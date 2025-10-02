সিরাজ-বুমরার ঝুলিতে 7 উইকেট, দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ক্য়ারিবিয়ানরা

সিরাজ-বুমরার ঝুলিতে 7 উইকেট, দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ক্য়ারিবিয়ানরা
প্রথমদিন চা-বিরতির আগেই শেষ হয়ে গেল সফরকারী দলের প্রথম ইনিংস ৷ সিরাজের ঝুলিতে গেল সর্বাধিক চার উইকেট ৷
Published : October 2, 2025 at 1:58 PM IST
আমেদাবাদ, 2 অক্টোবর: ভারতীয় বোলারদের সামনে আমেদাবাদে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংস লম্বা হল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ জসপ্রীত বুমরা- মহম্মদ সিরাজদের দাপুটে পেসে দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ক্য়ারিবিয়ানদের ইনিংস ৷ মহম্মদ সিরাজ নিলেন চার উইকেট, জসপ্রীত বুমরা নিলেন তিন উইকেট ৷ প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে 162 রানে থামল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
টস জিতে আমেদাবাদে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ক্য়ারিবিয়ান অধিনায়ক রস্টন চেজ ৷ বুমরা-সিরাজ সমৃদ্ধ পেস বিভাগের পাশাপাশি ভারতের স্পিন বিভাগে রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরের পাশাপাশি একবছরেরও বেশি সময় পর প্রত্য়াবর্তন হয় কুলদীপ যাদবের ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের শক্তিশালী বোলিং আক্রমণের সামনে ক্য়ারিবিয়ান ব্যাটিং লাইন-আপ অনেকটাই কমজোরি ৷ তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলবে, এমনটা প্রত্যাশা করেননি অতি বড় সমর্থকও ৷ অনুমান যে নেহাত অমূলক নয় মাঠে নেমে বুঝিয়ে দেন ভারতীয় বোলাররা ৷
প্রথম সেশনে দাপট সিরাজের ৷ তাঁর তিন উইকেটের সৌজন্যে প্রথম সেশনে 90 রানে পাঁচ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ হায়দরাবাদি পেসারের শিকার হন ওপেনার ত্য়াগনারায়ন চন্দ্রপল, অ্যালিক আথানাজে এবং ব্র্যান্ডন কিং ৷ দ্বিতীয় সেশনে 72 রানে বাকি পাঁচ উইকেট হারায় সফরকারী দল ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বাধিক 32 রান করেন জাস্টিন গ্রিভেস ৷ তাঁকে ফেরান বুমরা ৷ সপ্তম উইকেটে খ্যারি পিয়েরের সঙ্গে গ্রিভেসের জুটিতে ওঠে 39 রান ৷ এই জুটিতে ভর করেই দেড়শো পেরোয় ক্য়ারিবিয়ানরা ৷
Innings Break and that's Tea on Day 1 of the 1st Test.— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
Kuldeep Yadav picks up the final wicket as West Indies is all out for 162 runs.
Scorecard - https://t.co/Dhl7RtjvWY #INDvWI #1stTEST #TeamIndia @IDFCfirstbank pic.twitter.com/n8WmaUC1OJ
তবে চতুর্থ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বাধিক 48 রানের জুটি গড়েন অধিনায়ক শাই হোপ ও রস্টন চেজ ৷ দ্বিতীয় সর্বাধিক 26 রান আসে উইকেটরক্ষক হোপের ব্য়াটে ৷ চেজ করেন 24 রান ৷ প্রথম সেশনে এক উইকেটের পর দ্বিতীয় সেশনে দু'টি উইকেট নেন বুমরা ৷ আর দ্বিতীয় সেশনে একটি উইকেট যায় সিরাজের ঝুলিতে ৷ দুই পেসারের সাত উইকেটের পাশাপাশি জোড়া উইকেট নেন কুলদীপ যাদব ৷ একটি উইকেট যায় ওয়াশিংটন সুন্দরের ঝুলিতে ৷
চা-বিরতির আগে 44.1 ওভারে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংস ৷ এখন দেখার স্বল্প পুঁজিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলাররা কতোটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে ভারতকে ৷ এমনিতেই শামার জোসেফ এবং আলজারি জোসেফ ছিটকে যাওয়ায় নখদাঁতহীন সফরকারী দলের পেস বোলিং অ্যাটাক ৷ জেইডেন সিলেসের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন নবাগত জোহান লেইন ৷ শামার জোসেফের পরিবর্তে স্কোয়াডে আসা ডানহাতি পেসারের অভিষেক হল আমেদাবাদে ৷ পেস বিভাগে রয়েছে অলরাউন্ড জাস্টিন গ্রিভেসও ৷