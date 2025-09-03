হায়দরাবাদ, 3 সেপ্টেম্বর: "যেটা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ইতিহাসে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত হতে পারত সেটাই আচমকা বদলে গিয়েছে চরম বিষাদে ৷" প্রথম আইপিএল জয় সেলিব্রেশনের বলি 11 সমর্থকের মৃত্যুর চারমাস পর মৌনতা ভেঙে এই ভাষাতেই শোক জানালেন বিরাট কোহলি ৷ চিন্নাস্বামীতে পদপিষ্টের ঘটনার 84 দিন পর মৌনতা ভেঙে গত সপ্তাহে প্রথম সোশাল মিডিয়া পোস্ট এসেছিল আরসিবি'র তরফে ৷ যে পোস্টে 'আরসিবি কেয়ার্স'-এর ঘোষণা করা হয়েছিল ফ্র্য়াঞ্চাইজি তরফে ৷ দিনকয়েক পর দুর্ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অনেক কিছু জানালেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷
ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে সোশাল মিডিয়ায় বিরাট কোহলির শোকবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যেখানে আরসিবি'র প্রাক্তন অধিনায়ক লিখেছেন, "গত 4 জুন যে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে তা মেনে নেওয়ার জন্য জীবন কখনও প্রস্তুত ছিল না ৷ যেটা আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত হতে পারত সেটাই বদলে গেল বিষাদে ৷ আমি প্রার্থনা করছি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষগুলোর পরিবারের জন্য একইসঙ্গে আহত হওয়া আমাদের অনুরাগীদের জন্য ৷"
কোহলি তাঁর বার্তায় আরও লেখেন, "এখন তোমার ক্ষয়ক্ষতি আমাদের গল্পেরই অংশ ৷ যত্ন, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ব নিয়ে আমরা একসঙ্গে সামনে এগিয়ে যাব ৷" 4 জুন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে দুর্ঘটনার মুহূর্তে স্টেডিয়ামের ভিতরে কোহলির নেতৃত্বেই জয়ের উদযাপন সারছিলেন দলের অন্য়ান্য ক্রিকেটাররা ৷ আনন্দে উদ্বেল ছিলেন সকলে ৷ দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয় ৷ তার আগেই অবশ্য বিধান সৌধে পুরো দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী এন সিদ্দারামাইয়ার নেতৃত্বে ৷
“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025
চিন্নাস্বামীতে পদপিষ্ট হয়ে 11 জন অনুরাগী নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছেন বহু ৷ পরবর্তীতে কর্ণাটক সরকারের নির্দেশে ঘটনার তদন্তের জন্য় গঠিত হয়েছে এক সদস্যের কমিটি ৷ মাইকেল ডি'কুনহা নেতৃত্বাধীন কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী আপাতত চিন্নাস্বামীতে বড় পরিসরে কোনও ইভেন্ট আয়োজন সম্পূর্ণ বন্ধ ৷ ফলত দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা মহিলা বিশ্বকাপের ম্য়াচগুলি বেঙ্গালুরু থেকে সরে গিয়েছে নভি মুম্বইয়ে ৷
পদপিষ্ট-কাণ্ডে নিহতদের পরিবারবর্গকে প্রাথমিকভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা জানানো হয়েছিল ৷ 'আরসিবি কেয়ার্স'-এর ঘোষণায় সেই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে 25 লক্ষ টাকা ৷ নিহত এবং আহত সকল অনুরাগীর পরিবার এই সাহায্যের আওতায় আসবে ৷ পাশাপাশি আগামীতে অনুরাগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ছ'দফা কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷