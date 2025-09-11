'ম্য়াচ হওয়া উচিত', এশিয়া কাপে ভারত-পাক মহারণ বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান শীর্ষ আদালতে

'ম্য়াচ হওয়া উচিত', এশিয়া কাপে ভারত-পাক মহারণ বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান শীর্ষ আদালতে
জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চেয়ে ভারত-পাক ম্য়াচ বাতিলের আবেদন জমা পড়েছিল বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিজয় বিষ্ণোইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে ৷
Published : September 11, 2025 at 12:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: কয়েকমাস আগেই পহেলগাঁও হামলার সাক্ষী থেকেছে দেশ ৷ পাল্টা 'অপারেশেন সিঁদুর' সংঘটিত করে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত ৷ সবমিলিয়ে 22 এপ্রিল পরবর্তী ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ৷ এই অবস্থায় এশিয়া কাপে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে আগামী রবিবার ৷ সেই ম্য়াচ খেলা প্রসঙ্গে ক্রিকেটার এবং বিসিসিআই'য়ের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে ৷ এরইমধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের ম্য়াচ বাতিলের জন্য শীর্ষ আদালতে জমা পড়েছিল আবেদন ৷ যে আবেদন শুনলই না শীর্ষ আদালত ৷
জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চেয়ে ভারত-পাক ম্য়াচ বাতিলের আবেদন জমা পড়েছিল বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিজয় বিষ্ণোইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে ৷ তা প্রত্যাখ্যান করে শীর্ষ আদালত এদিন তার পর্যবেক্ষণে বলে, "ভারত-পাক ম্য়াচ বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা কীসের ? এটা নিছক একটা খেলা ৷ হতে দাও ৷" শীর্ষ আদালতের তরফে আরও বলা হয়, "রবিবার ম্য়াচ ৷ এ বিষয়ে আমরা কীই বা করতে পারি ? হতে দাও ৷ ম্য়াচটা হওয়া উচিত ৷"
ঊর্বশী জৈনের নেতৃত্বে আইনের চার ছাত্র এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্য়াচ বাতিল চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন ৷ তাঁদের বক্তব্য, পহেলগাঁও হামলার পর বাইশ গজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা মানে দেশের সাধারণ মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করা ৷ আবেদনে বলা হয়, "দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রিকেট ম্য়াচ মানে সংহতি এবং বন্ধুত্ব স্থাপন ৷ কিন্তু পহেলগাঁও হামলায় দেশের সাধারণ মানুষ যখন প্রাণ হারাচ্ছেন এবং ঝুঁকি নিয়ে দেশের সেনা যখন অপারেশন সিঁদুর সংঘটিত করছে তখন ক্রিকেট ম্য়াচ খেলা মানে বিপরীত বার্তা প্রদান করা ৷ এর অর্থ যে দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় তাদের সঙ্গে খেলাধুলো উদযাপন করা ৷"
The Supreme Court today refused to urgently list a PIL seeking cancellation of the India-Pakistan cricket match scheduled to be held on September 14 as part of the Asia Cup T20 tournament.— Live Law (@LiveLawIndia) September 11, 2025
Read more: https://t.co/63IpGIUdfF#SupremeCourt #AsiaCup #cricketmatch #IndiaPakistan pic.twitter.com/eOHb2EuWgV
এর আগে 'ওয়ার্ল্ড চ্য়াম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস 2025' টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে অস্বীকার করেছিলেন শিখর ধাওয়ান, হরভজন সিংরা ৷ এরপর মনে করা হয়েছিল এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ নিয়ে বিসিসিআই কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ৷ কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার প্রশ্নে অবস্থান অনড় রাখলেও এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলার অনুমতি দেওয়া হয় কেন্দ্রের তরফে ৷ গত মাসে নয়া পলিসি ঘোষণায় ক্রীড়ামন্ত্রক জানায়, দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কথা যদি বলা যায় তাহলে ভারতীয় দল পাকিস্তানে কোনও প্রতিযোগীতায় অংশ নেবে না ৷ একইভাবে পাকিস্তান দলকেও এদেশে আসার ব্য়াপারে অনুমোদন দেওয়া হবে না ৷
তবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রশ্নটা যদি হয় আন্তর্জাতিক ইভেন্ট অথবা মাল্টিন্যাশনাল ইভেন্ট, সেক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই বলে জানায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ এশিয়া কাপে আগামী 14 সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া ৷ ম্য়াচটি হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৷ মহারণের আগে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে হারিয়ে মহড়া সেরে রেখেছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷