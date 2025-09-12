'আমার নজির ভাঙার জায়গায় কেউ নেই', বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে আত্মবিশ্বাসী বোল্ট

'আমার নজির ভাঙার জায়গায় কেউ নেই', বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে আত্মবিশ্বাসী বোল্ট
অস্ট্রেলিয়ার প্রতিশ্রুতিমান অ্য়াথলিট গাউট গাউট'কে নিয়ে সতর্কবার্তাও দিয়ে রাখলেন গ্রহের দ্রুততম মানব ৷
হায়দরাবাদ, 12 সেপ্টেম্বর: আটবছর হয়ে গিয়েছে অবসরযাপনে তিনি ৷ তাঁর জোড়া বিশ্বরেকর্ড অক্ষত বিগত 16 বছর ধরে ৷ চলতি বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্য়াম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে 13 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, আগামিকাল থেকে ৷ টোকিয়োর মাটিতে কি ভেঙে যেতে পারে তাঁর জোড়া রেকর্ড ? উসেইন বোল্ট জানালেন, কেউ তাঁর নজির ভাঙার জায়গায় নেই ৷ তাই বিষয়টি নিয়ে তিনি মোটেই উদ্বিগ্ন নন ৷
2009 বার্লিন বিশ্ব অ্যাথেলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে 9.58 সেকেন্ডে 100 মিটার এবং 19.19 সেকেন্ড সময় নিয়ে 200 মিটারে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছিলেন জামাইকার 'গতিমানব' ৷ 16 বছর পেরিয়ে গেলেও সেই জোড়া রেকর্ড আজও অক্ষত ৷ শনিবার শুরু হচ্ছে আরও একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ সেখানে তাঁর নজির অক্ষুণ্ণ থাকা নিয়ে কি বোল্ট উদ্বিগ্ন ? বৃহস্পতিবার টোকিয়োয় জনপ্রিয় এক কিট প্রস্তুতকারক সংস্থার আয়োজিত এক ইভেন্টে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল জামাইকানের কাছে ৷
উত্তরে বোল্টের সাফ উত্তর, "না, বিষয়টি নিয়ে আমি মোটেই উদ্বিগ্ন নই ৷ আমার মনে হয় প্রতিভার অভাব নেই ৷ প্রচুর প্রতিভাবান অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করবে এবং ভালো ফলাফলও করবে ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার নজির ভাঙার মতো জায়গায় কেউ রয়েছে বলে মনে হয় না ৷ তাই উদ্বেগের কোনও জায়গা নেই ৷"
দেড় দশকেরও বেশি সময় আগে বার্লিনে বোল্টের বিশ্বরেকর্ডের খুব কাছে তারপর যদি কেউ পৌঁছে থাকেন, তবে তিনি জামাইকারই ইয়োহান ব্লেক ৷ 100 মিটারে তাঁর ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্য়ান্স 9.69 সেকেন্ড ৷ আর 200 মিটারে 19.26 সেকেন্ড ৷ আসন্ন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যাঁকে ভাবা হচ্ছে, সেই জামাইকার কিশানে থম্পসনের আপাতত ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্য়ান্স 9.75 সেকেন্ড (100 মিটার) ৷ এই মুহূর্তে দ্রুততম হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রবেশ করছেন তিনি ৷ সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নোয়া লাইলস, কেনেথ বেডনরেকরাও ৷ উনচল্লিশের বোল্ট অবশ্য কিশানে থম্পসনের সঙ্গে তাঁর দেশের অবলিক সেভিলেকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখছেন ৷
তবে প্রতিযোগিতা শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান তারকা গাউট গাউট'কে নিয়ে সিনিয়রদের সতর্ক করলেন গ্রহের দ্রুততম মানব ৷ বছর সতেরোর অ্যাথলিটকে ভীষণ প্রতিভাবান আখ্য়া দিয়ে বোল্ট বলছেন, "বয়স কম থাকলে সবকিছু অনেক সহজ হয় ৷ আমি জানি কারণ আমি সেই সময়টা পার করে এসেছি ৷ আমি কম বয়সেই ভালো কিছু করার দিকে বেশি ঝুঁকতাম ৷ কারণ জুনিয়র থেকে সিনিয়রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়টা সকলের কাছে খুব কঠিন ৷"