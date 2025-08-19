হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: গত সংস্করণের তুলনায় পুরস্কারমূল্য একলাফে বেড়ে হয়েছে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ কিন্তু মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পরিবর্তিত ফরম্য়াট নিয়ে চর্চা সর্বত্র ৷ যে ফরম্য়াট দেখলে গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম বলে ভ্রম হতে পারে টেনিস অনুরাগীদের ৷ বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, বড় নাম এনে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন মিক্সড ডাবলসের এই বদল স্রেফ বাণিজ্যিকীকরণের স্বার্থে ৷
24 অগস্ট অর্থাৎ, আগামী সপ্তাহে খাতায়-কলমে শুরু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ৷ তবে বছরের শেষ গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামের সিঙ্গলস ড্র হওয়ার আগেই মঙ্গলবার শুরু হয়ে যাচ্ছে মিক্সড ডাবলস ইভেন্ট ৷ পুরুষ সিঙ্গলসে পয়লা নম্বর জ্যানিক সিনার মিক্সডে জুটি বেঁধেছেন মহিলা ডাবলসের দু'নম্বর কাটেরিনা সিনিয়াকোভার সঙ্গে ৷ তবে নজর সবচেয়ে বেশি থাকবে যে জুটির দিকে, তাঁরা অবশ্যই পুরুষ সিঙ্গলসে বিশ্বের দু'নম্বর কার্লোস আলকারাজ এবং ইমা রাডুকানু জুটির দিকে ৷ এছাড়া আলেকাজান্ডার জেরেভ, নোভাক জকোভিচের মত মহাতারকাদেরও দেখা মিলবে পরিবর্তিত ফরম্য়াটের মিক্সড ডাবলসে ৷ জোকার জুটি বাঁধছেন তাঁর দেশেরই ওলগা দানিলোভিচের সঙ্গে ৷
মিলিয়ন ডলার পুরস্কারমূল্যের জন্যে লড়াইয়ে 16টি জুটি ৷ এতদিন যে সংখ্যাটা ছিল দ্বিগুণ অর্থাৎ, 32 ৷ এর মধ্যে বাছাই হিসেবে অংশ নিচ্ছে সাতটি জুটি ৷ বাকি ন'টি জুটির এন্ট্রি হচ্ছে ওয়াইল্ড কার্ডে ৷ দুই প্লেয়ারের সিঙ্গলস ব়্যাংকিংয়ের উপর ভিত্তি করেই হয়েছে বাছাই প্রক্রিয়া ৷ নয়া ফরম্য়াট অনুযায়ী টানা চার ম্যাচ জিতলেই নিশ্চিত খেতাব ৷ শুধু কি তাই ? যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মিক্সড ডাবলস ইভেন্ট পরিচিত হতে চলেছে একাধিক নয়া নিয়মের সঙ্গে ৷ কী সেই নিয়ম, দেখে নেওয়া যাক একনজরে-
- পুরনো রীতি মেনে সর্বাধিক তিন সেটে ম্য়াচের ফয়সালা হলেও কমছে গেমের সংখ্য়া ৷ চারটি গেম জিতলেই সেট জিতে নেবে কোনও দল ৷ একটি গেম 4-4 ফলাফলে পৌঁছলে সরাসরি টাইব্রেকারে নির্ণয় হবে সেটের ৷ (তবে ফাইনালে পরিচিত ছয় গেমের ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে)
- সঙ্গে যোগ হচ্ছে নো-অ্য়াড স্কোরিং ৷ অর্থাৎ, দু'টি দল কোনও গেমে 40-40 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ডিউস নয়, বরং পরবর্তী পয়েন্ট জিতলেই একপক্ষ গেমটি জিতে নেবে ৷
- পরবর্তী নিয়মটি আরও চমকপ্রদ ৷ বলা হচ্ছে 'বেস্ট অফ থ্রি' সেটে ফয়সালা হবে ম্য়াচের ৷ অথচ দু'পক্ষ যদি প্রথম দু'টি সেট ভাগাভাগি করে নেয় তাহলে তৃতীয় সেটের বদলে অনুষ্ঠিত হবে টাইব্রেকার ৷ 10 পয়েন্টের টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হবে ম্য়াচের ৷ ফাইনালেও এই নিয়ম জারি থাকবে ৷ সেক্ষেত্রে প্রথম চার সেট দু'পক্ষ ভাগাভাগি করে নিলে টাইব্রেকারে হবে খেতাব নির্ণয় ৷
Novak 🛬 New York@DjokerNole arrives at the US Open. pic.twitter.com/sfqW3pppo3— US Open Tennis (@usopen) August 18, 2025
গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন কর্তৃপক্ষ বদলে যাওয়া ফরম্য়াটের ঘোষণা করলে তা সমালোচনার মুখে পড়েছিল ৷ সরব হয়েছিলেন বিশ্বের প্রথমসারির ডাবলস প্লেয়াররা ৷ ফ্লাশিং মেডোয় গতবারের মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন সারা ইরানি এবং আন্দ্রিয়া ভাভাসোরি নয়া রীতির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলে, "কেবল মুনাফার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ এতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মিক্সড ডাবলস টুর্নামেন্টের আর কোনও মূল্য থাকবে না ৷" যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা আরও বলে, "এই ফরম্য়াট বদলের সিদ্ধান্ত মিক্সড ডাবলস প্লেয়ারদের প্রতি অন্য়ায় ছাড়া কিছুই নয় ৷ আমরা জানি না নয়া ফরম্য়াটে খেতাব আমরা ধরে রাখতে পারব কি না ৷ আশা করব এটা যেন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই পরবর্তীতে রয়ে যায় ৷"