ছয় ছক্কায় বিশ্বরেকর্ড, সূর্যর 'বৈভবে' অজিভূমে সিরিজ জিতল ভারত

ছয় ছক্কায় বিশ্বরেকর্ড, সূর্যর 'বৈভবে' অজিভূমে সিরিজ জিতল ভারত
ব্রিসবেনে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে 70 রান এল বৈভব সূর্যবংশীর ব্য়াটে ৷
Published : September 24, 2025 at 6:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: আইপিএলে কনিষ্ঠ ব্য়াটার হিসেবে সেঞ্চুরি হাঁকানো বৈভব সূর্যবংশী ভারতীয় যুব দলের এখন নিয়মিত সদস্য ৷ ধারাবাহিক ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে অনূর্ধ্ব-19 দলের ব্যাটিং সেনসেশন তিনি ৷ অজিভূমে সেই ঝোড়ো ব্য়াটিংয়েই বুধবার অনন্য কীর্তি গড়ে ফেললেন বিহারের বিস্ময় বালক ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে ব্রিসবেনের ইয়ান হিলি ওভালে অনূর্ধ্ব-19 ওডিআই'য়ে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন বৈভব ৷ উন্মুক্ত চাঁদকে ছাপিয়ে যুব ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সর্বাধিক 41 ছক্কা হয়ে গেল বছর চোদ্দর ক্রিকেটারের ৷
যুব ওয়ান-ডে'তে এতদিন 21 ম্য়াচে সর্বাধিক 38 ছক্কা হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ছিলেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 অধিনায়ক উন্মুক্ত চাঁদ ৷ এদিন তিন ছক্কা হাঁকিয়ে তাঁকে স্পর্শ করেন বৈভব ৷ পরবর্তীতে তাঁর নজির ভেঙে আরও তিন ছক্কা হাঁকান তিনি ৷ যুব ওয়ান-ডে'তে মাত্র 10 ইনিংস খেলে বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে টপকে গেলেন রাজস্থান রয়্যালস ব্যাটার ৷ আর সূর্যর ব্য়াটিং বৈভবে এদিন ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজও জিতে নিল আযুষ মাতরে অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Vaibhav Suryavanshi has announced himself with a brilliant knock for India's U19 side in Brisbane.— cricket.com.au (@cricketcomau) September 24, 2025
Highlights: https://t.co/P8GbStFmN7 pic.twitter.com/ccGVbiw0zQ
ইয়ান হিলি ওভালে এদিন প্রথমে ব্য়াট করে 300 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ ফের ব্যর্থ অধিনায়ক মাতরে এদিন ফেরেন শূন্য রানে ৷ দ্বিতীয় উইকেটে বিহান মালহোত্রার সঙ্গে বৈভবের 117 রানে জুটি বড় রানের ভিত গড়ে দেয় ভারতের ৷ প্রথম ম্য়াচে ঝোড়ো শুরু করলেও 38 রানে ফিরেছিলেন বৈভব ৷ তবে এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ 68 বলে তাঁর 70 রানের ইনিংস ছয় ছক্কা ছাড়াও সাজানো ছিল পাঁচটি চারে ৷ বিহানের ব্য়াট থেকেও আসে 70 রান ৷ পরবর্তীতে স্টাম্পার-ব্যাটার অভিজ্ঞান কুণ্ডুর 64 বলে 71 রানের ইনিংসে তিনশোর গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে ভারতের ছোটরা ৷ দু'বল বাকি থাকতে 300 রানে অলআউট হয়ে যায় তাঁরা ৷
জবাবে জেইডেন ড্র্যাপারের শতরান সত্ত্বেও বোলারদের দাপটে 51 রানে জয় তুলে নেয় 'মেন ইন ব্লু' ৷ ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও 27 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন অধিনায়ক আয়ুষ মাতরে ৷ 44 বলে 38 রান করেন আরিয়ান শর্মা ৷ 119 রানে সাত উইকেট হারানোর পর ড্র্যাপারের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে 112 রান যোগ করেন তিনি ৷ এর ফলে খানিক লড়াইয়ে ফিরেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ আটটি চার ও পাঁচটি ছয়ে 72 বলে বিধ্বংসী 107 রান আসে ড্র্যাপারের ব্য়াটে ৷ 43 ওভারে তিনি আউট হতেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ভারতের ৷ শেষপর্যন্ত 47.2 ওভারে 249 রানে গুটিয়ে যায় অজিরা ৷ প্রথম ম্য়াচে সাত উইকেটে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্য়াচ 51 রানে জিতে সিরিজ জিতে নিল ভারত ৷ শুক্রবার সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচ ৷