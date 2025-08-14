কলকাতা, 14 অগস্ট: নাম কলকাতা ফুটবল লিগ, অথচ খেলা হচ্ছে কলকাতা বাদে অন্য সব জেলায় ৷ এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো এই লিগকে কলকাতা ময়দানে ফিরিয়ে আনার জন্য সরব হয়েছেন অনুরাগীরা ৷ সেই ডাকে মান্যতা দিয়ে সিএফএল'কে ময়দানে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এবার উদ্যোগী হলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷
বুধবার ইস্টবেঙ্গলের স্পোর্টস ডে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ অরূপ বিশ্বাস জানান, মাঠ নিয়ে ফুটবল এবং হকির দড়ি টানাটানিতে কলকাতা ফুটবল লিগ জেলায় ছিটকে গিয়েছে ৷ তবে নতুন মরশুমে কলকাতা লিগ যাতে ময়দানে ফিরে আসে তার জন্য হকি বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সুজিত বসুর সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ প্রয়াত সচিব দীপক(পল্টু) দাসের জন্মদিবস উপলক্ষে 13 অগস্ট দিনটিকে স্পোর্টস ডে হিসেবে পালন করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৷ বুধবার দিনভর নানা অনুষ্ঠানে এক ছাতার তলায় এল ময়দান ৷
প্রাক্তন ফুটবলারদের উপস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল বেশ কিছু সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করল এদিন ৷ তবে বুধবার বিকেলের অনুষ্ঠানে কলকাতার মাঠে ফুটবল ফিরিয়ে আনার যে আশ্বাস রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী দিলেন, তাতে আশ্বস্ত ময়দান ৷ মন্ত্রী এদিন বলেন, "ক্লাবগুলোর কোনও দোষ নেই ৷ একটি মাঠেই হকি, ফুটবল খেলা হয় ৷ হকি মরশুমের পরে তা ফুটবলের জন্য তৈরি করতে হয় ৷ আমি হকি বেঙ্গলের সভাপতির সঙ্গে তিন প্রধানের কর্তাদের নিয়ে আলোচনায় বসব ৷ যাতে তিন ঘেরা মাঠকে হকির থেকে বাইরে রাখা যায় ৷ কলকাতা ময়দানে ফুটবল ফিরলে অবশ্যই তার জনপ্রিয়তা ফিরবে ৷"
এদিকে ভূমিপুত্রদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগের মান নেমেছে বলে চর্চা বিভিন্ন মহলে ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী অবশ্য সেই যুক্তি মানতে নারাজ ৷ তাঁর মতে ভূমিপুত্র নির্ভর লিগের আয়োজনে বহুসংখ্যক বাঙালি ফুটবলার পাদপ্রদীপে আসছে ৷ এই প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম আনেন তিনি ৷ রেলওয়ে এফসি'র বিরুদ্ধে জোড়া গোল করা লাল-হলুদ উইঙ্গার প্রসঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, "এই সায়নকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমরা আগে চিনতাম ? সায়ন এখন বল ধরলে ত্রাস তৈরি হচ্ছে ৷ এমন অনেক সায়ন বিভিন্ন দলে রয়েছে যাঁরা উঠে আসছে ৷ যাতে লাভবান হচ্ছে আদতে বাংলার ফুটবলই ৷"