতে পারে আঁচ করে দুই ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজকে রেখে একাদশ সাজিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ দলে রয়েছেন পেস বোলিং অলরাউন্ড নীতীশ কুমার রেড্ডিও ৷ তিন স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং কুলদীপ যাদব ৷
A look at our Playing XI for 1st Test 👇👇— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Live - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/vt56jhxj9d
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথ প্রসঙ্গে আরও একটি পরিসংখ্যান জানিয়ে রাখা ভালো যে, হোম-অ্য়াওয়ে মিলিয়ে গত 23 বছর ধরে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে 25টি টেস্টে অপরাজিত ভারতীয় দল ৷ শেষবার 2002 সালে ভারতকে ঘরের মাটিতে 155 রানে হারিয়েছিল 'মেন ইন মেরুন' ৷ একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে লম্বা সময় অপরাজিত থাকার নিরিখে ভারতের এই নজির রয়েছে তালিকার চার নম্বরে ৷ এখন দেখার আমেদাবাদ টেস্টে সেই নজির বাড়িয়ে নিতে যেতে পারে কি না গিলের ভারত ৷
একনজরে ভারতীয় একাদশ: যশস্বী, রাহুল, সুদর্শন, গিল (অধিনায়ক), ধ্রুব (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, ওয়াশিংটন, নীতীশ, কুলদীপ, বুমরা, সিরাজ ৷