কলকাতা, 10 অগস্ট: প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ঠিকঠাক না-হওয়ায় ডুরান্ডে ম্যাচ জিতলেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না তিনি ৷ বিএসএফের বিরুদ্ধে চার গোলে জয়ের পর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়েই শেষ আটে পৌঁছতে চেয়েছিলেন মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা ৷ শনিবাসরীয় যুবভারতীতে সবুজ-মেরুন 5-1 গোলে জিতে কোয়ার্টারে পৌঁছলেও কোচ যে পুরোপুরি তৃপ্ত, তা বলা যাবে না ৷ ম্যাচে শেষে জানিয়ে গেলেন দল এখনও সেরা ছন্দে নেই ৷
অনিরুদ্ধ থাপা, জেমি ম্যাকলারেন, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ এবং জেসন কামিংস ৷ বাগানের হয়ে ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে এদিন স্কোরশিটে নাম তুললেন পাঁচ ভিন্ন ফুটবলার ৷ তবুও শেষ আটের জন্য দল কতটা প্রস্তুত জানতে চাইলে ম্য়াচ শেষে এদিন সাংবাদিকদের মোলিনা বলেন, "মাত্র দশদিন মত একসঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছি ৷ তাই দল সেরা জায়গায় রয়েছে বলতে পারব না ৷ দল পুরোপুরি ফিটও নয় ৷ তবে কয়েকটা ম্যাচের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পেলাম ৷ সেগুলো জিতে ভালোলাগছে ৷"
এদিন বাগান একাদশে শুরু করেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন ৷ দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নামেন আরেক অজি ফরোয়ার্ড জেসন কামিংস ৷ মজার ব্যাপার হল মরশুমের প্রথম ম্যাচে নেমে গোলের খাতায় নাম তুললেন দু'জনেই ৷ যা দেখে কোচ বলছেন, "দু'জনের আত্মবিশ্বাস আমার ভালোলেগেছে ৷" মোহনবাগানের পক্ষে যে পেনাল্টি এদিন দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ ফাউল বক্সের বাইরে হলেও রেফারি সবুজ-মেরুনের হয়ে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছেন বলে মত ডায়মন্ড হারবার কর্তাদের ৷ মোলিনা জানালেন, তিনি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না কারণ, ডাগআউট থেকে তা দেখা সম্ভব ছিল না ৷
তবে মরশুমের প্রথম ম্য়াচে গেমটাইম পেয়ে গোল করতে পেরে বেশ চনমনে ম্য়াকলারেন ৷ উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে গত আইএসএল ফাইনালে যুবভারতীতে জয়সূচক গোলটি এসেছিল তাঁর পা থেকেই ৷ সেই যুবভারতীতে প্রত্যাবর্তনে গোল পেয়ে খুশি এ-লিগ কিংবদন্তি ৷ বলছেন, "নিঃসন্দেহে এই গোল আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ৷ গত আইএসএল ফাইনালে এখানেই গোল করেছিলাম ৷ তাছাড়া গতবছর ডুরান্ডে আমি খেলতে পারিনি ৷ এবছর গোমটাইম পেয়ে ভালোলাগছে ৷ সতীর্থরাও গোল করছে ৷ দল কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ আমি খুশি ৷"
যা পরিস্থিতি তাতে আগামী 17 অগস্ট ডুরান্ডের শেষ আটে ডার্বির সম্ভাবনা ৷ কঠিন সেই ম্য়াচে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দল কতটা প্রস্তুত ? অজি স্ট্রাইকার বললেন, "সব ম্য়াচই কঠিন ৷ কারণ মোহনবাগানকে সব দলই হারাতে চায় ৷ তবে দল তৈরি ৷ কয়েকজনের হাল্কা চোট রয়েছে ৷ তাঁরা শীঘ্রই ফিরবে ৷ আমাদের স্কোয়াড যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ আমরা সব ট্রফিই জিততে চাই ৷ গতবছর ডুরান্ডের ফাইনালে হারতে হয়েছিল ৷ আশা করি এবছর জিতব ৷"