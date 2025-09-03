ETV Bharat / sports

'আপনাদের দুঃখে এখন আমরাও শরিক', পদপিষ্ট-কাণ্ডে মৌনতা ভাঙলেন বিরাট - KOHLI ON CHINNASWAMY STAMPEDE

পরম যত্নে ও দায়িত্বশীলভাবে আগামিদিনে একসঙ্গে পথ চলার বার্তা দিলেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷

VIRAT KOHLI
বিরাট কোহলি (GETTY)
Published : September 3, 2025 at 2:47 PM IST

হায়দরাবাদ, 3 সেপ্টেম্বর: "যেটা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ইতিহাসে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত হতে পারত সেটাই আচমকা বদলে গিয়েছে চরম বিষাদে ৷" প্রথম আইপিএল জয় সেলিব্রেশনের বলি 11 সমর্থকের মৃত্যুর চারমাস পর মৌনতা ভেঙে এই ভাষাতেই শোক জানালেন বিরাট কোহলি ৷ চিন্নাস্বামীতে পদপিষ্টের ঘটনার 84 দিন পর মৌনতা ভেঙে গত সপ্তাহে প্রথম সোশাল মিডিয়া পোস্ট এসেছিল আরসিবি'র তরফে ৷ যে পোস্টে 'আরসিবি কেয়ার্স'-এর ঘোষণা করা হয়েছিল ফ্র্য়াঞ্চাইজি তরফে ৷ দিনকয়েক পর দুর্ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অনেক কিছু জানালেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷

ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে সোশাল মিডিয়ায় বিরাট কোহলির শোকবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যেখানে আরসিবি'র প্রাক্তন অধিনায়ক লিখেছেন, "গত 4 জুন যে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে তা মেনে নেওয়ার জন্য জীবন কখনও প্রস্তুত ছিল না ৷ যেটা আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত হতে পারত সেটাই বদলে গেল বিষাদে ৷ আমি প্রার্থনা করছি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষগুলোর পরিবারের জন্য একইসঙ্গে আহত হওয়া আমাদের অনুরাগীদের জন্য ৷"

কোহলি তাঁর বার্তায় আরও লেখেন, "এখন তোমার ক্ষয়ক্ষতি আমাদের গল্পেরই অংশ ৷ যত্ন, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ব নিয়ে আমরা একসঙ্গে সামনে এগিয়ে যাব ৷" 4 জুন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে দুর্ঘটনার মুহূর্তে স্টেডিয়ামের ভিতরে কোহলির নেতৃত্বেই জয়ের উদযাপন সারছিলেন দলের অন্য়ান্য ক্রিকেটাররা ৷ আনন্দে উদ্বেল ছিলেন সকলে ৷ দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয় ৷ তার আগেই অবশ্য বিধান সৌধে পুরো দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী এন সিদ্দারামাইয়ার নেতৃত্বে ৷

চিন্নাস্বামীতে পদপিষ্ট হয়ে 11 জন অনুরাগী নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছেন বহু ৷ পরবর্তীতে কর্ণাটক সরকারের নির্দেশে ঘটনার তদন্তের জন্য় গঠিত হয়েছে এক সদস্যের কমিটি ৷ মাইকেল ডি'কুনহা নেতৃত্বাধীন কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী আপাতত চিন্নাস্বামীতে বড় পরিসরে কোনও ইভেন্ট আয়োজন সম্পূর্ণ বন্ধ ৷ ফলত দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা মহিলা বিশ্বকাপের ম্য়াচগুলি বেঙ্গালুরু থেকে সরে গিয়েছে নভি মুম্বইয়ে ৷

পদপিষ্ট-কাণ্ডে নিহতদের পরিবারবর্গকে প্রাথমিকভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা জানানো হয়েছিল ৷ 'আরসিবি কেয়ার্স'-এর ঘোষণায় সেই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে 25 লক্ষ টাকা ৷ নিহত এবং আহত সকল অনুরাগীর পরিবার এই সাহায্যের আওতায় আসবে ৷ পাশাপাশি আগামীতে অনুরাগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ছ'দফা কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷

