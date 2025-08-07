হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: আগামী 24 অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ৷ অর্থাৎ, বছরের শেষ গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম শুরু হতে হাতে গোনা আর কয়েকটাদিন ৷ এমন সময় টুর্নামেন্টের জন্য রেকর্ড পুরস্কারমূল্যের ঘোষণা করল যুক্তরাষ্ট্র ওপেন কর্তৃপক্ষ ৷ সিঙ্গলসে বিজয়ীদের পুরস্কারমূল্য তো বাড়লই, সকল ইভেন্ট মিলিয়ে 2024 সংস্করণের তুলনায় পুরস্কারমূল্য 20 শতাংশ বৃদ্ধি করা হল যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের তরফে ৷
2025 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সর্বমোট পুরস্কারমূল্য 90 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ যা টেনিসের ইতিহাসে সর্বাধিক বলে দাবি করা হয়েছে আয়োজকদের তরফে ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পুরস্কারমূল্যের অঙ্কটা ভারতীয় মুদ্রায় 790 কোটি টাকার মত ৷ বছরের চারটি মেজর টুর্নামেন্ট থেকে উপার্জিত রেভিনিউ গ্র্য়ান্ড স্ল্যামে অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্লেয়ারদের মধ্যে সুষম বণ্টন নিয়ে সরব হয়েছিলেন এটিপি এবং ডব্লিউটিএ প্লেয়াররা ৷ প্রথমসারির 20 জন প্লেয়ার এই মর্মে গ্র্যান্ড স্ল্যাম কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে চিঠিও লিখেছিল ৷ তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পুরস্কারমূল্যের নয়া বিন্য়াস ঘোষিত হল ৷
এর আগে গতবছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সর্বমোট পুরস্কারমূল্য ছিল 75 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ যা ছিল এযাবৎ সর্বাধিক ৷ গতবছর পুরুষ এবং মহিলা সিঙ্গলসে বিজয়ীরা পুরস্কারমূল্য হিসেবে পেয়েছিলেন 3.6 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ ফ্লাশিং মেডোয় এবারও জ্য়ানিক সিনার, আরিনা সাবালেঙ্কারা খেতাব যদি ধরে রাখতে পারেন তাহলে তাঁরা পাবেন 5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে ৷ কেবল সিঙ্গলস নয়, ডাবলস হোক অথবা মিক্সড ডাবলস; সব ইভেন্টেই পুরস্কারমূল্য অন্ততপক্ষে শতকরা 10 শতাংশ বৃদ্ধি করেছে ফ্লাশিং মেডো কর্তৃপক্ষ ৷
2025 US Open prize money sets record for largest purse in tennis history.— US Open Tennis (@usopen) August 6, 2025
More info ➡️: https://t.co/BINfnymUOs pic.twitter.com/85xr0MopzW
এবছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মূলপর্ব শুরু হচ্ছে আগামী 24 অগস্ট ৷ চলবে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ এবছর মিক্সড ডাবলসের ফরম্য়াটে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ সিঙ্গলসে অংশ নেওয়া বহু প্লেয়ারকে যেহেতু মিক্সড ডাবলসে দেখা যাবে তাই এই সিদ্ধান্ত ৷ দু'পক্ষ ডিউসে (40-40) থাকলে পরবর্তী পয়েন্টেই গেম নির্ণয় হয়ে যাবে ৷ এছাড়া দু'পক্ষ চারটি করে গেম জিতে নিলেই সেট টাইব্রেকারে গড়াবে ৷
সিঙ্গলস বিজয়ীদের পাশাপাশি ফাইনালিস্টদের জন্যও পুরস্কারমূল্য গতবারের তুলনায় 39 শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে ৷ দুই সিঙ্গলস রানার্স পাবেন 2.5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে ৷ সেমিফাইনালিস্টদের পুরস্কারমূল্য 26 শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে 1.26 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট এবং রাউন্ড অব-16'য় পৌঁছনো প্রতিযোগিদের জন্য পুরস্কারমূল্য 2024 সালের তুলনায় বাড়ছে যথাক্রমে 25 এবং 23 শতাংশ ৷
- একনজরে পুরস্কারমূল্য: