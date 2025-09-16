পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন-অস্বীকার ভারতীয় দলের, ঠিক না ভুল ! কী বলছে নিয়ম...

পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন-অস্বীকার ভারতীয় দলের, ঠিক না ভুল ! কী বলছে নিয়ম...
ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে নির্বাসনের পাক-প্রস্তাব খারিজ আইসিসি-র ৷ পাকিস্তানের টুর্নামেন্ট থেকে দল তুলে নেওয়ার 'হুমকি'ও ঠান্ডা ঘরে ৷
By Sanjib Guha
Published : September 16, 2025 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: ক্রিকেট ও সন্ত্রাসবাদ একসঙ্গে চলতে পারে না ৷ সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ভারতের দীর্ঘ সময়ের অবস্থান এটি ৷ এমনকি খেলোয়াড় এবং দেশবাসীর অবস্থানও এক ৷ আর এই ইস্যুতে এশিয়া কাপে গত রবিবার ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব প্রতিপক্ষ পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হ্যান্ডশেক না-করায়, নয়া বিতর্ক তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৷
যা নিয়ে সেদিনের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে অপসারণের দাবি তুলেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ যা ইতিমধ্যে খারিজ করেছে আইসিসি ৷ পাক-বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বিসিসিআই-কে নিশানা করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের করমর্দন না-করার ইস্যুতে ৷
তবে, ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিজের এবং দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন স্কাই ৷ তিনি জানিয়ে দেন, 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত 26 জন ভারতীয়ের পরিবারের সঙ্গে দল রয়েছে এবং ওই ম্যাচের জয় ভারতের সশস্ত্রবাহিনীকে উৎসর্গ করেন সূর্যকুমার ৷
ম্যাচ শেষে হাত না-মেলানোয় পাকিস্তান বোর্ড ভারত এবং ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করে আইসিসি-তে ৷ প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেট বোর্ড আইসিসি কোড অফ কন্ডাক্টের অনুচ্ছেদ 2.1.1 উল্লেখ করে জানায়, ম্যাচ অফিসিয়াল এবং ম্যাচ অফিসিয়াল সাপোর্ট স্টাফদের জন্য তৈরি ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে, "এই অনুচ্ছেদ খেলার স্পিরিটের পরিপন্থী এবং যা কোনও নির্দিষ্ট অপরাধের অন্তর্ভুক্ত নয় বা সেই ধরনের ছোটখাটো আচরণকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়েছে ৷ ক্রিকেটের আইনের প্রস্তাবনার উল্লেখ রয়েছে, খেলার স্পিরিটকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এবং অন্যান্য সবপক্ষকে সম্মানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ৷ এক্ষেত্রে এক, আম্পায়ারদের ভূমিকা ও দুই, খেলা ও তার ঐতিহ্যের গুরুত্ব ৷"
কিন্তু, নির্দিষ্টভাবে 'হ্যান্ডশেকে'র অংশটি আইসিসি কোড অফ কন্ডাক্ট, এমনকি মেরলিবোন ক্রিকেট ক্লাব বা এমসিসি-র আইনের ধারাতেও উল্লেখ করা নেই ৷ সেই সংক্রান্ত বা তার কাছাকাছি ক্রিকেটের আইনের প্রস্তাবনা 41 ও 42 অনুচ্ছেদে অনেক বেশি খেলোয়াড়দের আচরণ এবং অস্বচ্ছ খেলা নিয়ে বলা হয়েছে ৷ কিন্তু, সেখানে 'বাধ্যতামূলক করমর্দন' সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করা হয়নি ৷
খেলোয়াড়দের আচরণ সম্পর্কিত এমসিসি-র আইন বলে, "ক্রিকেট আবেদনমূলক এবং উপভোগ্য হওয়ার পিছনে মূল কারণ, এটি নিয়ম মেনে খেলা উচিত ৷ পাশাপাশি, এর স্পিরিটও বজায় রাখতে হবে ৷ স্বচ্ছতার সঙ্গে খেলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব থাকে দলের অধিনায়কের ৷ তারপর তা দলের বাকি ক্রিকেটার, ম্যাচ অফিসিয়ালদের উপর ৷ বিশেষ করে, জুনিয়র ক্রিকেটে এর দায় বর্তায় প্রশিক্ষক, কোচ এবং অভিভাবকদের উপর ৷"
ক্রিকেটের স্পিরিটের মূলে রয়েছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা
- তোমার অধিনায়ক, সতীর্থ, প্রতিপক্ষ এবং আম্পায়ারের অধিকারকে সম্মান করতে হবে ৷
- লড়াই করো এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে খেলো ৷
- আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে মানতে হবে ৷
- নিজের আচরণে মাঠে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করো এবং বাকিদের সেই পন্থা অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান করো ৷
- নিজের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনতে হবে ৷ এমনকি তখনও, যখন পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে নেই ৷
- প্রতিপক্ষের সাফল্যে তাঁদের অভিনন্দন জানাও এবং নিজের দলের সঙ্গে সাফল্যকে উদযাপন করো ৷
- অফিসিয়ালস এবং প্রতিপক্ষকে ম্যাচ শেষে ধন্যবাদ জানাও, ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন ৷
- ক্রিকেট এমন একটি খেলা যা কি না, নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং দলগতভাবে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করে ৷ যা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে একত্রে নিয়ে আসে ৷ বিশেষ করে, তা ক্রিকেটের স্পিরিটকে বজায় রেখে খেলা হয় ৷
তবে, এই করমর্দন না-করা নিয়ে যে অভিযোগ পিসিবি করেছে, যুক্তি সহকারে তার জবাব দিতে, খেলার এই সব আইনকে হাতিয়ার করে প্রস্তুতি নিয়েছে বিসিসিআই ৷ অফিসিয়ালি না-হলেও, ভারত এই কাজে একধাপ এগিয়েও গিয়েছে ৷ যদি ভারত এশিয়া কাপ জেতে, তাহলে খেলোয়াড়রা পিসিবি তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান নকভির হাত থেকে পুরস্কার নিতে অস্বীকার করতে পারে ৷ বিসিসিআই-এর অন্দরে এনিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলছে এবং তারা 'যোগ্য জবাব' দেওয়ার মুডে রয়েছে ৷ উল্লেখ্য, এশিয়া কাপ কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট নয় ৷ এটি আয়োজন ও পরিচালনা করে এসিসি ৷
উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ও সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনার পর খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এখন অতীত ৷ আর এটা স্পষ্ট যে বোর্ড এবং খেলোয়াড়রা এই মুহূর্তে দেশবাসীর আবেগের সঙ্গে সহমত, তা সে মাঠে হোক বা মাঠের বাইরে ৷
আগেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে খেলোয়াড় বা দলগুলি প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে গিয়েছে ৷ আইসিসি বিশ্বকাপ 2023 এই শ্রীলঙ্কা দল বাংলাদেশ দলের সঙ্গে হাত মেলায়নি ৷ যেখানে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজকে 'টাইমড আউট' করিয়েছিল বাংলাদেশ দল ৷ যা নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘাত এখনও দেখা যায় ৷ এমনকি 2024 সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ইউক্রেনের টেনিস খেলোয়াড় লেসিয়া তুসরেনকো রাশিয়ান আরেয়না সাবালেঙ্কার সঙ্গে করমর্দন করেননি ৷ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আবহে এই ঘটনা ঘটেছিল ৷