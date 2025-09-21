হ্যান্ডশেক-বিতর্ক ভুল ফের পাক 'বধে'র লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া, অক্ষরকে নিয়ে আশার বাণী

হ্যান্ডশেক-বিতর্ক ভুল ফের পাক 'বধে'র লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া, অক্ষরকে নিয়ে আশার বাণী
ওমান ম্য়াচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন অক্ষর ৷ তবে পাক ম্য়াচে আগে সে সুস্থ বলে জানালেন দলের ফিল্ডিং কোচ ৷
Published : September 21, 2025 at 2:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: একসপ্তাহ আগে গ্রুপ পর্বে যখন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল তখন ফলাফল ছাপিয়ে শিরোনামে ছিল হ্যান্ডশেক-বিতর্ক ৷ টসের সময় এবং ম্যাচ শেষের পর ভারতীয় দল করমর্দন না-করায় এশিয়া কাপে আর না-খেলারও হুমকি দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ কিন্তু ঘটনার ঘনঘটার পর শেষমেশ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামে পাক দল এবং জিতে সুপার-ফোরে জায়গা করে তাঁরা ৷ তাই হ্যান্ডশেক বিতর্কের রেশ নিয়েই একসপ্তাহ পর সুপার-ফোরের দ্বিতীয় ম্য়াচে আজ ফের ভারত-পাক ৷
হাইভোল্টেজ ম্য়াচের আগে গনগনে আঁচটা পুরোপুরি উধাও রবিবাসরীয় ভারত-পাক ম্যাচের আগে ৷ কারণ হিসেবে স্পষ্ট কিছু পাওয়া না-গেলেও হ্যান্ডশেক-বিতর্ক নিয়ে অতিরিক্ত জলঘোলা একটা কারণ হতে পারে ৷ তাছাড়া ওমান ম্য়াচে পরীক্ষা-নীরিক্ষার পথে হেঁটে জয় পেতে একটু কষ্ট করতে হলেও ধারেভারে পাকিস্তানের থেকে আবারও অনেকটা এগিয়ে থেকেই শুরু করবে সূর্যকুমারের দলবল ৷ তাই উত্তেজনায় ঘাটতি থাকলেও থাকতে পারে ৷ সে যাইহোক, গ্রুপ পর্বে টানা তিন ম্য়াচ জেতা ভারতীয় দল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামেও জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া ৷
দুবাই ছেড়ে আবুধাবিতে যাওয়ায় গত ম্য়াচে খানিকটা পেস সহায়ক পিচে আর্শদীপ সিং এবং হর্ষিত রানাকে দলে নিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট ৷ রবিবার ম্য়াচ ফের দুবাইয়ে হওয়ায় আবারও স্পিনেই ভরসা 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেডের ৷ ফলত দলে পেস এবং স্পিন বিভাগে সমতা আনতে গত ম্য়াচে বিশ্রামে থাকা জসপ্রীত বুমরা এবং বরুণ চক্রবর্তী একাদশে প্রত্যাবর্তন করছেন ধরে নেওয়াই যায় ৷ ম্য়াচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন ফুৎকারে ওড়ালেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার ৷ স্কাই জানালেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামলে এখন বিনোদন উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে থাকে তাঁর দল ৷
ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্য়াচ ধরার সময় মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্য়াটেল ৷ তবে তিনি সুস্থ রয়েছেন এবং ম্য়াচ খেলতে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই বলে পাক-যুদ্ধের আগে আশ্বস্ত করেছেন দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ ৷ সবমিলিয়ে গত রবিতে যে দল সাত উইকেটে ম্য়াচ সহজে জিতিয়েছিল, সেই একই কম্বিনেশনে সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে বাজিমাতের অপেক্ষায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
পিতৃপক্ষের অবসানে রবিবার সূচনা হয়েছে দেবীপক্ষের ৷ আর মহালয়ার দিন মহারণে ভারতীয় দল যে পরিষ্কার ফেভারিট, জানাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ও ৷ সলমন আলি আঘাদের বিরুদ্ধে কী হতে পারে ভারতীয় দলের ফলাফল ? সিএবি'র হবু প্রেসিডেন্ট বলছেন, "ভারত জিতবে ৷ পাকিস্তানের তুলনায় টিম ইন্ডিয়া সবদিক থেকে অনেক এগিয়ে ৷ রবিবারও ফেভারিট ভারতই ৷"
- একনজরে সম্ভাব্য ভারতীয় একাদশ: অভিষেক, গিল, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), তিলক, শিবম, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), হার্দিক, অক্ষর, কুলদীপ, বরুণ, বুমরা ৷