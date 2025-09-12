ETV Bharat / sports

বুলডোজারে ভাঙা পড়বে তৃণমূল সাংসদের বাংলো ! নির্দেশ হাইকোর্টের

বরোদা পুরনিগম অধিগ্রহণ করা জমি খালির জন্য সাংসদকে নোটিশ পাঠালে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বহরমপুরের সাংসদ ৷

YUSUF PATHAN
ইউসুফ পাঠান ও কীর্তি আজাদ (IANS)
হায়দরাবাদ, 12 সেপ্টেম্বর: জমি মামলায় অস্বস্তিতে ইউসুফ পাঠান ৷ তান্ডালজায় তৃণমূল সাংসদের বিরাট বাংলো সংলগ্ন একটি জমি নিয়ে মামলা দীর্ঘদিনের ৷ সরকারি অনুমতি না-থাকা সত্ত্বেও বাংলো সংলগ্ন সরকারি জমিতে আস্তাবল গড়েছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ বরোদা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে সংশ্লিষ্ট জমি খালি করার জন্য সাংসদকে নোটিশ পাঠানো হলে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু হাইকোর্ট শেষমেশ রায় দিল কর্পোরেশনের পক্ষেই ৷ ফলত অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট জমি খালি করতে হবে প্রাক্তন ক্রিকেটারকে ৷ অধিগ্রহণ করা জমিতে এবার চলবে কর্পোরেশনের বুলডোজার ৷

  • ঘটনাটি কী: বরোদার তান্ডালজায় ইউসুফ পাঠান এবং তাঁর পরিবারের একটি বিলাসবহু বাংলো রয়েছে ৷ সেই বাংলো সংলগ্ন একটি প্লট 2012 সালে বরোদা পুরনিগমের থেকে দাবি করেছিলেন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ৷ সেখানে একটি আস্তাবল তৈরির পরিকল্পনা ছিল তাঁর ৷ প্রাথমিকভাবে কর্পোরেশনের তরফে ক্রিকেটারকে সেই প্লট হস্তান্তর করে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু বিপত্তি বাঁধে পরবর্তীতে ৷ দু'বছর বাদে রাজ্য সরকারের তরফে বরোদা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয় ৷

বেআইনিভাবে জমি জবরদখল করা হয়েছে, এই মর্মে তৎকালীন বিজেপি কাউন্সিলর বিজয় পাওয়ার গোটা ঘটনায় ভারতীয় ক্রিকেটারকে অভিযুক্ত করেছিলেন ৷ ফলত বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছয় এবং পরবর্তীতে আবেদনটি অগ্রাহ্য হয় ৷

  • হাইকোর্টে আবেদন পাঠানের: রাজ্য সরকারের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে এরপর গুজরাত হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ৷ পুরনিগমের তরফে জমি পুনরায় নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আগেই হাইকোর্টে গিয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান ৷ বিচারপতি মোনাবেন ভাটের বেঞ্চে প্রাক্তন ক্রিকেটারের আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল ৷ সেখানেই গত বুধবার পাঠানের বিপক্ষে রায় যায় ৷ শুধু তাই নয়, সরকারি নির্দেশের পরেও জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া কর্পোরেশন কেন সম্পূর্ণ করেনি, সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত ৷

এবিষয়ে বরোদা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক সুরেশ তুভার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বরোদা শহরের পশ্চিমে ইউসুফ পাঠানের বাংলো সংলগ্ন জমিটি পুরনিগমের সম্পত্তি ৷ চাহিদামতো সেটি প্রাক্তন ক্রিকেটারের নামে করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সরকারি অনুমোদন মেলেনি ৷ এব্যাপারে ক্রিকেটারের তরফে আবেদন করা হলে গুজরাত হাইকোর্ট তাঁর বিপক্ষে রায় দিয়েছে ৷ ফলত প্লট বা সংশ্লিষ্ট জমিটি পুরনিগমেরই সম্পত্তি থাকবে ৷ জানা গিয়েছে, পরবর্তীতে ইউসুফ পাঠান সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷

