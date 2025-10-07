ভেঙে গেল মন্ধনার বিশ্বরেকর্ড, ইতিহাস গড়ে প্রোটিয়াদের জেতালেন ব্রিটস

ভেঙে গেল মন্ধনার বিশ্বরেকর্ড, ইতিহাস গড়ে প্রোটিয়াদের জেতালেন ব্রিটস
সবচেয়ে কম ইনিংস খেলে সপ্তম ওডিআই সেঞ্চুরির নজিরও গড়ে ফেললেন দক্ষিণ আফ্রিকা ওপেনার ৷
Published : October 7, 2025 at 3:04 PM IST
ইন্দোর, 7 অক্টোবর: এ যেন রেকর্ডের ম্যাচ, মাইলস্টোন গড়ার খেলা ৷ সোমবার বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচকে এভাবে বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷ এই ম্য়াচে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে 350টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলার নজির গড়লেন নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি সুজি বেটস ৷ একই ম্যাচে 300তম আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলার মাইলস্টোন ছুঁলেন বেটসের সতীর্থ তথা কিউয়ি অধিনায়িকা সোফি ডিভাইন ৷ দুই সতীর্থের কীর্তি ছোঁয়ার দিনে ব্যাট হাতে বিশ্বরেকর্ড গড়ে বোধহয় সব ছাপিয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটস ৷
ইন্দোরে এদিন প্রথমে ব্য়াট করে সব উইকেট হারিয়ে 231 রান তোলে নিউজিল্যান্ড ৷ কিন্তু 55 বল বাকি থাকতে মাত্র চার উইকেট হারিয়ে সেই রান তাড়া করে প্রোটিয়ারা ৷ প্রথম ম্যাচে 69 রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার এই জয় যেন বাকিদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বার্তা ৷ আর নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের মহিলা দলের এই জয় যাঁর ব্য়াটে এল তিনি তাজমিন ব্রিটস ৷ গত পাঁচটি ওয়ান-ডে ম্য়াচের চারটিতেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি ৷
- ভেঙে গেল মন্ধনার বিশ্বরেকর্ড: 15টি চার এবং একটি ছক্কায় 89 বলে 101 রানের ঝোড়ো ইনিংস এদিন আসে ব্রিটসের ব্যাট থেকে ৷ যা চলতি ক্যালেন্ডার বর্ষে তাঁর পঞ্চম ওয়ান-ডে সেঞ্চুরি ৷ মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে একই ক্য়ালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক পঞ্চম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে স্মৃতি মন্ধনার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন প্রোটিয়া ওপেনার ৷ 2024 সালে চারটি সেঞ্চুরি করে এই বিশ্বরেকর্ড ছিল ভারতীয় ওপেনারের নামে ৷ চলতি বছরেও মন্ধনার নামের পাশে ইতিমধ্যেই জুড়ে গিয়েছে চারটি সেঞ্চুরি ৷ অর্থাৎ, চলতি বিশ্বকাপে ব্রিটসকে ছোঁয়ার কিংবা পুনরায় ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে তাঁর কাছেও ৷
- পিছনে ফেললেন মেগ ল্যানিংকে: কিউয়িদের বিরুদ্ধে এদিন 87 বলে ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেন ব্রিটস ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের সপ্তম সেঞ্চুরি ৷ কেরিয়ারের সপ্তম শতরান পূর্ণ করতে প্রোটিয়া ওপেনার খরচ করলেন মাত্র 41 ইনিংস ৷ অর্থাৎ, সবচেয়ে কম ইনিংস সপ্তম ওডিআই সেঞ্চুরি পূর্ণ করার নজির এল ব্রিটসের ব্য়াটে ৷ এর আগে সবচেয়ে কম হিসেবে 44 ইনিংসে সাতটি সেঞ্চুরির নজির ছিল কিংবদন্তি অজি ব্য়াটার মেগ ল্যানিংয়ের ঝুলিতে ৷
- পাঁচে উঠে এল দক্ষিণ আফ্রিকা: ব্য়াট হাতে ব্রিটস যদি ম্য়াচের সেরা হন তাহলে বল হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে নায়িকা নোনকুলুলেকো ম্লাবা ৷ চার উইকেট নিলেন তিনি ৷ প্রথম ম্য়াচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর্যুদস্ত হওয়ার পর টুর্নামেন্টের প্রথম জয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে লিগ টেবলে পাঁচে তুলে আনল ৷ অন্যদিকে দু'টি ম্য়াচই হেরে সাতে নিউজিল্যান্ড ৷