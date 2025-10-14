ক্যারিবিয়ানদের চুনকাম করে বাড়ল পয়েন্টস পার্সেন্টেজ, ডব্লিউটিসি'তে কত নম্বরে ভারত ?

ক্যারিবিয়ানদের চুনকাম করে বাড়ল পয়েন্টস পার্সেন্টেজ, ডব্লিউটিসি'তে কত নম্বরে ভারত ?
নয়াদিল্লি টেস্ট জিতে চলতি ডব্লিউটিসি চক্রে চতুর্থ জয় এলে ভারতের ঝুলিতে ৷ অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিল জিতলেন প্রথম সিরিজ ৷
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: অধিনায়ক হিসেব দেশের মাটিতে শুভমন গিলের প্রথম টেস্ট সিরিজে ক্লিন-স্যুইপ প্রতিপক্ষ ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে 2025-27 বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন চক্রের প্রথম সিরিজ জিতল ভারতও ৷ এর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের মাটিতে সিরিজ ড্র করে ফিরেছিল শুভমন গিলের ভারত ৷ এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশের মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে 2-0 সিরিজ জিতে 24 পয়েন্ট তো পাওয়া গেল ৷ কিন্তু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট তালিকায় কি আদৌ উন্নতি হল টিম ইন্ডিয়ার ?
উত্তরটা হচ্ছে, অবস্থানের কোনও উন্নতি হয়নি ৷ তবে রস্টন চেজ অ্যান্ড কোম্পানিকে দেশের মাটিতে চুনকাম করার পর শতকরা পয়েন্টে (Points Percentage) অনেকটাই উন্নতি করেছে ভারতীয় দল ৷ এই মুহূর্তে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয়স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শতকরা পয়েন্টের ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে এনেছে ভারত ৷ তবে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে তৃতীয়স্থানে থাকা গিলের ভারত মঙ্গলবার জয়ের পরও তিনেই রয়েছে ৷ শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া ৷
পঞ্চমদিন মর্নিং সেশনে প্রথম ঘণ্টাতেই দ্বিতীয় টেস্ট এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নেয় ভারত ৷ 121 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে 35.2 ওভারে ম্য়াচ পকেটে পুরে নেয় তাঁরা ৷ পঞ্চমদিন সাই সুদর্শন (39) ও শুভমন গিলের (13) উইকেট হারাতে হলেও কেএল রাহুলের হাফসেঞ্চুরি সাত উইকেটে জয় এনে দেয় আয়োজকদের ৷ ওপেনার রাহুল অপরাজিত থাকেন 58 রানে ৷ আর সিরিজ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় ভারতের শতকরা পয়েন্ট বেড়ে হল 61.90 ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কার শতকরা পয়েন্ট এই মুহূর্তে 66.67 ৷
অর্থাৎ, ব্যবধান কমল অনেকটাই ৷ আমেদাবাদে প্রথম টেস্ট ইনিংসে জয়ের পর ভারতীয় দলের শতকরা পয়েন্ট ছিল 55.56 ৷ উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্ট আড়াই দিনেই গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত ৷ প্রথম টেস্টে গিল অ্য়ান্ড কোম্পানি জয় পেয়েছিল এক ইনিংস ও 140 রানে ৷ এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাঁদের মাটিতে 0-3 ব্যবধানে হারিয়ে 100 শতাংশ পয়েন্ট তাঁদের ঝুলিতে ৷
ইংল্য়ান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'টি টেস্ট ৷ চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে সাতটি ম্য়াচ খেলে এই মুহূর্তে চারটি জয় ভারতের ঝুলিতে ৷ 43.33 শতকরা পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলে চারে অর্থাৎ ভারতের ঠিক পরেই ইংল্য়ান্ড ৷ আর পঞ্চমস্থানে থাকা বাংলাদেশের ঝুলিতে রয়েছে 16.67 শতকরা পয়েন্ট ৷ দু'টি টেস্টের একটিতে ড্র এবং একটি ম্য়াচে হেরেছে ভারতের পড়শি দেশ ৷
একনজরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকা: