হাঁটুতে চোট, বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন তারকা উইকেটরক্ষক - ICC WOMENS WORLD CUP 2025

প্রস্তুতি শিবিরে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার চোট পেয়েছেন বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বিসিসিআই ৷

YASTIKA BHATIA
বিশ্বকাপ দল থেকে ছিটকে গেলেন তারকা ক্রিকেটার (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে দুঃসংবাদ ভারতীয় দলে ৷ চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন তারকা উইকেটরক্ষক-ব্য়াটার যস্তিকা ভাটিয়া ৷ পরিবর্তে নয়া ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ যস্তিকার পরিবর্তে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে স্কোয়াডে জুড়ল উমা ছেত্রীর নাম ৷ বৃহস্পতিবার বোর্ডের তরফে ঘোষণা করা হল অসম ক্রিকেটারের নাম ৷ কেবল বিশ্বকাপ স্কোয়াড নয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী তিনম্য়াচের সিরিজেও যস্তিকার পরিবর্ত হিসেবে ঘোষিত হল উমার নাম ৷

বিসিসিআই'য়ের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার বলা হয়, "অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজ এবং 2025 বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচক কমিটি যস্তিকা ভাটিয়ার পরিবর্ত হিসেবে উমা ছেত্রীকে বেছে নিয়েছে ৷ ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবির চলাকালীন বাঁ-হাটুতে চোট পেয়েছেন যস্তিকা ভাটিয়া ৷ বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম যস্তিকাকে নজরে রাখছে ৷ দল তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে ৷"

উমা ছেত্রীকে স্কোয়াডে নেওয়ার অর্থ আরও একবার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে উপেক্ষিত রইলেন মারকুটে ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ গত মাসে ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণার আগে ও পরে যাঁর নাম নিয়ে চর্চা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি ৷ যস্তিকা যেহেতু ছিলেন দলের দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক, তাই পরিবর্ত হিসেবে দলের প্রধান উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষের বিকল্প হিসেবে কোনও স্টাম্পার-ব্যাটারকেই বেছে নিতে হত নির্বাচকদের ৷ ফলত উমা ছেত্রীকে বেছে নিল নীতু ডেভিড নেতৃত্বাধীন কমিটি ৷ ঘোষিত ছ'জনের রিজার্ভ দল থেকে মূল স্কোয়াডে এলেন এই উইকেটরক্ষক ৷

কিন্তু ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত সাতটি কুড়ি-বিশের ম্য়াচ খেললেও কোনও ওয়ান-ডে ম্য়াচ খেলেননি অসম ক্রিকেটার ৷ কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ না-খেলা উইকেটরক্ষককে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সরাসরি সুযোগ দেওয়া নিয়ে তাই প্রশ্ন থাকছেই ৷ ভারতীয় দলের জার্সিতে সাত ম্য়াচে উমার ঝুলিতে এখনও পর্যন্ত এসেছে 37 রান ৷ উইকেটের পিছনে ক্যাচ নিয়েছেন তিনটি, স্টাম্প করেছেন একটি ৷ পাশাপাশি ডব্লিউপিএলে ইউপি ওয়ারিয়র্সের হয়ে ন'টি ম্য়াচ খেলেছেন বছর তেইশের ক্রিকেটার ৷

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজ হিসেবে সেপ্টেম্বরের 14-20 তারিখ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে হরমনপ্রীত কৌর অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ পরবর্তীতে আগামী 30 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷

একনজরে বিশ্বকাপের জন্য ভারতের পরিবর্তিত স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহঅধিনায়িকা), প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), ক্রান্তি গৌর, আমনজোৎ কৌর, রাধা যাদব, শ্রী চরণি, উমা ছেত্রী (উইকেটরক্ষক), স্নেহা রানা ৷

