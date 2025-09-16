গ্র্যান্ড স্যুইস জিতে ইতিহাসে বৈশালী, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদির
প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে গ্র্যান্ড স্যুইসে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
Published : September 16, 2025 at 11:27 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: তরুণদের হাত ধরে ভারতীয় দাবায় যে সুখের সময় চলছে তা আরও একবার প্রমাণিত ৷ ডি গুকেশের বিশ্বজয়, বিশ্বকাপে দিব্যা দেশমুখের সাফল্যের পর নয়া কীর্তি গড়লেন বৈশালী রমেশবাবু ৷ টানা দ্বিতীয়বার ফিডে (FIDE) মহিলা গ্র্যান্ড স্যুইস খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় এই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ টাইব্রেকারে খেতাব জিতে সোমবার মহিলা ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টেও যোগ্যতা অর্জন করে নিলেন চেন্নাইয়ের দাবাড়ু ৷
গ্র্যান্ড স্যুইসে সাফল্যের জন্য বৈশালীকে অভিনন্দন এবং একইসঙ্গে আগামীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "দুর্ধর্ষ কীর্তি ৷ বৈশালী রমেশবাবুকে অভিনন্দন ৷ তাঁর আকাঙ্খা এবং দাবায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার বিষয়টি উদাহরণস্বরূপ ৷ আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷"
Outstanding accomplishment. Congrats to Vaishali Rameshbabu. Her passion and dedication are exemplary. Best wishes for her future endeavours. @chessvaishali https://t.co/0AgnNjRV93— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
উজবেকিস্তানের সমরকন্দে সোমবার মহিলা গ্র্যান্ড স্যুইসের 11 তথা শেষ রাউন্ডে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তান ঝোঙ্গির বিরুদ্ধে ড্র করেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ সেইসঙ্গে আট পয়েন্ট সংগ্রহ করে রুশ প্রতিযোগী কাতেরিনা লাগনোর সঙ্গে একই মেরুতে চলে আসেন বৈশালী ৷ এরপর টাইব্রেকারে কাতেরিনাকে পরাস্ত করে খেতাব ধরে রাখতে সক্ষম হন চব্বিশের বৈশালী ৷ সেইসঙ্গে দেশের তৃতীয় প্রতিযোগী হিসেবে আগামী বছর ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেন তিনি ৷ মহিলা বিশ্বকাপ জয়ী হিসেবে দিব্যা দেশমুখ এবং বিশ্বকাপে ফাইনালিস্ট হিসেবে অভিজ্ঞ কোনেরু হাম্পি আগেই জায়গা করে নিয়েছেন সেই প্রতিযোগিতায় ৷
What a proud moment for the mother! 2 time Women's Grand Swiss Champion @chessvaishali😍❤️— ChessBase India (@ChessbaseIndia) September 15, 2025
Edit: @ram_abhyudaya#chess #chessbaseindia #vaishali pic.twitter.com/2LnEqugGl4
সাম্প্রতিক অতীতে বৈশালীর পারফরম্যান্স খুব একটা আশানরূপ ছিল না ৷ সম্প্রতি চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার্স চ্যালেঞ্জার্সে তাঁর সংগৃহীত পয়েন্ট ছিল মাত্র 1.5 ৷ তার আগে মহিলা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তান ঝোঙ্গির কাছেই হারতে হয়েছিল বৈশালীকে ৷ ফলত গ্র্যান্ড স্যুইসে খেতাব জিতে হারানো ফর্ম ফিরে পেলেন চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ এবিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো যে, চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার্সে টানা সাতটি গেম হারের পর গ্র্যান্ড স্যুইস থেকে নাম প্রত্যাহারের ভাবনায় ছিলেন বৈশালী ৷ কিন্তু ভাই গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ-সহ পরিবারের অন্য়ান্যরা কঠিন সময় তাঁকে সাহস জোগান ৷
পেনাল্টিমেট রাউন্ডে রবিবার ইউক্রেনের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মারিয়া মুজিচুককে হারিয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে উঠে আসেন বৈশালী ৷ এরপর সোমবার অন্তিম রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে তান ঝোঙ্গির বিরুদ্ধে ড্র করেন তিনি ৷ টাইব্রেকারে জয়ের পর প্রথম প্রতিযোগী (যে কোনও ক্যাটেগরিতে) হিসেবে গ্র্যান্ড স্যুইসে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন বৈশালী ৷ এর আগে 2023 সালে ছ'টি জয় নিয়ে যুক্তরাজ্যে এই প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷