'প্রত্যাশাপূরণে ব্য়র্থ', নির্বাচক প্রধানের কথায় নায়ারের টেস্ট কেরিয়ারে কার্যত ইতি

'প্রত্যাশাপূরণে ব্য়র্থ', নির্বাচক প্রধানের কথায় নায়ারের টেস্ট কেরিয়ারে কার্যত ইতি
গত মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে অবিস্মরণীয় পারফরম্য়ান্স নায়ারকে টেস্ট দলে সুযোগ দিয়েছিল আট বছর পর ৷ কিন্তু তা লম্বা হল না ৷
Published : September 25, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: আকুতি মেনে ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় দ্বিতীয়বার সুযোগ এসেছিল তাঁর ৷ কিন্তু ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স কার্যত দাড়ি টেনে দিল তাঁর কেরিয়ারে ৷ বিলেতের মাটিতে চার টেস্টে সর্বসাকুল্যে 205 রান করা বিদর্ভ ক্রিকেটার কি তৃতীয় সুযোগ পাবেন ? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দলঘোষণায় নজর ছিল সেদিকে ৷ কিন্তু নায়ার ঘরের মাঠে আসন্ন টেস্ট সিরিজে সুযোগ তো পেলেনই না ৷ উল্টে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান অজিত আগরকর যা জানালেন, তাতে দেওয়াল লিখনটা স্পষ্ট ৷
নায়ার প্রসঙ্গে কী এমন বললেন অজিত আগরকর ? অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে বিদর্ভ ক্রিকেটারের পারফরম্য়ান্স নিয়ে বলতে গিয়ে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান বলেন, "আমরা ইংল্য়ান্ডে করুণ নায়ারের থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম ৷ একটা মাত্র ইনিংসে সেই প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নয় ৷ বিকল্প হিসেবে দেবদূত পারিক্কল এই মুহূর্তে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য আমাদের কাছে ৷ আমরা প্রত্যেককে কমপক্ষে 15-20টা ম্যাচে সুযোগ দিতে চাই ৷ কিন্তু সবসময় সেটা সম্ভব নয় ৷"
প্রধান নির্বাচকের গলায় করুণ নায়ারকে নিয়ে হতাশাই বলে দিচ্ছে সবকিছু ৷ একইসঙ্গে বছর পঁচিশের পারিক্কল যে নিজেকে প্রমাণের যথেষ্ট সুযোগ পেতে চলেছেন, তাও আগরকরের ইঙ্গিতে স্পষ্ট ৷ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া-এ'র বিরুদ্ধে প্রথম আনঅফিসিয়াল টেস্টে 150 রানের অনবদ্য ইনিংস এসেছে পারিক্কলের ব্য়াটে ৷ যা নায়ারের পরিবর্তে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে কর্ণাটক ব্য়াটারের জায়গা পোক্ত করেছে ৷ পারিক্কলকে নিয়ে আগরকর বলেন, "ও অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে স্কোয়াডে ছিল ৷ ধরমশালায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরি করেছিল ৷ স্বল্প সুযোগে ব্য়াট হাতে নিজেকে প্রমাণ করেছে সে ৷ আর সত্যি বলতে ইংল্য়ান্ড সফরে করুণের থেকে আমরা অনেক বেশি কিছু চেয়েছিলাম ৷"
2024-25 ঘরোয়া ক্রিকেটে রেকর্ড-ব্রেকিং মরশুম গিয়েছিল নায়ারের জন্য ৷ বিজয় হাজারে ট্রফির একটি সংস্করণে সর্বাধিক (779) রান, চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে রঞ্জি ট্রফির একটি মরশুমে আটশোরও বেশি (863) রান টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছিল নায়ারকে ৷ তবে বিলেত সফরে আটবছর পর ভারতের হয়ে টেস্ট প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি তাঁর ৷
ওভালে পঞ্চম তথা শেষ টেস্টে একটি হাফসেঞ্চুরি-সহ ইংল্য়ান্ডে চার ম্যাচে মাত্র 205 রান আসে দ্বিতীয় টেস্টে ত্রিশতরান করা দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটারের (বীরেন্দ্র সেহওয়াগের পর) ব্যাটে ৷ গড় পঁচিশের সামান্য বেশি ৷ এরপর থেকেই আশঙ্কা ছিল হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে আর সুযোগ হবে না নায়ারের ৷ এদিন স্কোয়াড ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর পড়ল ৷