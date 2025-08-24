হায়দরাবাদ, 24 অগস্ট: এ যাবৎ ক্য়াঙারুর দেশ থেকে দু'বার টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রথমটা 2018-19, দ্বিতীয়টা 2020-21 ৷ আর দু'বারই অজিভূমে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম চালিকাশক্তি ছিলেন চেতেশ্বর পূজারা ৷ অস্ট্রেলিয়ায় জোড়া সফরে তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছিল 792 রান ৷ 2024-25 অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের আগে প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই সফরে ভারতীয় দলে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটারের অভাব কে পূরণ করবে ? উত্তরে শাস্ত্রীয় বচন ছিল, "পূজারা একজনই হয় ৷ পূজারার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা হয় না ৷"
রবি শাস্ত্রীর কথা ধরে বলতে হয়, সত্যিই বোধহয় পূজারা একজনই হন ৷ ব্য়াটিংয়ের এহেন নীরব সাধক ভারতীয় ক্রিকেট শুধু নয়; বিশ্ব ক্রিকেটও কম দেখেছে ৷ রবিবার সবধরনের ফরম্য়াট (ভারতীয় ক্রিকেট) থেকে বিদায় নিলেন সেই পূজারা ৷ সেইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটে যবনিকা পড়ল একটি অধ্য়ায়ের ৷ কেরিয়ারের ষষ্ঠ টেস্টে ঘরের মাঠে জেমস অ্য়ান্ডারসন, গ্রেম সোয়ান সমৃদ্ধ ইংল্য়ান্ড বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ আমেদাবাদে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে অপরাজিত 206 রান জানান দিয়েছিল বিশ্বক্রিকেটে পূজারার উপস্থিতি ৷
এরপরও বহু স্মরণীয় ইনিংস এসেছে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রের সর্বাধিক রানস্কোরারের থেকে ৷ তবে তার মধ্যে থেকে দেখে নেওয়া যাক আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে পূজারার সেরা পাঁচ ইনিংস-
- অপরাজিত 206 বনাম ইংল্য়ান্ড: সালটা 2012 ৷ কেরিয়ারের কেবল ষষ্ঠ টেস্টে এমন ম্য়ারাথন ইনিংস এসেছিল চেতেশ্বর পূজারার ব্য়াটে ৷ 500 মিনিটেরও বেশি ক্রিজে থেকে 389 বল খেলে 206 রানে অপরাজিত ছিলেন 'মিস্টার ডিপেন্ডবল' ৷ মেরেছিলেন 21টি চার ৷ আমেদাবাদে ভারত নয় উইকেটে জিতেছিল সেই টেস্ট ম্য়াচ ৷
- অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 202: পূজারার কেরিয়ারের অন্যতম দীর্ঘ ইনিংস এটি ৷ 2017 সালে রাঁচিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 525 বলে 202 রান করার পথে 11 ঘণ্টারও বেশি ক্রিজে ছিলেন সৌরাষ্ট্র ব্যাটার ৷ অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় টেস্টটি ড্র করেছিল ভারত ৷
- জো'বার্গে স্মরণীয় 153: টেস্ট ক্রিকেটের দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান পূজারার কেরিয়ারে বিরল ঘটনা বলা চলে ৷ 2013 দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জো'বার্গ তেমনই এক বিরল ঘটনার সাক্ষী ছিল ৷ ডেল স্টেইন, ভার্নন ফিল্যান্ডার, জ্য়াক কালিস সমৃদ্ধ প্রোটিয়া বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে 270 বলে 153 রানের ধ্রুপদী ইনিংস খেলেছিলেন পূজারা ৷ যা সাজানো ছিল 21টি বাউন্ডারিতে ৷ ম্য়াচটি ড্র করেছিল ভারত ৷
- বিদেশে সর্বোচ্চ 193 রানের ইনিংস: দেশের বাইরে পূজারার সর্বাধিক রানের ইনিংসটি এসেছিল 2019 সালে সিডনি টেস্টে ৷ নিউ-ইয়ার টেস্টের প্রথম ইনিংসে 22টি বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো ছিল পূজারার 193 রানের ইনিংস ৷ 373 মিনিট ক্রিজে ছিলেন 'মিস্টার ডিপেন্ডবল' ৷ ম্য়াচটি ড্র করেছিল ভারত ৷
- দ্বীপরাষ্ট্রে দুর্ধর্ষ 145*: শ্রীলঙ্কার মাটিতে একাধিক স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে পূজারার ব্য়াটে ৷ তারমধ্যে 2015 সালে কলম্বো টেস্টের 145 রান অনায়াসে জায়গা করে নেবে প্রথম পাঁচে ৷ কারণ সফরের তৃতীয় টেস্টে কলম্বোয় ওপেনে নেমে শতরান করেছিলেন পূজারা ৷ 456 মিনিট ক্রিজে থেকে 289 বল খেলে এই রান করেছিলেন তিনি ৷ ম্য়াচটি 117 রানে জিতেছিল ভারত ৷
সেরা পাঁচ ইনিংসের বাইরেও একাধিক দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেছেন পূজারা ৷ যার মধ্যে 2021 ব্রিসবেন টেস্টের কথা না-বললেই নয় ৷ শতরান না-করলেও মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্য়াজলউড, প্য়াট কামিন্সদের বিরুদ্ধে 211 বল খেলে তাঁর 56 রানের দৃঢ়চেতা ইনিংস প্রথমবার গাব্বায় টেস্ট জিততে সাহায্য করেছিল ভারতকে ৷