বিশ্বকাপে প্রথম আবির্ভাবের আগে বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে কোচ ঘোষণা উজবেকিস্তানের

বিশ্বকাপে প্রথম আবির্ভাবের আগে বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে কোচ ঘোষণা উজবেকিস্তানের
বিশ্বকাপ শুরু একবছরের সামান্য কম সময় আগে নয়া কোচ বেছে নিল উজবেকরা ৷ 'দ্য় গ্রেটেস্ট শো আর্থে' প্রথম আবির্ভাব হতে চলেছে তাঁদের ৷
Published : October 7, 2025 at 4:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: আগামী বছর ফুটবল বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশ নেবে 48টি দেশ ৷ তার মধ্যে 18টি দেশ ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোর টিকিট নিশ্চিত করেছে ৷ অর্থাৎ, 30টি দেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি এখনও ঝুলে রয়েছে ৷ সে যাইহোক, যে ক'টি দেশ এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের যোগ্য়তা অর্জন করেছে তাদের মধ্যে প্রথমবার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থে' যাচ্ছে উজবেকিস্তান ও জর্ডান ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বের মধ্যে দিয়ে এশিয়ার দুই দেশের এই উত্থান বেশ চমকপ্রদ ৷ আর প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের আগে ইতালির বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে কোচের পদে বসিয়ে চমক দিল উজবেকিস্তান ৷
2006 বিশ্বজয়ী ইতালি অধিনায়ক ফ্যাবিয়ো ক্য়ানাভারোকে সোমবার নয়া কোচ হিসেবে ঘোষণা করল উজবেকিস্তান ফুটবল অ্য়াসোসিয়েশন ৷ বিশ্বজয়ের পাশাপাশি 2006 সালে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন প্রাক্তন ইতালি ডিফেন্ডার ৷ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপ, ব্যালন ডি'অর জিতলেও কোচ হিসেবে অভূতপূর্ব সাফল্য ক্য়ানাভারো এখনও পর্যন্ত পেয়েছেন, বলা যাবে না ৷ কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্যের বেশিরভাগটাই চিনের মাটিতে ৷ সর্বশেষ চলতি বছরে ক্রোয়েশিয়ার জায়ান্ট ক্লাব ডায়নামো জাগ্রেবের কোচের পদে ছিলেন ইতালি কিংবদন্তি ৷ কিন্তু আশানরূপ ফলাফল না-হওয়ায় চার মাসের বেশি লম্বা হয়নি সেই মেয়াদ ৷
উজবেকিস্তান ফুটবলের গভর্নিং বডি ক্যানাভারোকে নয়া কোচ হিসেবে ঘোষণায় সোমবার লিখেছে, "ফ্যাবিয়ো ক্য়ানাভারোর সঙ্গে উজবেকিস্তান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে ৷ যিনি একজন দক্ষ কোচ এবং তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ৷" মধ্য এশিয়ার দেশটির নয়া ফুটবল কোচ হিসেবে তিমুর ক্য়াপাদজের জুতোয় পা গলাচ্ছেন ক্যানাভারো ৷ গত জুনে ক্য়াপাদজের প্রশিক্ষণেই প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উজবেকিস্তান ৷
🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!— O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025
The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0
2011 সালে ফুটবলার হিসেবে পেশাদার কেরিয়ার শেষ করার পর ওই বছরেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ক্লাব আল আহিলের সহকারী কোচের পদে নিযুক্ত হন ক্যানাভারো ৷ আবুধাবির ক্লাবটির জার্সি গায়েই পেশাদার কেরিয়ার শেষ করেছিলেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷ 2016 তিয়ানজিয়ান কুয়ানজিয়ানকে চিনা লিগ ওয়ান খেতাব এনে দেওয়া কোচ হিসেবে ইতালি কিংবদন্তির প্রথম বড় কীর্তি ৷ এরপর 2019 চিনা সুপার লিগে গুয়াংঝৌ এভারগ্রেন্ডকে চিনা সুপার লিগ খেতাব জিতিয়েছিলেন ক্য়ানাভারো ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও কোচিং করিয়েছেন তিনি ৷ 211 ম্য়াচে 125টি ম্য়াচ জিতে চিনের ক্লাব ফুটবলে অন্যতম সফল কোচের তকমা সেঁটে রয়েছে বিশ্বজয়ী অধিনায়কের গায়ে ৷ 2019 সালে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য চিনের জাতীয় দলকেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ক্যানাভারো ৷