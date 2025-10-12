শতরানের পথে ক্যাম্পবেল, ভারতের একাধিপত্য রুখে শেষবেলায় লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শতরানের পথে ক্যাম্পবেল, ভারতের একাধিপত্য রুখে শেষবেলায় লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
অবিভক্ত তৃতীয় উইকেটে ইতিমধ্যেই 138 রান যোগ করেছেন জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপ ৷
Published : October 12, 2025 at 8:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: দেরিতে হলেও ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শেষমেশ খানিকটা লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ প্রথম টেস্টে ইনিংসে গো-হারা হওয়ার পর রবিবার দ্বিতীয় টেস্টেও রবিবার 248 রানে গুটিয়ে যায় ক্য়ারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংস ৷ 270 রানে এগিয়ে থেকে সফরকারী দলকে ফলো-অনে পাঠায় ভারত ৷ তবে তৃতীয় উইকেটে জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপের জুটিতে তৃতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের রান 173/2 ৷
ক্যাম্পবেল-হোপ জুটি যেভাবে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস জয়ের আশা ক্ষীণ ভারতের ৷ এই দুই ব্য়াটারের 138 রানের অবিভক্ত জুটিতে ভারতের থেকে আর 97 রানে পিছিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবদের দক্ষ হাতে সামলে দিনের শেষে 87 রানে অপরাজিত ওপেনার ক্যাম্পবেল ৷ 145 বলে খেলে তিনি মেরেছেন ন'টি চার ও দু'টি ছয় ৷ 103 বল খেলে হোপ ক্রিজে রয়েছেন 66 রানে ৷ যা পরিস্থিতি তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বড়সড় ব্য়াটিং বিপর্যয় না-ঘটলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে নামতে হবে ভারতকে ৷
প্রথম ইনিংসে আড়াইশোর মধ্যে বেঁধে রাখার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ওপেনার ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপল ও অ্যালিক অ্যাথানাজেকে ফিরিয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন ভারতীয় বোলাররা ৷ ত্যাগনারায়ণকে (10) ফেরান মহম্মদ সিরাজ ৷ অ্যাথানাজে (7) ওয়াশিংটন সুন্দরের শিকার হন ৷ 35 রানে জোড়া উইকেট হারানোর পর দিনের বাকি 34 ওভার দুই ক্যারিবিয়ান ব্যাটারের অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ ৷ যা চলতি সিরিজে এর আগে দেখা যায়নি ৷
A partnership of grit and determination 💪🏿#INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/Atv1MmFklF— Windies Cricket (@windiescricket) October 12, 2025
চার উইকেটে 140 রান নিয়ে তৃতীয়দিনের খেলা শুরু করেছিল ক্যারিবিয়ানরা ৷ স্কোরবোর্ডে 108 রান জুড়ে প্রথম ইনিংসে বাকি ছয় উইকেটের পতন হয় তাঁদের ৷ সৌজন্যে কুলদীপ যাদবের ঘূর্ণি ৷ দ্বিতীয়দিন এক উইকেট নেওয়া চায়নাম্যান বোলার তৃতীয়দিন নেন আরও চারটি উইকেট ৷ কেরিয়ারে পঞ্চমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ফলো-অনের রাস্তা পাকা করে দেন ৷ 175 রানে আট উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে নবম উইকেটে সামান্য ঢাল হয়ে দাঁড়ান খ্যারি পিয়ের ও অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৷ নবম উইকেটে 46 রান যোগ করেন দু'জনে ৷
That’s stumps on Day 3️⃣!— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
A wicket each for Mohd. Siraj and Washington Sundar 👍
West Indies trail #TeamIndia by 9️⃣7️⃣ runs (f/o)
Scorecard ▶️ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UVnrWKJ3Zb
81.5 ওভারে 248 রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় রস্টন চেজ অ্যান্ড কোম্পানির ৷ 82 রানে পাঁচ উইকেট নেন কুলদীপ ৷ 46 রানে দ্বিতীয় সর্বাধিক তিন উইকেট নেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ যদিও তাঁর সবক'টি উইকেটই এসেছিল দ্বিতীয়দিন ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে তৃতীয়দিন উইকেটহীন সৌরাষ্ট্র অলরাউন্ডার ৷ এখন দেখার চতুর্থদিন সকালে কত দ্রুত ক্যাম্পবেল-হোপ জুটির প্রতিরোধ ভাঙতে পারেন ভারতীয় বোলাররা ৷