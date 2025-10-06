প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে অনন্য কীর্তি, বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতিহাসে বেটস
মাইলস্টোন ম্য়াচে অবশ্য ব্যাট হাতে গোল্ডেন ডাক হলেন কিংবদন্তি সুজি বেটস ৷ অনন্য নজিরে কিউয়ি অধিনায়িকাও ৷
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: মহিলা বিশ্বকাপের সপ্তম ম্যাচে সোমবার ইন্দোরে মুখোমুখি হয়েছে নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সেই ম্য়াচে ইতিহাসে নাম তুললেন কিউয়ি ওপেনার তথা কিংবদন্তি সুজি বেটস ৷ বিশ্বের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে 350টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলার নজির গড়লেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়িকা ৷
2006 সালে জাতীয় দলে আত্মপ্রকাশ করা সুজি বেটস নিউজিল্যান্ড মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি ৷ মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক রান তাঁর ঝুলিতে ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে সোমবারের কীর্তি বেটসের মুকুটে নয়া পালক যোগ করল বলা যায় ৷ কেবল বেটসই নন, এদিন মাইলস্টোন ছুঁলেন বেটসের সতীর্থ তথা নিউজিল্য়ান্ডের দলনায়িকা সোফি ডিভাইনও ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এদিন 300তম ম্য়াচে মাঠে নামলেন এই ব্যাটিং-অলরাউন্ডার ৷
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের জার্সিতে দুই ক্রিকেটার প্রায় একই সময় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ৷ 2006 সালের মার্চে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্য়াচটি খেলেন বেটস ৷ ওই বছর অক্টোবরেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সোফি ডিভাইনের ৷ এরপর অচিরেই কিউয়ি মহিলা ক্রিকেটের দুই স্তম্ভ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন এই দুই ক্রিকেটার ৷ একইদিনে দুই ক্রিকেটারের মাইলস্টোন স্পর্শের কৃতিত্ব তাই অর্থবহও বটে ৷
কেরিয়ারের 350তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অবশ্য ব্য়াট হাতে পারফরম্যান্স ভুলতে চাইবেন বেটস ৷ ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে এদিন গোল্ডেন ডাক হয়ে ফিরতে হয় ডানহাতি ব্যাটারকে ৷ ইনিংসের শুরুতে মারিজেন কাপের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ তাতে অবশ্য বেটসের সমৃদ্ধ কেরিয়ার কোনওভাবেই খাটো হওয়ার নয় ৷ 13টি সেঞ্চুরি-সহ 173 ম্য়াচে তাঁর নামের পাশে 5,896 রান ৷ অর্থাৎ, আর 104 রান করলেই দ্বিতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে 6.000 রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করবেন তিনি ৷ সেক্ষেত্রে প্রাক্তন ভারত অধিনায়িকা মিতালি রাজকে ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে এদিন সপ্তম ক্রিকেটার হিসেবে তিনশোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের নজিরে নাম লেখালেন ডিভাইন ৷ বেটসের পাশাপাশি এই রেকর্ডে তাঁর নাম জুড়ল হরমনপ্রীত কৌর (342), এলিস পেরি (341), মিতালি রাজ (333), শার্লট এডওয়ার্ডস (309) এবং ড্যানি ওয়েট-হজের (300) সঙ্গে ৷ চলতি বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ যদিও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি ৷ এদিনও 98 বলে 85 রানের অধিনায়কোচিত ইনিংস এল ডিভাইনের ব্য়াটে ৷
মূলত অধিনায়িকার ইনিংসে ভর করে প্রথমে ব্য়াট করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্কোরবোর্ডে 231 রান তুুলল 2000 সালের চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রোটিয়া বাঁ-হাতি স্পিনার নোনকুলুলেকো ম্লাবার চার উইকেটে 47.5 ওভারে গুটিয়ে যায় কিউয়িদের ইনিংস ৷ ডিভাইনকেও ফেরান ম্লাবা-ই ৷ উল্লেখ্য, চলতি বিশ্বকাপের পরই ওডিআই ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন ব্ল্যাক-ক্যাপস অধিনায়িকা ডিভাইন ৷